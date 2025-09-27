szeptember 27., szombat

Kézilabda

1 órája

Pont nélkül maradt a Vasasnál a NEKA

Nem sikerült a pontszerzés Bakó Botond vezetőedző együttesének a női kézilabda K&H Liga harmadik fordulójában.

Sonline.hu

A Vasas SC otthonában vendégszerepelt a Nemzeti Kézilabda akadémia együttese, amely kiegyenlített félidő után öt góllal kapott ki. 

Jobbak voltak a második félidőben a hazaiak. Fotó: NEKA

K&H Női Kézilabda Liga, 3. forduló:
Vasas SC–Nemzeti Kézilabda Akadémia 36–31 (15–15)
Helyszín: Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 400 néző; Vezette: Dáné Rita és Marton Zsófia.
Vasas SC: Vártok – Mihály 2, Kékézovity2, Szilovics 9, Sápi 8, Tóth N. 7, Oláh 1. Cserék: Tóth N., Mészáros V., (kapusok), Dombi, Varjas 1, Nagy N. 1, Arany 2, Csire 3 (1). Vezetőedző: Konkoly Csaba.
Nemzeti Kézilabda Akadémia: Németh Zs. – Szőke, Koronczai 4, Bozsodi 4, Alaxai, Utasi 6, Berei 6 (3). Cserék: Csapó (kapus), Török 4, Ferenczy, Jelena, Szabó A. 7, Mihály, Panyi, . Vezetőedző: Bakó Botond.
Hétméteres: 2/1, illetve 3/3.
Kiállítás: 8, illetve 20 perc.

 

