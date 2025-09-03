szeptember 3., szerda

Kézilabda

1 órája

Rajtolnak a somogyiak a pontvadászatban

Címkék#NEKA#Alem Toszkics#K&H Liga#csurgói kézilabda#Bakó Botond#Sótonyi László#kézilabda#Nemzeti Kézilabda Akadémia

A héten kezdődik a pontvadászat az élvonalban. A női és férfi kézilabda elitben három somogyi érdekeltségű csapat kezdi meg a csatározásokat.

Kun Zoltán

A férfiaknál hosszú évek óta résztvevő a Csurgói KK, mellett pedig a bentmaradást kivívó NEKA együttese a K&H liga résztvevője. A hölgyeknél a Nemzeti Kézilabda Akadémia feljutó csapata bizonyíthat. A főpróbák megvoltak, színre lépnek a somogyiak az élvonalban.

kézilabda
A nyári szünet után immár bajnoki pontokért pattoghat a labda. Idegenben kezd valamennyi somogyi kézilabda csapat Fotó: cskk.hu

Három somogyi kötődésű csapat szerepel a kézilabda élvonalban

Két csapattal is érdekelt a Nemzeti Kézilabda Akadémia. A női mezőnyben egy esztendős kihagyást követően lehet ismét NB I.-es csapata a Balatonbogláron működő Nemzeti Kézilabda Akadémiának. Bakó Botond vezetőedző együttese az NB I./B-ben nyújtott remek teljesítményével tudta kiharcolni a visszajutást. A nyáron több helyen is változott a keret összetétele. Legutóbb Katona Lujza sajnálatos sérülése miatt kellett változtatni. Szőke Noémi, a MOL Esztergom 20 éves jobbszélsője egy évre kölcsönben érkezett a Balaton-partjára.

– Katona Lujza sérülése miatt nehéz helyzetbe kerültünk, ezért fontosnak tartottuk, hogy találjunk valakit a helyére – nyilatkozta a Nemzeti Kézilabda Akadémia honlapjának Bakó Botond, a NEKA vezetőedzője. – A MOL Esztergom segítségét ezúton is szeretnénk megköszönni. Úgy gondolom, hogy egy karakteres, jó képességű játékost sikerült a jobbszélre igazolnunk, ami ebben az időszakban különösen nagy kihívás. Bízom benne, hogy Noémi megoldja a feladatát, és mindkét fél – ő maga és az Esztergom – elégedett lesz ezzel az időszakkal. Egyénileg is sokat fejlődhet nálunk, és biztos vagyok abban, hogy a csapatnak is komoly segítséget tud majd nyújtani.

A NEKA női csapata Kozármislenyben lép pályára Fotó: NEKA

Változások a NEKA női keretében

Hosszabbítottak: Berei Krisztina (balszélső), Farkas Eszter (balszélső), Szabó Aida (irányító/átlövő), Panyi Anna (balátlövő), Ferenczy Diána (jobbátlövő), Alaxai Zoé (beálló), Csapó Kincső (kapus), Katona Lujza (jobbszélső).
Távoztak: Győri Viktória (beálló – Kisvárda), Torda Vanessza (kapus – HB-Weiss Feldkirch), Kriston Kíra (irányító – ?). 
Érkeztek: Szőke Noémi (jobbszélső – Esztergom), Utasi Linda (balátlövő – Alba Fehérvár), Koronczai Petra (balátlövő – MTK) Török Fanni (irányító – Érd), Himer Laura (irányító – FTC), Kiss Csenge (jobbszélső – DVSC), Németh Zsuzsanna (kapus – Szigetszentmiklós).

A férfiaknál a folytonosságra építhet Sótonyi László vezetőedző. A legutóbb a bajnoki pontvadászat tizenegyedik helyén záró Nemzeti Kézilabda Akadémia főleg a tavaszi szezon elején mutatott kimagasló szereplésével alapozta meg a biztos bentmaradást. Az azonban intő jel lehet, hogy az őszi kezdésnél már olyan intenzitással és koncentrációval kell indítani, hogy ne az mezőny utolsó helyéről kelljen felzárkózni.

Az akadémisták férfi együttese Komlón kezd Fotó: NEKA

Változások a NEKA férfi keretében

Távoztak: Bali Bence; Csanálosi Richárd (FTC-Green Collect – kölcsönbe); Eklemovic Márkó (MOL Tatabánya KC – lejárt a kölcsönszerződése); Győri Nándor (Veszprém Handball Academy U21); Juhász Ádám (FTC-Green Collect – lejárt a kölcsönszerződése); Hajzer Dávid Attila; Kanyó Botond; Ludmán Marcell (Club Balonmán Cangas Frigoríficos Morrazo – spanyol); Molnár Robin (One Veszprém HC); Pintér Benedek; Tárnoki Márkó (ETO University Handball Team); Temesvári Gábor (MOL Tatabánya KC); Viski Szabolcs (OTP Bank-Pick Szeged – kölcsönbe); Zakor Zalán (ETO University Handball Team).
Érkeztek: Balogh Dániel (OTP Bank-Pick Szeged – kölcsönbe); Kovács Dominik (CYEB-Budakalász – végleg); Mészáros Máté (FTC-Green Collect – kölcsönbe); Szepesi Zsombor (OTP Bank-Pick Szeged – kölcsönbe); Török Ádám (Dabas KC – végleg); Vári Márk Attila (Balatonfüredi KSE – kölcsönbe).
A Nemzeti Kézilabda Akadémia játékoskerete. Kapusok: Podoba János, Mikler Krisztián István; jobbszélsők: Szücs Balázs Máté, Pál Szabolcs; jobbátlövők: Vári Márk Attila, Kathi Sándor; irányítók: Kollár Benedek Nándor, Török Ádám, Tóth Levente; beállók: Grünfelder Péter, Bugyáki Dávid, Mészáros Máté; balátlövők: Balogh Dániel, Kovács Tamás, Gazsó Péter; balszélsők: Kovács Dominik, Szepesi Zsombor. Vezetőedző: Sótonyi László.

Alem Toszkics, a Csurgói KK vezetőedzője erős, hajtós csapatot ígér Fotó: CSKK

A somogyiak közül a Csurgói KK a legrutinosabb együttes a mezőnyben

A Csurgói Kézilabda Klub a legrutinosabb somogyi alakulat az élvonalbeli csapatok közül. A 2024/2025-ös bajnokságot a hetedik helyen záró alakulat szintén jobban teljesített a tavaszi idény során. Ebben nagy szerepe volt a gárdához visszatérő Alem Toszkics vezetőedzőnek. A népszerű tréner a héten induló pontvadászatban már a saját elképzelései szerint is kialakított kerettel dolgozhat.

  • A Csurgói Kézilabda Klub kerete a 2025/2026-os szezonra:

Kapusok: Váczi Dániel, Széll Roland, 
Balszélsők: Rok Zaponsek, Füstös Bálint, Bazsó Gergely.
Jobbszélsők: Maracskó Zalán, Szűcs Balázs.
Balátlövők: Gábor Marcell, Mirko Herceg, Vasvári Ádám.
Jobbátlövő: Urban Pipp, Vojislav Brajovic.
Beállók: Matko Rotim, Vladimir Vranjes, Németh Bulcsú.
Irányítók: Domagoj Alilovic, Kiss Bence, Horváth Péter.
Vezetőedző: Alem Toszkics. Edző: Darko Pavlovic.

A somogyi csapatok közül a NEKA férfiegyüttese kezd a legkorábban. Sótonyi László vezetőedző tanítványai szeptember 4-én, csütörtökön 18 órakor a Carbonex-Komló vendégeként lépnek pályára. A Csurgói kézilabda klub tagjai szintén idegenben próbálnak pontot, vagy pontokat szerezni. A piros-fehérek Győrben, az ETO University HT otthonában szerepelnek szeptember 5-én, pénteken 18 órakor. A hölgyeknél a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata ugyancsak idegenben kezd. Bakó Botond vezetőedző tanítványai a Kozármisleny KA otthonában lépnek pályára szeptember 6-án, szombaton, 18 órától.

 

