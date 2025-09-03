Rajtolnak a somogyiak a pontvadászatban

A férfiaknál hosszú évek óta résztvevő a Csurgói KK, mellett pedig a bentmaradást kivívó NEKA együttese a K&H liga résztvevője. A hölgyeknél a Nemzeti Kézilabda Akadémia feljutó csapata bizonyíthat. A főpróbák megvoltak, színre lépnek a somogyiak az élvonalban.

A nyári szünet után immár bajnoki pontokért pattoghat a labda. Idegenben kezd valamennyi somogyi kézilabda csapat Fotó: cskk.hu

Három somogyi kötődésű csapat szerepel a kézilabda élvonalban

Két csapattal is érdekelt a Nemzeti Kézilabda Akadémia. A női mezőnyben egy esztendős kihagyást követően lehet ismét NB I.-es csapata a Balatonbogláron működő Nemzeti Kézilabda Akadémiának. Bakó Botond vezetőedző együttese az NB I./B-ben nyújtott remek teljesítményével tudta kiharcolni a visszajutást. A nyáron több helyen is változott a keret összetétele. Legutóbb Katona Lujza sajnálatos sérülése miatt kellett változtatni. Szőke Noémi, a MOL Esztergom 20 éves jobbszélsője egy évre kölcsönben érkezett a Balaton-partjára.

– Katona Lujza sérülése miatt nehéz helyzetbe kerültünk, ezért fontosnak tartottuk, hogy találjunk valakit a helyére – nyilatkozta a Nemzeti Kézilabda Akadémia honlapjának Bakó Botond, a NEKA vezetőedzője. – A MOL Esztergom segítségét ezúton is szeretnénk megköszönni. Úgy gondolom, hogy egy karakteres, jó képességű játékost sikerült a jobbszélre igazolnunk, ami ebben az időszakban különösen nagy kihívás. Bízom benne, hogy Noémi megoldja a feladatát, és mindkét fél – ő maga és az Esztergom – elégedett lesz ezzel az időszakkal. Egyénileg is sokat fejlődhet nálunk, és biztos vagyok abban, hogy a csapatnak is komoly segítséget tud majd nyújtani.

A NEKA női csapata Kozármislenyben lép pályára Fotó: NEKA

Változások a NEKA női keretében

Hosszabbítottak: Berei Krisztina (balszélső), Farkas Eszter (balszélső), Szabó Aida (irányító/átlövő), Panyi Anna (balátlövő), Ferenczy Diána (jobbátlövő), Alaxai Zoé (beálló), Csapó Kincső (kapus), Katona Lujza (jobbszélső).

Távoztak: Győri Viktória (beálló – Kisvárda), Torda Vanessza (kapus – HB-Weiss Feldkirch), Kriston Kíra (irányító – ?).

Érkeztek: Szőke Noémi (jobbszélső – Esztergom), Utasi Linda (balátlövő – Alba Fehérvár), Koronczai Petra (balátlövő – MTK) Török Fanni (irányító – Érd), Himer Laura (irányító – FTC), Kiss Csenge (jobbszélső – DVSC), Németh Zsuzsanna (kapus – Szigetszentmiklós).