Rajtolnak a somogyiak a pontvadászatban
A héten kezdődik a pontvadászat az élvonalban. A női és férfi kézilabda elitben három somogyi érdekeltségű csapat kezdi meg a csatározásokat.
A férfiaknál hosszú évek óta résztvevő a Csurgói KK, mellett pedig a bentmaradást kivívó NEKA együttese a K&H liga résztvevője. A hölgyeknél a Nemzeti Kézilabda Akadémia feljutó csapata bizonyíthat. A főpróbák megvoltak, színre lépnek a somogyiak az élvonalban.
Három somogyi kötődésű csapat szerepel a kézilabda élvonalban
Két csapattal is érdekelt a Nemzeti Kézilabda Akadémia. A női mezőnyben egy esztendős kihagyást követően lehet ismét NB I.-es csapata a Balatonbogláron működő Nemzeti Kézilabda Akadémiának. Bakó Botond vezetőedző együttese az NB I./B-ben nyújtott remek teljesítményével tudta kiharcolni a visszajutást. A nyáron több helyen is változott a keret összetétele. Legutóbb Katona Lujza sajnálatos sérülése miatt kellett változtatni. Szőke Noémi, a MOL Esztergom 20 éves jobbszélsője egy évre kölcsönben érkezett a Balaton-partjára.
– Katona Lujza sérülése miatt nehéz helyzetbe kerültünk, ezért fontosnak tartottuk, hogy találjunk valakit a helyére – nyilatkozta a Nemzeti Kézilabda Akadémia honlapjának Bakó Botond, a NEKA vezetőedzője. – A MOL Esztergom segítségét ezúton is szeretnénk megköszönni. Úgy gondolom, hogy egy karakteres, jó képességű játékost sikerült a jobbszélre igazolnunk, ami ebben az időszakban különösen nagy kihívás. Bízom benne, hogy Noémi megoldja a feladatát, és mindkét fél – ő maga és az Esztergom – elégedett lesz ezzel az időszakkal. Egyénileg is sokat fejlődhet nálunk, és biztos vagyok abban, hogy a csapatnak is komoly segítséget tud majd nyújtani.
Változások a NEKA női keretében
Hosszabbítottak: Berei Krisztina (balszélső), Farkas Eszter (balszélső), Szabó Aida (irányító/átlövő), Panyi Anna (balátlövő), Ferenczy Diána (jobbátlövő), Alaxai Zoé (beálló), Csapó Kincső (kapus), Katona Lujza (jobbszélső).
Távoztak: Győri Viktória (beálló – Kisvárda), Torda Vanessza (kapus – HB-Weiss Feldkirch), Kriston Kíra (irányító – ?).
Érkeztek: Szőke Noémi (jobbszélső – Esztergom), Utasi Linda (balátlövő – Alba Fehérvár), Koronczai Petra (balátlövő – MTK) Török Fanni (irányító – Érd), Himer Laura (irányító – FTC), Kiss Csenge (jobbszélső – DVSC), Németh Zsuzsanna (kapus – Szigetszentmiklós).
A férfiaknál a folytonosságra építhet Sótonyi László vezetőedző. A legutóbb a bajnoki pontvadászat tizenegyedik helyén záró Nemzeti Kézilabda Akadémia főleg a tavaszi szezon elején mutatott kimagasló szereplésével alapozta meg a biztos bentmaradást. Az azonban intő jel lehet, hogy az őszi kezdésnél már olyan intenzitással és koncentrációval kell indítani, hogy ne az mezőny utolsó helyéről kelljen felzárkózni.
Változások a NEKA férfi keretében
Távoztak: Bali Bence; Csanálosi Richárd (FTC-Green Collect – kölcsönbe); Eklemovic Márkó (MOL Tatabánya KC – lejárt a kölcsönszerződése); Győri Nándor (Veszprém Handball Academy U21); Juhász Ádám (FTC-Green Collect – lejárt a kölcsönszerződése); Hajzer Dávid Attila; Kanyó Botond; Ludmán Marcell (Club Balonmán Cangas Frigoríficos Morrazo – spanyol); Molnár Robin (One Veszprém HC); Pintér Benedek; Tárnoki Márkó (ETO University Handball Team); Temesvári Gábor (MOL Tatabánya KC); Viski Szabolcs (OTP Bank-Pick Szeged – kölcsönbe); Zakor Zalán (ETO University Handball Team).
Érkeztek: Balogh Dániel (OTP Bank-Pick Szeged – kölcsönbe); Kovács Dominik (CYEB-Budakalász – végleg); Mészáros Máté (FTC-Green Collect – kölcsönbe); Szepesi Zsombor (OTP Bank-Pick Szeged – kölcsönbe); Török Ádám (Dabas KC – végleg); Vári Márk Attila (Balatonfüredi KSE – kölcsönbe).
A Nemzeti Kézilabda Akadémia játékoskerete. Kapusok: Podoba János, Mikler Krisztián István; jobbszélsők: Szücs Balázs Máté, Pál Szabolcs; jobbátlövők: Vári Márk Attila, Kathi Sándor; irányítók: Kollár Benedek Nándor, Török Ádám, Tóth Levente; beállók: Grünfelder Péter, Bugyáki Dávid, Mészáros Máté; balátlövők: Balogh Dániel, Kovács Tamás, Gazsó Péter; balszélsők: Kovács Dominik, Szepesi Zsombor. Vezetőedző: Sótonyi László.
A somogyiak közül a Csurgói KK a legrutinosabb együttes a mezőnyben
A Csurgói Kézilabda Klub a legrutinosabb somogyi alakulat az élvonalbeli csapatok közül. A 2024/2025-ös bajnokságot a hetedik helyen záró alakulat szintén jobban teljesített a tavaszi idény során. Ebben nagy szerepe volt a gárdához visszatérő Alem Toszkics vezetőedzőnek. A népszerű tréner a héten induló pontvadászatban már a saját elképzelései szerint is kialakított kerettel dolgozhat.
- A Csurgói Kézilabda Klub kerete a 2025/2026-os szezonra:
Kapusok: Váczi Dániel, Széll Roland,
Balszélsők: Rok Zaponsek, Füstös Bálint, Bazsó Gergely.
Jobbszélsők: Maracskó Zalán, Szűcs Balázs.
Balátlövők: Gábor Marcell, Mirko Herceg, Vasvári Ádám.
Jobbátlövő: Urban Pipp, Vojislav Brajovic.
Beállók: Matko Rotim, Vladimir Vranjes, Németh Bulcsú.
Irányítók: Domagoj Alilovic, Kiss Bence, Horváth Péter.
Vezetőedző: Alem Toszkics. Edző: Darko Pavlovic.
A somogyi csapatok közül a NEKA férfiegyüttese kezd a legkorábban. Sótonyi László vezetőedző tanítványai szeptember 4-én, csütörtökön 18 órakor a Carbonex-Komló vendégeként lépnek pályára. A Csurgói kézilabda klub tagjai szintén idegenben próbálnak pontot, vagy pontokat szerezni. A piros-fehérek Győrben, az ETO University HT otthonában szerepelnek szeptember 5-én, pénteken 18 órakor. A hölgyeknél a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata ugyancsak idegenben kezd. Bakó Botond vezetőedző tanítványai a Kozármisleny KA otthonában lépnek pályára szeptember 6-án, szombaton, 18 órától.