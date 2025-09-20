szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

13 órája

Osztozott a pontokon a rangadón a Csurgó és a NEKA

Címkék#NEKA#akadémista#Kiss Bence#Csurgói Kézilabda Klub#Alem Toszkics#Brajovic#Sótonyi László Sportcsarnokban#Sótonyi László#Nemzeti Kézilabda Akadémia

Nem bírt egymással a Csurgói KK és a NEKA a K&H Liga harmadik fordulójában. A somogyi kézilabda rangadó 27–27-es döntetlennel zárult a Sótonyi László Sportcsarnokban.

Sonline.hu

Két remekül felkészített együttes feszült egymásnak az élvonal harmadik fordulójában. A csurgóiak és a balatonboglári akadémisták is két két vereséggel rajtoltak a ligában, így kiélezett csatára volt kilátás. Nem is csalódtak a somogyi kézilabda rangadóra kilátogató szurkolók. 

kézilabda rangadó
Nem bírtak egymással a küzdő felek. Pontosztozkodással zárult a kézilabda rangadó Fotók: Szabados Árpád

Kiélezett csatát hozott a somogyi kézilabda rangadó

A csurgói Sótonyi László Sportcsarnokban Kiss Bence révén a hazaiaké volt az első találat, de a vendégek igen szívósan tartották magukat. Oly annyira, hogy a 15. percben Kovács Dominik duplája után 6–7-nél már náluk volt az előny. A szünetig volt, hogy három találattal is előrébb jártak, ám a lefújáskor Brajovic és Bazsó góljai miatt 11–12 állt az eredményjelzőn. A pihenő után állandósult a 2-3 gólos vendégelőny. A csurgóiak nem tudták megközelíteni a rendre góllal válaszoló akadémistákat. Egészen a 46. percig. Ekkor Alilovic három hétméterest is elvégezhetett és nem is hibázott. 

Ez érezhetően átbillentette a csurgóiakat, akik Alilovic találatával egyenlítettek 25–25-re az 56. percben. Óriási izgalmakat hozott a végjáték, amelyben a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata ugyan vezetett egy góllal, ám a csurgóiak nem csak kiegyenlítettek, de nyolc másodperc alatt mér a győztes találatot is megszerezhették volna. Ez végül nem sikerült, így a két csapat megosztozott a bajnoki pontokon.

  • Férfikézilabda K&H Liga - harmadik forduló:

Csurgói Kézilabda Klub–Nemzeti Kézilabda Akadémia 27–27 (11–12)
Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Fekete Tamás Dávid, Hajdu Tamás.

Csurgói Kézilabda Klub: Váczi D. – Maracskó 1, Brajovic 5, Kiss B. 4, Vranjes 1, Gábor M., Bazsó 1. Csere: Zaponsek (kapus), Vasvári, Alilovic 10 (6), Herceg, Pipp, Rotim 1, Szűcs B. 4, Füstös B. Vezetőedző: Alem Toszkics.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Mikler K. – Szücs B. 4, Kathi 2, Tóth L. 4, Mészáros M. 3, Kovács T., Kovács D. 4 (2). Csere: Podoba (kapus), Bugyáki 2, Grünfelder 2, Török Á. 3, Vári 2, Pál, Szepesi 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

A mérkőzés alakulása. 5. perc: 2–2, 10. perc: 5–5, 16. perc: 7–7, 20. perc: 7–9, 26. perc: 9–12, 35. perc: 11–15, 39. perc: 13–17, 46. perc: 19–22, 48. perc: 21–22, 53. perc: 23–25, 56. perc: 25–25, 57. perc: 25–27.

Hétméteresek: 6/6, illetve 5/2.
Kiállítások: 6 perc, illetve 4 perc.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu