Osztozott a pontokon a rangadón a Csurgó és a NEKA

Két remekül felkészített együttes feszült egymásnak az élvonal harmadik fordulójában. A csurgóiak és a balatonboglári akadémisták is két két vereséggel rajtoltak a ligában, így kiélezett csatára volt kilátás. Nem is csalódtak a somogyi kézilabda rangadóra kilátogató szurkolók.

Nem bírtak egymással a küzdő felek. Pontosztozkodással zárult a kézilabda rangadó Fotók: Szabados Árpád

Kiélezett csatát hozott a somogyi kézilabda rangadó

A csurgói Sótonyi László Sportcsarnokban Kiss Bence révén a hazaiaké volt az első találat, de a vendégek igen szívósan tartották magukat. Oly annyira, hogy a 15. percben Kovács Dominik duplája után 6–7-nél már náluk volt az előny. A szünetig volt, hogy három találattal is előrébb jártak, ám a lefújáskor Brajovic és Bazsó góljai miatt 11–12 állt az eredményjelzőn. A pihenő után állandósult a 2-3 gólos vendégelőny. A csurgóiak nem tudták megközelíteni a rendre góllal válaszoló akadémistákat. Egészen a 46. percig. Ekkor Alilovic három hétméterest is elvégezhetett és nem is hibázott.

Ez érezhetően átbillentette a csurgóiakat, akik Alilovic találatával egyenlítettek 25–25-re az 56. percben. Óriási izgalmakat hozott a végjáték, amelyben a Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata ugyan vezetett egy góllal, ám a csurgóiak nem csak kiegyenlítettek, de nyolc másodperc alatt mér a győztes találatot is megszerezhették volna. Ez végül nem sikerült, így a két csapat megosztozott a bajnoki pontokon.

Férfikézilabda K&H Liga - harmadik forduló:

Csurgói Kézilabda Klub–Nemzeti Kézilabda Akadémia 27–27 (11–12)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Fekete Tamás Dávid, Hajdu Tamás.

Csurgói Kézilabda Klub: Váczi D. – Maracskó 1, Brajovic 5, Kiss B. 4, Vranjes 1, Gábor M., Bazsó 1. Csere: Zaponsek (kapus), Vasvári, Alilovic 10 (6), Herceg, Pipp, Rotim 1, Szűcs B. 4, Füstös B. Vezetőedző: Alem Toszkics.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Mikler K. – Szücs B. 4, Kathi 2, Tóth L. 4, Mészáros M. 3, Kovács T., Kovács D. 4 (2). Csere: Podoba (kapus), Bugyáki 2, Grünfelder 2, Török Á. 3, Vári 2, Pál, Szepesi 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

A mérkőzés alakulása. 5. perc: 2–2, 10. perc: 5–5, 16. perc: 7–7, 20. perc: 7–9, 26. perc: 9–12, 35. perc: 11–15, 39. perc: 13–17, 46. perc: 19–22, 48. perc: 21–22, 53. perc: 23–25, 56. perc: 25–25, 57. perc: 25–27.

Hétméteresek: 6/6, illetve 5/2.

Kiállítások: 6 perc, illetve 4 perc.