Kézilabda

54 perce

Szigetszentmiklóson javíthat mérlegén a Csurgói KK

Címkék#Csurgói KK#Csurgói Kézilabda Klub#K&H Liga#Kiss Bencéék#Szigetszentmiklós KSK#csapat

Kulcsmeccs következik a Csurgói Kézilabda Klub csapata számára. Alem Toszkics vezetőedző csapata a tabellán utolsó előtti helyen álló Szigetszentmiklós KSK otthonában lép pályára szombaton 18 órakor.

Sonline.hu

Mindenképp javítani szeretne mérlegén a somogyi alakulat a bajnokságban. 

Nehéz meccsre számíthatnak Szigetszentmiklósok a csurgóiak 
Fotó: Szabados Árpád

Egyelőre mindössze egyetlen pontot gyűjtöttek a piros-fehérek, akik kétszer is hazai pályán szerepelhettek, miután a nyitó fordulóban nagy csatában kikaptak a győriektől. Tőlük és a következő fordulóban érkező MOL Tatabánya ellen is 30 gól felett kaptak a csurgóiak, ami mutatta, hogy elsősorban a védekezéssel akadtak gondok. Ezt sikerült javítani, hiszen legutóbb, a Nemzeti Kézilabda Akadémia elleni összecsapáson 27 alkalommal találtak be a somogyiak hálójába. Ezt még mindig lehet limitálni az ellen a Szigetszentmiklós KSK ellen, amely szintén csak egy ponttal áll, ám egy meccsel már többet játszott riválisánál. Igazi „négy pontos” összecsapás vár tehát Kiss Bencéékre, jó lenne elmozdulni a tabella 11. helyéről.   
 

 

