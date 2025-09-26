Szigetszentmiklóson javíthat mérlegén a Csurgói KK

Mindenképp javítani szeretne mérlegén a somogyi alakulat a bajnokságban.

Nehéz meccsre számíthatnak Szigetszentmiklósok a csurgóiak

Fotó: Szabados Árpád

Egyelőre mindössze egyetlen pontot gyűjtöttek a piros-fehérek, akik kétszer is hazai pályán szerepelhettek, miután a nyitó fordulóban nagy csatában kikaptak a győriektől. Tőlük és a következő fordulóban érkező MOL Tatabánya ellen is 30 gól felett kaptak a csurgóiak, ami mutatta, hogy elsősorban a védekezéssel akadtak gondok. Ezt sikerült javítani, hiszen legutóbb, a Nemzeti Kézilabda Akadémia elleni összecsapáson 27 alkalommal találtak be a somogyiak hálójába. Ezt még mindig lehet limitálni az ellen a Szigetszentmiklós KSK ellen, amely szintén csak egy ponttal áll, ám egy meccsel már többet játszott riválisánál. Igazi „négy pontos” összecsapás vár tehát Kiss Bencéékre, jó lenne elmozdulni a tabella 11. helyéről.

