Továbbjutott a Magyar Kupában a Csurgói KK

A bajnoki találkozók után kedden délután a Magyar Kupa keretében lépett pályára a somogyi alakulat. Alem Toszkics legénysége a bajnokságban eddig mindössze egyetlen pontot gyűjtött a négy forduló alatt, így mindenképp szeretett volna javítani. Erre remek alkalom volt a Magyar Kupa mérkőzés.

Kivívták a továbbjutást érő győzelmet Dabason a fehér mezes csurgóiak Fotó: Szabados Árpád

A dabasi OBO Arénában rendezett találkozón kiegyenlített első félidőt láthattak a szurkolók. A játékrész 18–18-as eredménnyel zárult. A szünet után aztán fokozatosan ellépett ellenfelétől a somogyi együttes, amely remek hajrával biztosította be a 33–28-as győzelmét. Ezzel a Csurgói KK a Magyar Kupa második fordulójába jutott. A bajnokság szombaton, 17 órakor folytatódik a csurgóiak számára, akkor Szeged látogat a Sótonyi László Sportcsarnokba.