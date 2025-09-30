szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

25 perce

Továbbjutott a Magyar Kupában a Csurgói KK

Címkék#férfikézilabda#Csurgói KK#OBO Arénában#dabasi#győzelem#Magyar Kupa#legénység#Szeged

Megnyerte mérkőzését Dabason és ezzel továbbjutott a férfikézilabda Magyar Kupában a Csurgói KK.

Sonline.hu

A bajnoki találkozók után kedden délután a Magyar Kupa keretében lépett pályára a somogyi alakulat. Alem Toszkics legénysége a bajnokságban eddig mindössze egyetlen pontot gyűjtött a négy forduló alatt, így mindenképp szeretett volna javítani. Erre remek alkalom volt a Magyar Kupa mérkőzés. 

Kivívták a továbbjutást érő győzelmet Dabason a fehér mezes csurgóiak Fotó: Szabados Árpád

A dabasi OBO Arénában rendezett találkozón kiegyenlített első félidőt láthattak a szurkolók. A játékrész 18–18-as eredménnyel zárult. A szünet után aztán fokozatosan ellépett ellenfelétől a somogyi együttes, amely remek hajrával biztosította be a 33–28-as győzelmét. Ezzel a Csurgói KK a Magyar Kupa második fordulójába jutott. A bajnokság szombaton, 17 órakor folytatódik a csurgóiak számára, akkor Szeged látogat a Sótonyi László Sportcsarnokba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu