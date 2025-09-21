szeptember 21., vasárnap

Máté névnap

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

2 órája

Kilenc emberrel verte a Kiskorpád a Balatonfödvárt

Címkék#Öreglak#Somogyvár#Balatonszárszó#Balatonkeresztúr

A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban 11 pont jutott a házgazdáknak, és nyolcat könyvelhettek el a vendégek.

A Kiskorpád úgy verte 6–2-re a Balatonföldvárt, hogy a második félidőben két játékosát is elveszítették a hazaiak kiállítás miatt. A Balatonszárszó, a Böhönye és a Segesd is nem teljes csapattal fejezte be a mérkőzést. Hogy teljes legyen a kép, a Segesd, az Öreglak és a Balatonfölvár csupán két, a Böhönye és a Zamárdi pedig három cserével rendelkezett.

 

Az ötödik forduló eredményei

Kiskorpád–Balatonföldvár 6–2 (4–1)

Kiskorpád. Vezette: Nagy J.

Kiskorpád: Ivusza B. – Blinczki Á., Ivusza P. (Nagy K. a szünetben), Horváth M., Lukovics A. (Kelemen Cs. a szünetben), Erdei F., Hortobágyi B., Horváth R. (Schneiker R. a szünetben), Burda D. (Büki B. a szünetben), Sznopek B. (Gyenesei Z. a szünetben), Vincze M. Edző: Récsei János.

Balatonföldvár: Szirom M. – Bagyarik B. (Kovács P. a szünetben), Varga K., Pete Á., Sarkadi Sz., Kovácsik F., Ricza A., Kandó Z., Schneider V., Koseluk B., Puller P. Edző: Farkas Zoltán.

Gólszerzők: Ivusza P. (az 1. percben), Hortobányi B. 2 (a 3. percben és a 19. percben – utóbbit 11-esből), Kandó Z. (a 24. percben – öngól), Horváth M. (a 63. percben),  Erdei F. (a 80. percben), illetve Koseluk B. (a 26. percben – 11-esből), Sarkadi Sz. (a 84. percben).

Kiállítva: Kelemen Cs. (Kiskorpád) a 67. percben, Ivusza B. (Kiskorpád – kapus) a 82. percben.

 

Balatonkeresztúr–Osztopán 4–1 (0–1)

Balatonkeresztúr. Vezette: Lender M.

Balatonkeresztúr: Egyed B. – Kis-Balázs R., Szentes M. (Bogdán T. a szünetben), Fellner G., dr. Gelencsér A., Papp K., Lajtai B., Török R. (Horváth S. a 70. percben), Suchmann D. (Pénzár M. a szünetben), Potyondi S. (Olti Á. a 60. percben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.

Osztopán: Németh K. – Horváth L., Balog Bálint (Vajda B. a 86. percben), Balog Balázs, Szabó S. (Károlyi Zs. a 32. percben, Szabó S. a 82. percben), Besenyei P., Szabó R., Kesztyűs D., Ruha J. (Hetesi Z. a szünetben), Balassa B. (Pacsai B. a 16. percben), Harangozó R. Edző: Gyenes Ádám.

Gólszerzők: Fellner G. 2 (a 75. percben és a 78. percben – utóbbit 11-esből), Lajtai B. (a 89. percben), Olti Á. (a 90. percben), illetve Harangozó R. (a 8. percben).

 

Buzsák–Mezőcsokonya 1–0 (0–0)

Buzsák. Vezette: Agócs Á.

Buzsák: Izsák A. – Drubi G., Kisharmadás E., Insperger Zs., Borsi L., Jóna Z. (Pántics Sz. a 81. percben), Szabó D., Hosszú B. (Buzsáki Á. a 20. percben), Fejes K. (Zakariás T. a 75. percben), Ujváry E., Fenyár J. Játékosedző: Zakariás Tamás.

Mezőcsokonya: Gelencsér Á. –Ács A. (Farkas Sz. a 75. percben), Belovics D., Mező N. (Plajbász I. a 86. percben), Kabelács D., Vendriczki B., Cser G., Tábori G., Balogh N., Nagy K., Orsós K. Játékosedző: Plajbász István.

Gólszerző: Drubi G. (a 71. percben – 11-esből).

 

Somogyvár–Böhönye 2–2 (1–1)

Somogyvár. Vezette: Benke P.

Somogyvár: Zarka Á. – Virágh L. (Horváth D. a szünetben), Horváth M., Miklós D., Piukovics K., Piukovics M., Bogdán Z., Lakatos R., Makai M., Kesztyűs L. (Kontra Á. a 25. percben), Cser D. (Nemes P. a 82. percben). Edző: Korcsmár István.

Böhönye: Budai R. – Garai Balázs, Farkas T., Farkas Cs., Kiss B., Bakos M. (Szabó P. a 61. percben), Huszka F. (Dávid K. a 72. percben), Márton Roland, Kovács I., Garai Bence, Banicz R. Edző: Pintér József.

Gólszerzők: Makai M. 2 (az 5. percben és a 68. percben), illetve Farkas T. 2 (a 15. percben és a 77. percben)

Kiállítva: Banicz R. (Böhönye) a 45. percben.

 

Nágocs–Zamárdi 2–2 (1–2)

Nágocs. Vezette: Böröczi Z.

Nágocs: Bauman Zs. – Nádori M., Barczi A. (Erbár V. a szünetben), Bőhm B., Fonyódi B., Nagy L., Balogh M., Krebsz M., Dein A., Herczeg K. (Balassa B. a 21. percben), Szőke E. Edző: Fonyódi Tibor.

Zamárdi: Kecskés T. – Vimola B., Huszár T., Kovács L. (Darázs I. az 56. percben), Olasz B., Hodola T., Samu A., Torjai M., Cseresznyés M., Tomori Z., Takács M. (Varga Zs. a 82. percben). Edző: Böjthe Gergely.

Gólszerzők: Dein A. (a 45. percben), Nagy L. (az 53. percben), illetve Cseresznyés M. (a 9. percben), Kovács L. (a 10. percben).

 

Balatonszemes–Balatonszárszó 0–2 (0–1)

Balatonszemes. Vezette: Lender B

Balatonszemes: Závec A. – Grübl L. (Lőrincz J. a 85. percben), Richter M., Andermann M., Böröczky B., Bolla P., Majoros Barnabás (Mihályi B. a 68. percben), Szarka L. (Ódor G. a 61. percben), Vajandt K. (Pusztai Á. a 78. percben), Grübl Z. (Kontur B. a 90+1. percben), Csuha G. Játékosedző: Böröczky Bánk.

Balatonszárszó: Mihályi G. – Bacskai G. (Varga B. a 90+1. percben), Kovács N., Nagy J., Óvári A. (Takács D. az 52. percben), Sarang D. (Salamon T. a szünetben, Szűcs M. a 63. percben), Kadlicskó G., Kovács D. (Fenyár R. a 66. percben), Mócsán T., Horváth T., Kurdi D. (Károlyi M. a 78. percben). Játékosedző: Baranyai Dávid.

Gólszerzők: Kadlicskó G. (a 21. percben), Fenyár R. (a 90. percben).

Kiállítva: Szűcs M. (Balatonszárszó) a 90+3. percben.

 

Segesd–Öreglak 1–3 (1–1)

Segesd. Vezette: Horváth G.

Segesd: Kovács L. – Imrei M., Bogdán E., Sallai Sz. (Németh M. a 70. percben), Ruppert B., Csatlós D., Lekk A., Brancu F., Váradi Sz., Nagy B., Balogh B. Edző: Nagy Attila.

Öreglak: Bene D. – Virágh J., Nagy I., Pápai Cs., Hilcz J., Niklai B., Kovács T., Izsó A., Virágh P., Zrínyi A. (Futó A. a 78. percben), Fucsik B. (Orsós R. a 80. percben). Játékosedző: Kovács Károly.

Gólszerzők: Brancu F. (a 20. percben), illetve Virágh J. 2 (a 29. percben és a 79 percben), Bene D. (az 57. percben – 11-esből).

Kiállítva: Váradi Sz. (Segesd) a 82. percben.

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 7 gól; 2–3. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 6 gól; 4. Farkas Tamás (Böhönye) 5 gól; 5. Kovács Ivó Milán (Böhönye) 4 gól; 6–10. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Galgóczi Károly (Balatonszemes), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Drubi Gábor (Buzsák) és Torjai Miklós (Zamárdi) 3 gól; 11–24. (holtversenyben) Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Makai Milán (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Farkas Csaba (Böhönye), Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Óvári Attila (Balatonszárszó), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Balogh Márió (Nágocs), Nagy László (Nágocs), Horváth Rikárdó (Kiskorpád) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 49-en egyszer vették be a kaput.

