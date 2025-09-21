Kilenc emberrel verte a Kiskorpád a Balatonfödvárt

A Kiskorpád úgy verte 6–2-re a Balatonföldvárt, hogy a második félidőben két játékosát is elveszítették a hazaiak kiállítás miatt. A Balatonszárszó, a Böhönye és a Segesd is nem teljes csapattal fejezte be a mérkőzést. Hogy teljes legyen a kép, a Segesd, az Öreglak és a Balatonfölvár csupán két, a Böhönye és a Zamárdi pedig három cserével rendelkezett.

Az ötödik forduló eredményei

Kiskorpád–Balatonföldvár 6–2 (4–1)

Kiskorpád. Vezette: Nagy J.

Kiskorpád: Ivusza B. – Blinczki Á., Ivusza P. (Nagy K. a szünetben), Horváth M., Lukovics A. (Kelemen Cs. a szünetben), Erdei F., Hortobágyi B., Horváth R. (Schneiker R. a szünetben), Burda D. (Büki B. a szünetben), Sznopek B. (Gyenesei Z. a szünetben), Vincze M. Edző: Récsei János.

Balatonföldvár: Szirom M. – Bagyarik B. (Kovács P. a szünetben), Varga K., Pete Á., Sarkadi Sz., Kovácsik F., Ricza A., Kandó Z., Schneider V., Koseluk B., Puller P. Edző: Farkas Zoltán.

Gólszerzők: Ivusza P. (az 1. percben), Hortobányi B. 2 (a 3. percben és a 19. percben – utóbbit 11-esből), Kandó Z. (a 24. percben – öngól), Horváth M. (a 63. percben), Erdei F. (a 80. percben), illetve Koseluk B. (a 26. percben – 11-esből), Sarkadi Sz. (a 84. percben).

Kiállítva: Kelemen Cs. (Kiskorpád) a 67. percben, Ivusza B. (Kiskorpád – kapus) a 82. percben.

Balatonkeresztúr–Osztopán 4–1 (0–1)

Balatonkeresztúr. Vezette: Lender M.

Balatonkeresztúr: Egyed B. – Kis-Balázs R., Szentes M. (Bogdán T. a szünetben), Fellner G., dr. Gelencsér A., Papp K., Lajtai B., Török R. (Horváth S. a 70. percben), Suchmann D. (Pénzár M. a szünetben), Potyondi S. (Olti Á. a 60. percben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.

Osztopán: Németh K. – Horváth L., Balog Bálint (Vajda B. a 86. percben), Balog Balázs, Szabó S. (Károlyi Zs. a 32. percben, Szabó S. a 82. percben), Besenyei P., Szabó R., Kesztyűs D., Ruha J. (Hetesi Z. a szünetben), Balassa B. (Pacsai B. a 16. percben), Harangozó R. Edző: Gyenes Ádám.

Gólszerzők: Fellner G. 2 (a 75. percben és a 78. percben – utóbbit 11-esből), Lajtai B. (a 89. percben), Olti Á. (a 90. percben), illetve Harangozó R. (a 8. percben).