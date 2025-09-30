Újra megtelt futókkal a Kishegy

Szeptember utolsó vasárnapján ismét megtelt élettel a festői Kishegy: futók, túrázók és a családok együtt élvezték a Balaton-felvidék különleges hangulatát. A VII. Kishegy Trail nemcsak verseny volt, hanem közösségi ünnep is, ahol a gyönyörű panoráma, a baráti légkör, a bemelegítő edzések, no meg a célban váró zsíros kenyér és fröccs is hozzájárult az élményhez.

Rekordrészvétel az idei Kishegy Trailen Fotó: Fuss Neki élményfutások

Mindenki talált magának kihívást a Kishegy Trailen

A résztvevők három táv közül választhattak: 7, 14 és 21 kilométeren lehetett rajthoz állni, utóbbi váltóban is teljesíthető volt. A gyerekek 500 méteres futama külön sikert aratott, a túrázók pedig egy 7 kilométeres kört hódíthattak meg a parkerdőben.

A férfiaknál a 7 kilométeres távot Grónai Sándor nyerte, míg a 14 kilométeren Hug Dominik bizonyult a leggyorsabbnak. A félmaratoni távon Balogh Ferenc győzött, a váltóknál pedig a Szűzoltók triója (Mészáros Viktor, Marton Csaba, Holló Adrián) diadalmaskodott.

A nőknél a 7 kilométeren Márton Dóra, a 14 kilóméteren Bányi Hanna, míg a 21 kilométeres kihíváson Kriho Zsuzsanna állhatott fel a dobogó legfelső fokára.