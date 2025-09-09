Megverték a játékvezetőket a nyitómeccsen

A szervezők két csoportba osztották a jelentkezőket. A városi kispályás labdarúgó bajnokság felsőházában ezúttal a bajnok Belo Bt mérkőzése elmaradt a Cefre FC csapatával szemben a sérülések miatt – számolt be róla a szervező Sportpálya 2004 Egyesület.

Parázs csatákat hozott a nyitó forduló. Jó meccsekkel rajtolt a kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság Fotó: Muzslay Péter

Potyogtak a gólok a kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság nyitányán

Összesen három újonc csapat nevezett, ők az alsóházban szerepelnek. A nyitó mérkőzésen az újdonsült JV Team remek meccsen remizett a Rotondával, majd egyből duplázott. Az előrehozott találkozón a szintén újonc Altatás SE ellen 4–3-ra szenvedett vereséget. Jól látszik, hogy a két csoportba hasonló erősségű csapatok kerültek, igaz, ezúttal a One Beer együttesének nagyon kijött a góllövés, 6-1-re legyőzték a Lövőre SE gárdáját. A felsőházban hajtós meccsen a Liberi hosszabb kispadjának köszönhetően magabiztosan nyert a Somogy Sportjával szemben. Az első játéknap jó meccseket és szép számú közönséget hozott.

A Focivilág Kupa 1.fordulójának eredményei:

JV Team–Rotonda 1–1

Gólszerzők: László, ill. Sándor G.

Küzdelmes, kiegyenlített mérkőzésen már az első félidőben kialakult a végeredmény, a második játékrészben már csak helyzetekig jutottak a csapatok, ezek rendre ki is maradtak.

Altatás SE–JV Team 4–3

Gólszerzők: Árbogást, Kellner 2, Pál, ill. Perák, Lender (öngól).

Sportszerű mérkőzésen az első félidőben Altatás SE elaltatta ellenfelét és kétgólos előnyt szerzett. A második játékrészben felpörögtek a játékvezetők, felzárkóztak és a mérkőzés végén nagy hajrát kivágva harcoltak az egyenlítésért, de ez már nem jött össze. Összességében remek, hajtós mérkőzésen verték meg a játékvezetőket.

Liberi–Somogy Sportja 6–2

Gólszerzők: Nemes 2, Rákosa, Hosszú, Varga Z., Ágoston, ill. Gelencsér, Tanító.

A Liberi hosszú kispaddal érkezett a mérkőzésre, melyen az első perctől kezdve összeszedetten, fegyelmezetten játszottak és már az első félidőben háromgólos előnyt szereztek. A második félidőben cseréiknek köszönhetően frissebben, ötletesebben játszva tovább növelték előnyüket és arattak magabiztos győzelmet.