szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kispályás labdarúgás

3 órája

Megverték a játékvezetőket a nyitómeccsen

Címkék#kispályás bajnokság#játékvezetők#kaposvári#Lövőre SE#Altatás SE#focivilág kupa#Kaposvár#újonc#győzelem

Huszonegyedik alkalommal indította útjára a Kaposváron szabadidősportos rendezvényét a a Sportpálya 2004 Egyesület. A Focivilág Kupa városi kispályás labdarúgó bajnokság 10 lelkes csapat részvételével zajlik.

Sonline.hu

A szervezők két csoportba osztották a jelentkezőket. A városi kispályás labdarúgó bajnokság felsőházában ezúttal a bajnok Belo Bt mérkőzése elmaradt a Cefre FC csapatával szemben a sérülések miatt – számolt be róla a szervező Sportpálya 2004 Egyesület.

kispályás labdarúgó bajnokság
Parázs csatákat hozott a nyitó forduló. Jó meccsekkel rajtolt a kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság Fotó: Muzslay Péter

Potyogtak a gólok a kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság nyitányán

Összesen három újonc csapat nevezett, ők az alsóházban szerepelnek. A nyitó mérkőzésen az újdonsült JV Team remek meccsen remizett a Rotondával, majd egyből duplázott. Az előrehozott találkozón a szintén újonc Altatás SE ellen 4–3-ra szenvedett vereséget. Jól látszik, hogy a két csoportba hasonló erősségű csapatok kerültek, igaz, ezúttal a One Beer együttesének nagyon kijött a góllövés, 6-1-re legyőzték a Lövőre SE gárdáját. A felsőházban hajtós meccsen a Liberi hosszabb kispadjának köszönhetően magabiztosan nyert a Somogy Sportjával szemben. Az első játéknap jó meccseket és szép számú közönséget hozott.

  • A Focivilág Kupa 1.fordulójának eredményei:

JV Team–Rotonda 1–1
Gólszerzők: László, ill. Sándor G.
Küzdelmes, kiegyenlített mérkőzésen már az első félidőben kialakult a végeredmény, a második játékrészben már csak helyzetekig jutottak a csapatok, ezek rendre ki is maradtak.

Altatás SE–JV Team 4–3
Gólszerzők: Árbogást, Kellner 2, Pál, ill. Perák, Lender (öngól).
Sportszerű mérkőzésen az első félidőben Altatás SE elaltatta ellenfelét és kétgólos előnyt szerzett. A második játékrészben felpörögtek a játékvezetők, felzárkóztak és a mérkőzés végén nagy hajrát kivágva harcoltak az egyenlítésért, de ez már nem jött össze. Összességében remek, hajtós mérkőzésen verték meg a játékvezetőket.

Liberi–Somogy Sportja 6–2
Gólszerzők: Nemes 2, Rákosa, Hosszú, Varga Z., Ágoston, ill. Gelencsér, Tanító.
A Liberi hosszú kispaddal érkezett a mérkőzésre, melyen az első perctől kezdve összeszedetten, fegyelmezetten játszottak és már az első félidőben háromgólos előnyt szereztek. A második félidőben cseréiknek köszönhetően frissebben, ötletesebben játszva tovább növelték előnyüket és arattak magabiztos győzelmet.

Lövőre SE–One Beer 1–6
Gólszerzők: Sipos, ill. Vangyia 3, Migács, Ferenczi, Szőke.
Két fiatal csapat hajtós, sportszerű mérkőzést vívott egymással, melyen az újonc csapat szinte három sorral érkezve magabiztos győzelmet aratott, de a Lövőre SE is megérdemli a dicséretet.

A bajnokság állása:
Felsőház: 1. Liberi (3 pont), 2. Belo BT. (0), 3. Cefre FC (0), 4. Két Testvér Pizzéria (0), 5. Somogy Sportja (0).
Alsóház: 1. One Beer (3 pont), 2. Altatás SE (3 p.), 3. Rotonda (1 p.), 4. JV Team (1 p.), 5. Lövőre SE (0).

  • A következő forduló párosítása:

Szeptember 15., hétfő, 18.15 óra: Rotonda-One Beer, 19 óra: Két Testvér Pizzéria-Liberi, 19.45 óra: Belo Bt-Somogy Sportja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu