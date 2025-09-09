3 órája
Megverték a játékvezetőket a nyitómeccsen
Huszonegyedik alkalommal indította útjára a Kaposváron szabadidősportos rendezvényét a a Sportpálya 2004 Egyesület. A Focivilág Kupa városi kispályás labdarúgó bajnokság 10 lelkes csapat részvételével zajlik.
A szervezők két csoportba osztották a jelentkezőket. A városi kispályás labdarúgó bajnokság felsőházában ezúttal a bajnok Belo Bt mérkőzése elmaradt a Cefre FC csapatával szemben a sérülések miatt – számolt be róla a szervező Sportpálya 2004 Egyesület.
Potyogtak a gólok a kaposvári kispályás labdarúgó bajnokság nyitányán
Összesen három újonc csapat nevezett, ők az alsóházban szerepelnek. A nyitó mérkőzésen az újdonsült JV Team remek meccsen remizett a Rotondával, majd egyből duplázott. Az előrehozott találkozón a szintén újonc Altatás SE ellen 4–3-ra szenvedett vereséget. Jól látszik, hogy a két csoportba hasonló erősségű csapatok kerültek, igaz, ezúttal a One Beer együttesének nagyon kijött a góllövés, 6-1-re legyőzték a Lövőre SE gárdáját. A felsőházban hajtós meccsen a Liberi hosszabb kispadjának köszönhetően magabiztosan nyert a Somogy Sportjával szemben. Az első játéknap jó meccseket és szép számú közönséget hozott.
- A Focivilág Kupa 1.fordulójának eredményei:
JV Team–Rotonda 1–1
Gólszerzők: László, ill. Sándor G.
Küzdelmes, kiegyenlített mérkőzésen már az első félidőben kialakult a végeredmény, a második játékrészben már csak helyzetekig jutottak a csapatok, ezek rendre ki is maradtak.
Altatás SE–JV Team 4–3
Gólszerzők: Árbogást, Kellner 2, Pál, ill. Perák, Lender (öngól).
Sportszerű mérkőzésen az első félidőben Altatás SE elaltatta ellenfelét és kétgólos előnyt szerzett. A második játékrészben felpörögtek a játékvezetők, felzárkóztak és a mérkőzés végén nagy hajrát kivágva harcoltak az egyenlítésért, de ez már nem jött össze. Összességében remek, hajtós mérkőzésen verték meg a játékvezetőket.
Liberi–Somogy Sportja 6–2
Gólszerzők: Nemes 2, Rákosa, Hosszú, Varga Z., Ágoston, ill. Gelencsér, Tanító.
A Liberi hosszú kispaddal érkezett a mérkőzésre, melyen az első perctől kezdve összeszedetten, fegyelmezetten játszottak és már az első félidőben háromgólos előnyt szereztek. A második félidőben cseréiknek köszönhetően frissebben, ötletesebben játszva tovább növelték előnyüket és arattak magabiztos győzelmet.
Lövőre SE–One Beer 1–6
Gólszerzők: Sipos, ill. Vangyia 3, Migács, Ferenczi, Szőke.
Két fiatal csapat hajtós, sportszerű mérkőzést vívott egymással, melyen az újonc csapat szinte három sorral érkezve magabiztos győzelmet aratott, de a Lövőre SE is megérdemli a dicséretet.
A bajnokság állása:
Felsőház: 1. Liberi (3 pont), 2. Belo BT. (0), 3. Cefre FC (0), 4. Két Testvér Pizzéria (0), 5. Somogy Sportja (0).
Alsóház: 1. One Beer (3 pont), 2. Altatás SE (3 p.), 3. Rotonda (1 p.), 4. JV Team (1 p.), 5. Lövőre SE (0).
- A következő forduló párosítása:
Szeptember 15., hétfő, 18.15 óra: Rotonda-One Beer, 19 óra: Két Testvér Pizzéria-Liberi, 19.45 óra: Belo Bt-Somogy Sportja.