16 órája
A labdarúgó-legenda, akinél tényleg elgurult a pöttyös
Egy gumilabdával szerzett gól indította el Taszárról és onnan jutott el a világbajnoki álmokig. Kiss László gyerekkori emlékekről, nótázásról és legjobb élményeiről mesélt.
Kiss László karrierje nem egy akadémián vagy sportiskolában indult. Tizenkét éves volt, amikor a Taszár–Kaposhomok elleni barátságos meccsre készült. A kezdés előtt a csapat egyetlen bőrlabdája tönkrement. A mennyei megyei romantikája azonban itt még nem ért véget: a rangadót gumilabdával játszották le. A tehetséges támadó szerezte a győztes gólt és ez indította el azon az úton, amely válogatottságig és világbajnoki részvételhez vezetett.
– Jobb szélsőként álltam be, ügyeske voltam, de gyerek még – idézte fel Kiss László, volt válogatott labdarúgó. – Az ellenfélnél ott volt Faragó, egy jókora srác, próbált agyonrúgni. Én meg csak cselezgettem. Aztán valahogy helyzetbe kerültem és lőttem. A kapus fölött a hálóba hullott a pöttyös, amivel 1-0-ra megnyertük a meccset. Akárki akármit mond, így volt.
A falusi futballhoz a nótázás is hozzátartozott. Ha győztek, már messziről tudta a falu, mert nótázva értek haza. Ha kikaptak, akkor szomorú dalt énekelt a csapat. Kiss László gyerekkorának ezek a dallamok ugyanúgy a részei voltak, mint a labda pattogása a poros pályán.
– Az én kedvenc nótám a mai napig a Nótás kedvű volt az apám – emlékezik vissza Kiss.
Két gól Norvégia ellen, 4–1-re győz a válogatott. Ez Kiss László egyik legfontosabb meccse. Számára azonban az igazi emlék nem a gólok, hanem az a bénító fáradtság, amely a lefújás után elárasztotta.
Nem testben, hanem fejben fáradtam el. Annyira koncentráltam, hogy kijussunk a vb-re. A többiek örültek és ünnepeltek, de én nem bírtam megmozdulni, hanem csak ültem magamba roskadva a Jókai téri Kékfrankosban.
Kiss László két gyönyörű gólt szerzett a Norvégia elleni világbajnoki selejtezőn Budapesten:
A két év franciaországi kitérő nemcsak futball volt, hanem gasztronómiai kaland is.
– Szeretek főzni, ami látszik is rajtam – mondja nevetve a Rákóczi és Vasas legendája. – Érdekes módon a magyar konyha alapanyagai közül a tévépaprika hiányzott a legjobban, de helyette jöttek a tengeri halak, kagylók és addig ismeretlen gyümölcsök. Átálltunk másféle étkezésre és hat kilót fogytam akkoriban. Jobban éreztem magam, könnyebb lett a mozgás.
A sérülések sem kímélték: izomműtét, szalagszakadások, bokabajok. A visszavonulása után volt két éve a futball nélkül. A sportágat még a tévében sem bírta nézni.
– Telítődtem – folytatta a Taszáron született támadó. – Aztán a szívem mégis visszahúzott. Előbb utánpótlásedzőként, majd a női válogatott szövetségi kapitányaként. Később a Bozsik-program budapesti vezetőjeként több száz fiatal útját egyengettem. A profivilág csillogása helyett sokáig a biztos állás és utánpótlás párosítását választottam. Ismerem a háttérmunka súlyát is. Volt, hogy hazavittem a gyerekek mezeit, amiket a feleségem mosott ki. Ebből azért nem lehetett meggazdagodni, de minden percét élveztem.
Ha egy tanácsot adhatna, akkor Kiss László üzenete a mai fiataloknak és futballistáknak a következő:
– Bármit csinálsz az életben szeresd. A foci sem megy szerelem nélkül. Érzelem nélkül nincs futball. Amikor pedig jön a lehetőség akkor ragadd meg.