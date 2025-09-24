szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyílt nap

2 órája

Személyi edző segít eligazodni a kondiparkok világában

Címkék#Egészséges Kaposvár Iroda#kondieszköz#kondipark

Kaposváron számos szabadtéri lehetőség közül választhatnak a mozogni vágyók. Az egyik ilyen a kondipark, melyből több is létesült a városban. Szombaton pedig megtudhatjuk, hogyan is kell helyesen használni az ott lévő eszközöket.

Klein Péter Nándor

Fedezd fel a kondiparkok világát! Próbáld ki, hogyan használhatod helyesen és biztonságosan a szabadtéri eszközöket – bemelegítéssel, erősítő gyakorlatokkal és köredzés jellegű edzésprogramokkal – írja felhívásában az Egészséges Kaposvár 2030 programiroda. 
Kaposváron egyre több szabadtéri kondipark létesül, így természetes igényként merült fel, hogy minél többen megismerjék az ott található eszközök helyes és biztonságos használatát. A Kondipark-bemutató napokon szakképzett edzők mutatják meg, hogyan lehet ezekből az eszközökből is hatékony és élvezetes edzést kihozni.

Több kondipark is van Kaposváron
Kaposváron több kondipark is várja a mozogni vágyókat
Fotó: Lang Róbert

Személyi edző segít a kondiparkban

Az Egészséges Kaposvár 2030 programiroda 2025. szeptember 27-én, szombaton 9.00 órától 10.00 óráig várja az érdeklődőket a kaposvári Városligetben található kondiparkban, ahol az érdeklődők bemelegítő és mozgáselőkészítő gyakorlatokat tanulhatnak, kipróbálhatják a saját testsúlyos erősítést, elsajátíthatják a kondieszközök helyes használatát és belekóstolhatnak a köredzés jellegű edzésprogramokba. Mindezt egy személyi edző, Vörös Márk segítségével. Az edzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött

Számos program vár Kaposváron 

Szeptembertől decemberig ingyenes mozgásprogramokkal várjuk a kaposváriakat a Polgárok Házában az Egészséges Kaposvár 2030 programiroda. A program célja, hogy minél többen kipróbáljanak különböző mozgásformákat, és felfedezzék, mennyi lehetőséget kínál Kaposvár. Havonta két alkalommal, szerdánként várják az érdeklődőket, akik különböző mozgásformákkal ismerkednének meg. A sportfoglalkozásokon való részvétel ingyenes de regisztrációhoz kötött. 

Kezdő futóprogram indult Kaposváron

A program az előző héten vette kezdetét és hat héten keresztül, heti két alkalommal, kedden és csütörtökön edzhetnek a regisztráltak. A cél, hogy hat héten át felépített edzéstervvel, biztonságos tempóban, közösségben haladunk az első öt kilométeres táv felé.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu