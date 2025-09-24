Személyi edző segít eligazodni a kondiparkok világában

Fedezd fel a kondiparkok világát! Próbáld ki, hogyan használhatod helyesen és biztonságosan a szabadtéri eszközöket – bemelegítéssel, erősítő gyakorlatokkal és köredzés jellegű edzésprogramokkal – írja felhívásában az Egészséges Kaposvár 2030 programiroda.

Kaposváron egyre több szabadtéri kondipark létesül, így természetes igényként merült fel, hogy minél többen megismerjék az ott található eszközök helyes és biztonságos használatát. A Kondipark-bemutató napokon szakképzett edzők mutatják meg, hogyan lehet ezekből az eszközökből is hatékony és élvezetes edzést kihozni.

Kaposváron több kondipark is várja a mozogni vágyókat

Fotó: Lang Róbert

Személyi edző segít a kondiparkban

Az Egészséges Kaposvár 2030 programiroda 2025. szeptember 27-én, szombaton 9.00 órától 10.00 óráig várja az érdeklődőket a kaposvári Városligetben található kondiparkban, ahol az érdeklődők bemelegítő és mozgáselőkészítő gyakorlatokat tanulhatnak, kipróbálhatják a saját testsúlyos erősítést, elsajátíthatják a kondieszközök helyes használatát és belekóstolhatnak a köredzés jellegű edzésprogramokba. Mindezt egy személyi edző, Vörös Márk segítségével. Az edzésen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Számos program vár Kaposváron

Szeptembertől decemberig ingyenes mozgásprogramokkal várjuk a kaposváriakat a Polgárok Házában az Egészséges Kaposvár 2030 programiroda. A program célja, hogy minél többen kipróbáljanak különböző mozgásformákat, és felfedezzék, mennyi lehetőséget kínál Kaposvár. Havonta két alkalommal, szerdánként várják az érdeklődőket, akik különböző mozgásformákkal ismerkednének meg. A sportfoglalkozásokon való részvétel ingyenes de regisztrációhoz kötött.

Kezdő futóprogram indult Kaposváron

A program az előző héten vette kezdetét és hat héten keresztül, heti két alkalommal, kedden és csütörtökön edzhetnek a regisztráltak. A cél, hogy hat héten át felépített edzéstervvel, biztonságos tempóban, közösségben haladunk az első öt kilométeres táv felé.