szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
HAJRÁ

2 órája

Kosárlabda: a Szegeddel kezd a Kaposvár az Orosz László Emléktornán – itt a hivatalos program

Címkék#Kometa-KVGY Kaposvári KK#Orosz László Emléktorna#Kaposvár Aréna

Hivatalos az Orosz László Emléktorna programja. A Kometa-KVGY Kaposvári KK hazai felkészülési tornájának a Kaposvár Aréna ad otthon pénteken és szombaton. 12-én 16 órakor a Budapest Honvéd csak össze az NKA Universitas Pécs csapatával, míg a hazai klub 18 óra 30 perckor kezd a szegedi kosarasok ellen. Szombaton a bronzmeccs 16 órakor, míg a döntő 18 órakor kezdődik. A napijegyeket 2000 forintért lehet megvásárolni, míg a belépés 14 év alatt és 70 felett ingyenes. A már megvásárolt bérletek érvényesek a tornára. Pénteken a kapunyitás 15 óra 30 perckor lesz, szombaton pedig 14 órakor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu