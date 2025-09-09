Kosárlabda: a Szegeddel kezd a Kaposvár az Orosz László Emléktornán – itt a hivatalos program

Hivatalos az Orosz László Emléktorna programja. A Kometa-KVGY Kaposvári KK hazai felkészülési tornájának a Kaposvár Aréna ad otthon pénteken és szombaton. 12-én 16 órakor a Budapest Honvéd csak össze az NKA Universitas Pécs csapatával, míg a hazai klub 18 óra 30 perckor kezd a szegedi kosarasok ellen. Szombaton a bronzmeccs 16 órakor, míg a döntő 18 órakor kezdődik. A napijegyeket 2000 forintért lehet megvásárolni, míg a belépés 14 év alatt és 70 felett ingyenes. A már megvásárolt bérletek érvényesek a tornára. Pénteken a kapunyitás 15 óra 30 perckor lesz, szombaton pedig 14 órakor.