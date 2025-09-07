szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teke

1 órája

Pályacsúcsot állítottak fel a győztes kaposváriak

Címkék#Botházy Péter#Wagner Mihály#Müller Károly

Dupla győzelemmel indult az idény. Az Investment Közutasok Kaposvári TK szuperligás és NB II-es csapata is idegenbeli sikerrel kezdte a bajnokságot. Előbbi egylet az újonc Herend, míg utóbbi a Csorna együttesét vert meg. 

Sonline.hu

– Nagyon tartottam ettől a mérkőzéstől – fogalmazott Botházy Péter, az Investment Közutasok Kaposvári TK játékosedzője. – Egy újonnan feljutó, nagyon lelkes csapat bármire képes lehet a szuperliga első fordulójában hazai pályán, ahol szinte telt ház fogadott minket. Az első sor hatvanadik dobásáig igencsak ránk ijesztett a hazai csapat. Majd Pintér Károly és Juhász Bence nagyot küzdve 1,5–0,5-re mentették az első sort. 

Botházy Péter, az Investment Közutasok Kaposvári TK játékos-edzője
Idegenbeli sikerrel kezdték az új idényt a kaposvári tekézők
Fotó: Investment Közutasok Kaposvári TK 

Középen Nagy Gergőnek nem sikerült azt a szintet hozni, amit a felkészülési meccseken hozott, de a küzdeni tudására nem lehetett panasz. Mellette dobott Botházy Péter, aki hatszáz fáig jutott, s mind a négy szettet behúzta. 
– Elégedett vagyok a teljesítményemmel, mert a csapatfa itt már eldőlni látszott a javunkra – tette hozzá a játékos-edző. – Az utolsó sor pedig igazi extraklasszis volt. Németh Máté 630 fás eredmény is kimagasló, de amit a kaposvári újonc, Farkas Ádám mutatott, az már megsüvegelendő. A 663 fás eredménye az új herendi egyéni pályacsúcs lett, amit egyébként eddig is ő tartott 654 fával. Gratulálok az egész csapatnak, és ezt a küzdőszellemet várom tőlük minden mérkőzésen, amúgy a 3622 összfa is csapatpályacsúcs lett. 

Herend VTK–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 1,5–6,5 (3340–3622) 

Eredmények: Buzás Bálint 580–Juhász Bence 607 (1,5:2,5); Senek Gábor 579–Pintér Károly 579 (2:2); Panyi Tamás (Kis Ádám) 516–Botházy Péter 600 (0:4); Kis Dávid 555–Nagy Gergő 543 (2:2); Etlinger András (Hegyi Dávid) 572–Farkas Ádám 663 (1:3); Kerner Martin 538–Németh Máté 630 (1:3). 
Az ifjúsági mérkőzésen: Herend VTK–Investment Közutasok Kaposvári TK I. 3–1 (1128–1014) 
Eredmények: Kerner Máté Dominik 597–Ripli Benedek 496 (4:0); Buzás Dávid 531–Ripli Barnabás 518 (1,5:2,5). 

A kaposváriak NB II-es csapata is idegenbeli sikerrel kezdte a pontvadászatot. 

Csornai TSE–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 2–6 (3212–3323) 

Eredmények: Müller Károly 531–Wagner Mihály 584 (1:3); Endrődy Gergely 578–Miklós Gyula 559 (3:1); Tömör Róbert 508–Németh Tibor 570 (1:3); Nagy László (Lodesz Gábor) 515–Illés Richárd 519 (2:2); Greznár Zsolt 560–Kis Richárd 561 (3:1); Horváth László 520–Pál Péter 530 (2:2). 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu