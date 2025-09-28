szeptember 28., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Küzdelmes meccsen maradt alul a Balatonlelle

A Balatonlelle bátran küzdött, de alulmaradt az FTC II. ellen az NB III. Dél-Nyugati csoport 9. fordulójában.

A Balatonlelle 3–1-re kikapott a Ferencváros II. otthonában: Körmendy még egyenlített, de Borbély öngólja és Knáb gólja eldöntötte a meccset.

FTC II.–Greenplan Balatonlelle SE 3–1 (2–1)

Budapest, V.: Büki G.

FTC II.: Ulviczki B. – Komáromi B., Vén Á. (Skotner Z., a 65. p.), Lukács L., Birkás G., Serdiukov O. (Knáb Zs., a 65. p.), Vén B., Takács Á. (Horváth B., az 56. p.), Gólik B., Berényi E., Rodrigues R. (Kovács K., a 77. p.) Vezetőedző: Korolovszky Gábor.

Greenplan Balatonlelle SE: Bonnyai M. – Tóth D. (Barczi L., a 67. p.), Kelemen K., Bán G. (Gazdag B., a 75. p.), Körmendy K. (Mácsik D., a 75. p.), Orsós T., Borbély Á., Kovács K. (Bereczki K., a 67. p.), Nyitrai B., Sipaki P., Posza K. Vezetőedző: Hegedűs Gyula.

Gólszerzők: Gólik B. (a 18. p.), Knáb Zs. (a 69. p.), illetve Körmendy K. (a 25. p.), Borbély Á. (öngól, a 40. p.).

 

