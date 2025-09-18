Három veterán is triplázni tudott

Megkezdődött a veteránok pontvadászata. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Somogy Vármegyei Igazgatósága szervezésében a Somogy és Tolna Vármegye hatvan éven felüliek részére rendezett labdarúgó bajnokság idén Siófokon kezdődött.

Siófokon rendezték az első fordulót. A veterán labdarúgó bajnokság küzdelmeiben Somogy és Tolna vármegye örökifjú sportolói csapnak össze Fotó: Horváth Gábor

Siófokon nyert a Kaposvár a veterán labdarúgó bajnokság nyitányán

– A barcsi, kaposvári, siófoki és szekszárdi csapatokban összesen 54-en léptek pályára – tájékoztatott Horváth Gábor, barcsi sportreferens. – Villámrajtot vettek a kaposváriak. Száz százalékos eredménnyel 10–0-ás gólkülönbséggel lettek a forduló győztesei a Siófok, a Barcs és a Szekszárd előtt. A mérkőzések játékvezetői Horváth Béla és Sütő Zoltán voltak. A csapatokat oklevelekkel díjazták. Elismerést vehetettek át Hanusz János (Kaposvár), Kis József (Siófok), valamint Takács Zsolt (Kaposvár) mint legeredményesebb játékos. Mindhárman három gólig jutottak. Bíró Imre (Siófok) kapus, és Meksz Gyula (Kaposvár) mint legjobb játékosok kaptak oklevelet. Különdíjat kapott a 74 esztendős Horváth László (Siófok), aki a mezőny legidősebb játékosaként lépett pályára. A Somogy és Tolna Vármegye veterán labdarúgó bajnokság második fordulóját október 5-én, vasárnap rendezik Kaposváron.

A Somogy és Tolna Vármegye veterán labdarúgó bajnokság első fordulójának eredményei:

Kaposvár–Barcs 3–0

Gólszerzők: Hanusz János, Lukics Tamás, Takács Zsolt.

Siófok–Szekszárd 3–1

Gólszerzők: Kis József 2, Farkas Attila, illetve Sörös János.

Barcs–Szekszárd 1–1

Gólszerzők: Horváth József, illetve Kiss János.

Kaposvár–Siófok 2–0

Gólszerzők: Takács Zsolt, Hanusz János.

Barcs–Siófok 0–1

Gólszerző: Kis József.

Kaposvár–Szekszárd 5–0

Gólszerzők: Molnár Levente 2, Hanusz János, Takács Zsolt, Prukner Gábor.

A góllövőlista állása:

3 gólos: Hanusz János (Kaposvár), Kis József (Siófok), Takács Zsolt (Kaposvár).

2 gólos: Molnár Levente (Kaposvár).

1 gólos: Farkas Attila (Siófok), Horváth József (Barcs), Kiss János (Szekszárd), Lukics Tamás (Kaposvár), Prukner Gábor (Kaposvár), Sörös János (Szekszárd).

