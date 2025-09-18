Taroltak a kaposvári versenyzők a simonpusztai versenyen

Villányi Krisztina edző tanítványai az egyéni és csapatversenyeken egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A megszerzett dobogós helyezések jól mutatják, hogy továbbra is méltó módon viszik tovább a kaposvári lovastorna örökségét.

A kaposvári lovastorna versenyzői kiemelkedő eredményeket értek el

Lovastorna eredmények

A C csapat kategóriában az M-Ippon of Sáripuszta lován szereplő csapat aratott győzelmet, melynek tagjai Riedling Rebeka, Nagy István Ádám, Kulcsár Bernadett Georgina, Biczó Boglárka Hanna, Szita Eliza és Lázár Noémi voltak.

Az egyéni Junior kategóriában Lázár Noémi végzett az első helyen, őt követte Biczó Boglárka Hanna a második, és Szita Eliza a harmadik helyen, mindannyian az M-Ippon of Sáripuszta versenyzői. Az egyéni C kategóriában Nagy István Ádám a második, míg Kulcsár Bernadett Georgina az ötödik helyen zárt. Az egyéni D kategóriában pedig Riedling Rebeka szerezte meg a bronzérmet.

– Ez egy felkészítő verseny volt a nyári szünet után, amelynek elsődleges célja az volt, hogy felmérjük, hogyan viselkednek a lovak idegen környezetben. Meglepően jól teljesítettek, jobban dolgoztak, mint amire számítottunk. A verseny elérte a célját, és a gyerekek szempontjából is eredményesnek bizonyult, ezért összességében elégedett vagyok – nyilatkozta Villányi Krisztina, a Pannon Lovasakadémia igazgatója és lovastornaedzője.

A Simonpusztán szervezett verseny nem csupán az éremgyűjtésről szólt, hanem egyben a közelgő, október 11-12-én Kaposváron megrendezésre kerülő Lovastorna Országos Bajnokságra való felkészülés fontos állomása is volt.

A versenyen aratott sikerek és a színvonalas verseny újabb bizonyítékai annak, hogy a kaposvári lovastornászok továbbra is meghatározó szereplői a hazai és regionális lovas sportéletnek.