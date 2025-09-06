Magabiztosan az Osztopán Balatonföldváron

Balatonföldvár–Osztopán 1–4 (1–2)

Balatonföldvár. Vezette: Lender B.

Balatonföldvár: Kandó Zs. (Puller P. a 49. percben) – Koseluk Bálint, Sarkadi Sz., Kovacsik F., Ricza A., Schneider V., Pete Á., Kandó Z., Balogh Zs. (Takács D. a 23. percben), Koseluk Bence, Varga K.

Osztopán: Németh K. – Horváth L. (Gyenes Á. a 83. percben), Balog Bálint, Balog Balázs, Albert B. (Hetesi Z. a 62. percben), Ruha J. (Károlyi Zs. az 55. percben), Balassa B., Harangozó R., Pacsai B. (Besenyei P. a 33. percben), Kesztyűs D., Szabó R.

Gólszerzők: Kovácsik F. (a 45. percben) illetve Albert B. 2 (a 9. percben és az 58. percben), Horváth L. (a 17. percben), Harangozó R. (a 71. percben).

A Buzsák–Böhönye, a Balatonszemes–Zamárdi, a Segesd–Mezőcsokonya, a Balatonkeresztúr–Balatonszárszó, a Kiskorpád–Öreglak és a Somogyvár–Nágocs mérkőzést vasárnap 16.30 órakor játsszák.