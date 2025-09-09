56 perce
Kisfiával, a helyszínen szurkol a válogatottnak Waltner Róbert
A magyar labdarúgó-válogatott döntetlennel kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot Írországban. A folytatásban, Európa egyik legjobb válogatottja vár Marco Rossi tanítványaira. A Magyarország-Portugália találkozót kedden 20.45 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
Az Írország elleni, idegenbeli drámai csata után következik az első hazai tétmeccs a világbajnoki selejtezősorozatban válogatottunk számára. Szoboszlai Dominikék az ötszörös aranylabdás, Cristiano Ronaldo vezette portugálok ellen kéne helyt állniuk és pontot, pontokat szerezniük, ami nem tűnik egyszerű feladatnak, hiszen a Magyarország-Portugália összecsapások során még nem született magyar győzelem.
– A kisfiammal, Rolffal a helyszínen fogok szurkolni a válogatottnak – mondta a kaposvári Waltner Róbert, aki korábban hatszor ölthette magára a magyar válogatott mezét. – Bízom benne, hogy hazai pályán egy döntetlent elérünk, esetleg egy bravúrgyőzelmet. A portugálok az esélyesek, de volt már olyan a történelemben, amikor az esélytelenebb csapat nyert. Ha remek formát fog ki a válogatott, a portugáloknak pedig rossz napja lesz, akkor borulhat a papírforma.
Magyarország-Portugália: tömeg várta Cristiano Ronaldot
Amikor kiderült, hogy a portugál válogatott a jereváni 5–0-s világbajnoki selejtezős győzelem után egyenesen Magyarországra érkezik, és itt készül a keddi csoportmeccsre, azonnal kitört a Ronaldo-láz a világsztár hazai rajongói körében. A legelszántabb szurkolók letáboroztak annál a belvárosi hotelnél, ahol a portugálok megszálltak. Esélyük azonban alig akadt, hogy közel kerüljenek a csapathoz – különösen a legnagyobb sztárhoz – írta meg a Magyar Nemzet.
A magyar válogatott legnagyobb sztárja jelenleg az angol bajnok Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik, akinek az aláírására szintén több ezer szurkoló vágyik.
– A két legnépszerűbb játékos Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik – mondta a jelenleg az NB II.-es Szentlőrinc csapatát irányító Waltner Róbert. – Dominik Ausztriában, Németországban és most már Angliában is letette a névjegyét, számunkra egy kivételes tehetség, azonban Ronaldo egy másik szint, nemzetközileg elismert játékos, aki Messivel közösen éveken keresztül uralta az Aranylabda-szavazást.
– Össze sem lehet hasonlítani, minden más volt – válaszolt arra a kérdésre Waltner Róbert, hogy mekkora volt a felhajtás a válogatott körül, és mekkora most. – Ma sokkal nagyobb reklámot kapnak a játékosok, mint annak idején. Akkor öt perc volt a tévében egy összefoglaló, most pedig órákat foglalkoznak egy-egy mérkőzéssel, ráadásul minden bajnokságot élőben követhetünk. Ez is mutatja, hogy mennyire népszerű ez a sportág, Örülök neki, hogy ilyen irányban halad hazánkban a labdarúgás, hiszen nemzetközi szinten is ekkora felhajtás van. Szerencsére ebben is közelítünk a nyugat-európai szinthez.
Szép gesztus a szurkolóktól
A mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását – írta közleményében a Carpathian Brigade.
A magyar válogatott kerete
- Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
- Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)
- Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)
- Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
A portugál válogatott kerete
- Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers)
- Védők: Nuno Tavares (Lazio), Joao Cancelo (Al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)
- Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)
- Támadók: Joao Félix (Al-Naszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr)
A magyar válogatott programja a vb selejtezők során:
F-csoport
Szeptember 6., szombat. 20.45: Írország–Magyarország 2–2
Szeptember 9., kedd, 20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat, 18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd, 20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök, 18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap, 15.00: Magyarország–Írország