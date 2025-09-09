Kisfiával, a helyszínen szurkol a válogatottnak Waltner Róbert

Az Írország elleni, idegenbeli drámai csata után következik az első hazai tétmeccs a világbajnoki selejtezősorozatban válogatottunk számára. Szoboszlai Dominikék az ötszörös aranylabdás, Cristiano Ronaldo vezette portugálok ellen kéne helyt állniuk és pontot, pontokat szerezniük, ami nem tűnik egyszerű feladatnak, hiszen a Magyarország-Portugália összecsapások során még nem született magyar győzelem.

– A kisfiammal, Rolffal a helyszínen fogok szurkolni a válogatottnak – mondta a kaposvári Waltner Róbert, aki korábban hatszor ölthette magára a magyar válogatott mezét. – Bízom benne, hogy hazai pályán egy döntetlent elérünk, esetleg egy bravúrgyőzelmet. A portugálok az esélyesek, de volt már olyan a történelemben, amikor az esélytelenebb csapat nyert. Ha remek formát fog ki a válogatott, a portugáloknak pedig rossz napja lesz, akkor borulhat a papírforma.

Marco Rossi fiai gőzerővel készülnek a Magyarország-Portugália találkozóra

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Magyarország-Portugália: tömeg várta Cristiano Ronaldot

Amikor kiderült, hogy a portugál válogatott a jereváni 5–0-s világbajnoki selejtezős győzelem után egyenesen Magyarországra érkezik, és itt készül a keddi csoportmeccsre, azonnal kitört a Ronaldo-láz a világsztár hazai rajongói körében. A legelszántabb szurkolók letáboroztak annál a belvárosi hotelnél, ahol a portugálok megszálltak. Esélyük azonban alig akadt, hogy közel kerüljenek a csapathoz – különösen a legnagyobb sztárhoz – írta meg a Magyar Nemzet.

Sokan várták Cristiano Ronaldot Budapesten

Fotó: MW

A magyar válogatott legnagyobb sztárja jelenleg az angol bajnok Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik, akinek az aláírására szintén több ezer szurkoló vágyik.

– A két legnépszerűbb játékos Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik – mondta a jelenleg az NB II.-es Szentlőrinc csapatát irányító Waltner Róbert. – Dominik Ausztriában, Németországban és most már Angliában is letette a névjegyét, számunkra egy kivételes tehetség, azonban Ronaldo egy másik szint, nemzetközileg elismert játékos, aki Messivel közösen éveken keresztül uralta az Aranylabda-szavazást.

Waltner Róbert a kisfiával nézi majd a Magyarország-Portugália mérkőzést

Fotó: MW

– Össze sem lehet hasonlítani, minden más volt – válaszolt arra a kérdésre Waltner Róbert, hogy mekkora volt a felhajtás a válogatott körül, és mekkora most. – Ma sokkal nagyobb reklámot kapnak a játékosok, mint annak idején. Akkor öt perc volt a tévében egy összefoglaló, most pedig órákat foglalkoznak egy-egy mérkőzéssel, ráadásul minden bajnokságot élőben követhetünk. Ez is mutatja, hogy mennyire népszerű ez a sportág, Örülök neki, hogy ilyen irányban halad hazánkban a labdarúgás, hiszen nemzetközi szinten is ekkora felhajtás van. Szerencsére ebben is közelítünk a nyugat-európai szinthez.