szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

56 perce

Kisfiával, a helyszínen szurkol a válogatottnak Waltner Róbert

Címkék#Portugália#Magyarország#Írország#Cristiano Ronaldo

A magyar labdarúgó-válogatott döntetlennel kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot Írországban. A folytatásban, Európa egyik legjobb válogatottja vár Marco Rossi tanítványaira. A Magyarország-Portugália találkozót kedden 20.45 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

Klein Péter Nándor

Az Írország elleni, idegenbeli drámai csata után következik az első hazai tétmeccs a világbajnoki selejtezősorozatban válogatottunk számára. Szoboszlai Dominikék az ötszörös aranylabdás, Cristiano Ronaldo vezette portugálok ellen kéne helyt állniuk és pontot, pontokat szerezniük, ami nem tűnik egyszerű feladatnak, hiszen a Magyarország-Portugália összecsapások során még nem született magyar győzelem.
– A kisfiammal, Rolffal a helyszínen fogok szurkolni a válogatottnak – mondta a kaposvári Waltner Róbert, aki korábban hatszor ölthette magára a magyar válogatott mezét. – Bízom benne, hogy hazai pályán egy döntetlent elérünk, esetleg egy bravúrgyőzelmet. A portugálok az esélyesek, de volt már olyan a történelemben, amikor az esélytelenebb csapat nyert. Ha remek formát fog ki a válogatott, a portugáloknak pedig rossz napja lesz, akkor borulhat a papírforma.

Magyarország-Portugália meccset rendeznek
Marco Rossi fiai gőzerővel készülnek a Magyarország-Portugália találkozóra
Fotó: Illyés Tibor/MTI

Magyarország-Portugália: tömeg várta Cristiano Ronaldot

Amikor kiderült, hogy a portugál válogatott a jereváni 5–0-s világbajnoki selejtezős győzelem után egyenesen Magyarországra érkezik, és itt készül a keddi csoportmeccsre, azonnal kitört a Ronaldo-láz a világsztár hazai rajongói körében. A legelszántabb szurkolók letáboroztak annál a belvárosi hotelnél, ahol a portugálok megszálltak. Esélyük azonban alig akadt, hogy közel kerüljenek a csapathoz – különösen a legnagyobb sztárhoz – írta meg a Magyar Nemzet

Magyarország-Portugália nagy az érdeklődés
Sokan várták Cristiano Ronaldot Budapesten
Fotó: MW

A magyar válogatott legnagyobb sztárja jelenleg az angol bajnok Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik, akinek az aláírására szintén több ezer szurkoló vágyik.
– A két legnépszerűbb játékos Cristiano Ronaldo és Szoboszlai Dominik – mondta a jelenleg az NB II.-es Szentlőrinc csapatát irányító Waltner Róbert. – Dominik Ausztriában, Németországban és most már Angliában is letette a névjegyét, számunkra egy kivételes tehetség, azonban Ronaldo egy másik szint, nemzetközileg elismert játékos, aki Messivel közösen éveken keresztül uralta az Aranylabda-szavazást. 

IMG_1052
Waltner Róbert a kisfiával nézi majd a Magyarország-Portugália mérkőzést
Fotó: MW

– Össze sem lehet hasonlítani, minden más volt – válaszolt arra a kérdésre Waltner Róbert, hogy mekkora volt a felhajtás a válogatott körül, és mekkora most. – Ma sokkal nagyobb reklámot kapnak a játékosok, mint annak idején. Akkor öt perc volt a tévében egy összefoglaló, most pedig órákat foglalkoznak egy-egy mérkőzéssel, ráadásul minden bajnokságot élőben követhetünk. Ez is mutatja, hogy mennyire népszerű ez a sportág, Örülök neki, hogy ilyen irányban halad hazánkban a labdarúgás, hiszen nemzetközi szinten is ekkora felhajtás van. Szerencsére ebben is közelítünk a nyugat-európai szinthez.

Szép gesztus a szurkolóktól

A mérkőzés 20-21 perce között szeretnénk tiszteletünk leróni a vendégek közelmúltban tragikusan elhunyt futballistája, Diogo Jota emléke előtt. A vastapshoz várjuk a teljes publikum csatlakozását – írta közleményében a Carpathian Brigade.

A magyar válogatott kerete

  • Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
  • Védők: Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország)
  • Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Vitális Milán (ETO FC), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)
  • Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A portugál válogatott kerete

  • Kapusok: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP), José Sá (Wolverhampton Wanderers)
  • Védők: Nuno Tavares (Lazio), Joao Cancelo (Al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Goncalo Inacio (Sporting CP), Rúben Días (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Renato Veiga (Villarreal)
  • Középpályások: Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Rúben Neves (Al-Hilal), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Pedro Goncalves (Sporting CP), Bernardo Silva (Manchester City)
  • Támadók: Joao Félix (Al-Naszr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Al-Naszr)

A magyar válogatott programja a vb selejtezők során:

F-csoport
Szeptember 6., szombat. 20.45: Írország–Magyarország 2–2
Szeptember 9., kedd, 20.45: Magyarország–Portugália
Október 11., szombat, 18.00: Magyarország–Örményország
Október 14., kedd, 20.45: Portugália–Magyarország
November 13., csütörtök, 18.00: Örményország–Magyarország
November 16., vasárnap, 15.00: Magyarország–Írország

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu