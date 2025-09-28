szeptember 28., vasárnap

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

1 órája

Már csak a Babócsa szászázalékos

Címkék#Balatonboglár#Somogyjád#Fonyód

A Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság ragadóján a Babócsa nyerte a kiállításokkal tarkított balatonberényi rangadót, így már csak egyedül ők százszázalékosak.

Fenyő Gábor

A Berzence fölényesen verte a Somogyjádot, míg a Szabás és a Balatonboglár nem boldogult egymással. A másik öt találkozó lefújása után a vendégcsapatok játékosai örülhettek. A hatodik körben hárman dupláztak, mégpedig a berzencei Tóth Richárd, a fonyódi Kovács Gyula Levente és a kaposmérői Rubecz Péter Balázs.

A hatodik forduló eredményei

 

Berzence–Somogyjád 5–0 (2–0)
Gólszerzők: Tóth R. 2 (a 20. percben és a 44. percben), Tóth Cs. (a 60. percben), Balogh G. (a 64. percben), Lakosa M. (a 84. percben).

Szabás–Balatonboglár 1–1 (1–0)
Gólszerzők: Török Z. (a 26. percben), illetve Wohl J. (a 66. percben).

Kaposfő–Csokonyavisonta 2–3 (1–3)
Gólszerzők: Palkovics J. (a 10. percben), Horváth J. (a 84. percben), illetve Danóczi Z. (a 14. percben), Bauer M. (a 18. percben), Horváth Zs. (a 29. percben).

 

Balatonberény–Babócsa 1–3 (1–3)
Gólszerzők: Bogdán A. (a 60. percben), illetve Talpas M. (a 68. percben), Bodó N. (a 82. percben), Erdős M. (a 89. percben).
Kiállítva: Cziráki M. (Babócsa) a 35. percben, Simon R. (Balatonberény) az 51. percben, Gyaja B. (Babócsa) a 77. percben.

Mike–Karád 2–4 (0–4)
Gólszerzők: Berta B. (a 49. percben), Kalló Á. (a 77. percben), illetve Kovács B. (a 2. percben), Szűcs J. (a 10. percben), Torma Zs. (a 14. percben), Bencze R. (a 19. percben).

Kéthely–Fonyód 2–4 (1–1)
Gólszerzők: Varga G. (a 33. percben), Cseke A. (a 87. percben – 11-esből), illetve Kovács Gy. 2 (a 8. percben és a 65. percben), Molnár M. (a 60. percben), Czink M. (a 79. percben).

Iharosberény–Kaposmérő II. 2–6 (1–2)
Gólszerzők: Nagy Sz. (a 40. percben), Lautner T. (a 89. percben), illetve Lautner T. (a 4. percben – öngól), Bathó I. (a 9. percben), Jónás I. (az 54. percben – öngól), Petes B. (az 59. percben), Rubecz P. 2 (a 80. percben és a 90. percben).

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Tóth Richárd (Berzence) 8 gól; 2–5. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény), Bartos József (Kaposmérő II.), Nagy Szabolcs (Iharosberény) és és Török Zoltán (Szabás) 7 gól; 6. Kozma István (Mike) 6 gól; 7–11. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár), Orsós Róbert (Babócsa), Talpas Mihály (Babócsa), Kalló Ármin János (Mike) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 5 gól; 12–13. (holtversenyben) Tóth Csaba Imre (Berzence) és Szűcs József (Karád) 4 gól; 14–19. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Kis-Gál Dávid (Somogyjád), Molnár Martin (Fonyód) és Lautner Tibor Patrik (Iharosberény) 3 gól.

 

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A negyedik forduló eredményei

Északi csoport: Balatonszabadi–Mernye 6–3 (4–2); Visz–Balatonújlak 0–8 (0–3); Balatonendréd–Törökkoppány 2–1 (1–1); Sántos–Somogybabod 2–6 (2–4); Ádánd–Andocs 0–14 (0–3). A Balatoni Vasas II. csapata szabadnapos volt.

Déli csoport: Lábod–Homokszentgyörgy 2–5 (1–4); Somogyszob–Igal 2–0 (0–0); Somogyszil–Bárdudvarnok 2–1 (2–1); Zimány–Csököly 2–1 (2–0); Ötvöskónyi–Kaposújlak 0–3 (0–1). A Gyékényes csapata szabadnapos volt.

 

