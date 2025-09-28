Már csak a Babócsa szászázalékos

A Berzence fölényesen verte a Somogyjádot, míg a Szabás és a Balatonboglár nem boldogult egymással. A másik öt találkozó lefújása után a vendégcsapatok játékosai örülhettek. A hatodik körben hárman dupláztak, mégpedig a berzencei Tóth Richárd, a fonyódi Kovács Gyula Levente és a kaposmérői Rubecz Péter Balázs.

A hatodik forduló eredményei

Berzence–Somogyjád 5–0 (2–0)

Gólszerzők: Tóth R. 2 (a 20. percben és a 44. percben), Tóth Cs. (a 60. percben), Balogh G. (a 64. percben), Lakosa M. (a 84. percben).

Szabás–Balatonboglár 1–1 (1–0)

Gólszerzők: Török Z. (a 26. percben), illetve Wohl J. (a 66. percben).

Kaposfő–Csokonyavisonta 2–3 (1–3)

Gólszerzők: Palkovics J. (a 10. percben), Horváth J. (a 84. percben), illetve Danóczi Z. (a 14. percben), Bauer M. (a 18. percben), Horváth Zs. (a 29. percben).

Balatonberény–Babócsa 1–3 (1–3)

Gólszerzők: Bogdán A. (a 60. percben), illetve Talpas M. (a 68. percben), Bodó N. (a 82. percben), Erdős M. (a 89. percben).

Kiállítva: Cziráki M. (Babócsa) a 35. percben, Simon R. (Balatonberény) az 51. percben, Gyaja B. (Babócsa) a 77. percben.

Mike–Karád 2–4 (0–4)

Gólszerzők: Berta B. (a 49. percben), Kalló Á. (a 77. percben), illetve Kovács B. (a 2. percben), Szűcs J. (a 10. percben), Torma Zs. (a 14. percben), Bencze R. (a 19. percben).

Kéthely–Fonyód 2–4 (1–1)

Gólszerzők: Varga G. (a 33. percben), Cseke A. (a 87. percben – 11-esből), illetve Kovács Gy. 2 (a 8. percben és a 65. percben), Molnár M. (a 60. percben), Czink M. (a 79. percben).

Iharosberény–Kaposmérő II. 2–6 (1–2)

Gólszerzők: Nagy Sz. (a 40. percben), Lautner T. (a 89. percben), illetve Lautner T. (a 4. percben – öngól), Bathó I. (a 9. percben), Jónás I. (az 54. percben – öngól), Petes B. (az 59. percben), Rubecz P. 2 (a 80. percben és a 90. percben).

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Tóth Richárd (Berzence) 8 gól; 2–5. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény), Bartos József (Kaposmérő II.), Nagy Szabolcs (Iharosberény) és és Török Zoltán (Szabás) 7 gól; 6. Kozma István (Mike) 6 gól; 7–11. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár), Orsós Róbert (Babócsa), Talpas Mihály (Babócsa), Kalló Ármin János (Mike) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 5 gól; 12–13. (holtversenyben) Tóth Csaba Imre (Berzence) és Szűcs József (Karád) 4 gól; 14–19. (holtversenyben) Lóki Péter (Kaposmérő II.), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Kis-Gál Dávid (Somogyjád), Molnár Martin (Fonyód) és Lautner Tibor Patrik (Iharosberény) 3 gól.

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A negyedik forduló eredményei