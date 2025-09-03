szeptember 3., szerda

Sakk

Villámtornával ünnepeltek a marcali sakkozók

Sikeres szezont zártak a somogyiak. Évadzárón értékelte a 2024/2025. évi bajnokságok sikereit a Marcali Sakk Szakosztály.

Kun Zoltán

Ötfordulós schnellversennyel és vacsorával egybekötött rendezvénnyel zárta a 2024/2025-ös szezont a somogyi együttes. A Marcali Sakk Szakosztály egyik legjobb helyezését érte el. Az élcsapatok ellen is vitézkedtek.

Marcali Sakk
Jól szerepeltek a somogyiak a bajnokságban. A Marcali Sakk Szakosztály a negyedik helyen zárt Fotó: SEN

Az egyik legjobb szereplését érte el a Marcali Sakk Szakosztály

A szakosztályunkat megtisztelte jelenlétével Bereczk Balázs Marcali város polgármestere – kezdte beszámolóját Guricza Gyula szakosztály-vezető. – Az NB II-ben elért negyedik helyezés, a 15 éve a Nemzeti Bajnokságban szereplő csapatunk második legjobb eredménye a megszerzett pontszámok szerint. – Huszonöt sakkozónk vívta ki e nagyszerű eredményt. A begyűjtött 61 pontból 29 pontot világossal, 32 pontot sötéttel, 34,5 pontot itthon 26,5 pontot idegenben érte el a csapat. A bajnokság 1-3. helyezettjével 50 százalékos eredménnyel játszott a csapatunk. Az első helyezettől kaptunk ki idegenben 6,5-5,5 arányban, a második helyezettet 6,5-5,5 arányban megvertük, a 3. helyezettel pedig 6-6 arányú döntetlent értünk el. Az egyéni eredményeket értékelve „Arany fokozatú” sakkozónk Haszon Dávid és Dan Dániel, „Ezüst fokozatú” játékosunk Tóth Dániel, „Bronz fokozatú” sakkozóink két ifjúsági játékos, Dan Ábrahám és Bihary Soma Botond. További díjazott játékosaink: Haszon Ábel, Garai Tamás, Nádor Zoltán, Ángyán Márk, Guricza Zoltán. A Somogy Kupa Sakk Csapatbajnokságban a Marcali VSZSE II. szintén negyedik helyezett lett. Ebben a bajnokságban a 14 sakkozónk mellett vendég játékosként további 10 fő játszott ellenfél csapatokban, akik a Marcali VSZSE NB II.-es erősorrendjének sakkozói. Csapatunk egyéni eredményei szerint díjazott sakkozók: Tombor Máté, Dan Dániel, Dan Ábrahám, Nagy Balázs, Guricza Zoltán, Ángyán Márk, Bereczk Bálint.
Az értékelést követően a marcaliak ötfordulós schnellversenyt szerveztek, 10 perc + 3 sec/lépés játékidővel. 

  • A verseny helyezettjei:

1. Haszon Dávid, 2. Ruf Matthias, 3. Link Ulrich, 4. Nagy Balázs, 5. Király Máté, 6. Dan Dániel.

A marcaliak összejövetele vaddisznó pörkölt vacsorával zárult.

 

 

 

