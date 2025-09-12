szeptember 12., péntek

Kézilabda

22 perce

Második meccsét is elvesztette a NEKA csapata

Címkék#Grünfelder#Mikler K#K&H Liga#ETO University HT#Győr#Nemzeti Kézilabda Akadémia#vereség

Második mérkőzését is elvesztette a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese a férfikézilabda K&H Ligában.

Sonline.hu
A Győr otthonában szenvedtek vereséget az akadémisták Fotó: NEKA

K&H Férfikézilabda Liga - második forduló:
ETO University HT–Nemzeti Kézilabda Akadémia 33–23 (17–14)
Győr, 750 néző. V: Bóna, Földesi
ETO University HT: Pásztor I. – Nagy M. 3, Sztepancsics 2, Vilovszki, Kusan 10, Bozsovics 5, Szőllősi 1. Csere: Brasen (kapus), Hári 8 (7), Pieczonka, Fazekas M. 2, Dely 2, Szrnka, Krakovszki Zs., Tárnoki, Zakor. Vezetőedző: Kilvinger Bálint
Nemzeti Kézilabda Akadémia: Mikler K. – Szűcs B., Török Á. 3, Gazsó 2, Bugyáki 1, Tóth L. 2, Szepesi. Csere: Podora (kapus), Kathi 2, Kovács T. 8 (5), Grünfelder, Mészáros M. 1, Kovács D. 2, Vári 2, Pál, Balogh D. Vezetőedző: Sótonyi László.
Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–5. 14. p.: 8–5. 21. p.: 12–10. 27. p.: 15–13. 35. p.: 21–15. 43. p.: 24–20. 47. p.: 27–21. 54. p.: 30–23. 

Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 7/7, illetve 6/5.
 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
