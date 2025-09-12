Második meccsét is elvesztette a NEKA csapata

A Győr otthonában szenvedtek vereséget az akadémisták Fotó: NEKA

K&H Férfikézilabda Liga - második forduló:

ETO University HT–Nemzeti Kézilabda Akadémia 33–23 (17–14)

Győr, 750 néző. V: Bóna, Földesi

ETO University HT: Pásztor I. – Nagy M. 3, Sztepancsics 2, Vilovszki, Kusan 10, Bozsovics 5, Szőllősi 1. Csere: Brasen (kapus), Hári 8 (7), Pieczonka, Fazekas M. 2, Dely 2, Szrnka, Krakovszki Zs., Tárnoki, Zakor. Vezetőedző: Kilvinger Bálint

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Mikler K. – Szűcs B., Török Á. 3, Gazsó 2, Bugyáki 1, Tóth L. 2, Szepesi. Csere: Podora (kapus), Kathi 2, Kovács T. 8 (5), Grünfelder, Mészáros M. 1, Kovács D. 2, Vári 2, Pál, Balogh D. Vezetőedző: Sótonyi László.

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–5. 14. p.: 8–5. 21. p.: 12–10. 27. p.: 15–13. 35. p.: 21–15. 43. p.: 24–20. 47. p.: 27–21. 54. p.: 30–23.

Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 7/7, illetve 6/5.

