Megint a horvátok nyertek

Három nappal korábban a Kaposvár Arénában játszott felkészülési mérkőzést a Fino alakulata a Mladost Zagrebbel. A hétvégén a horvát fővárosban találkozott újra egymással a két csapat, s ezúttal is öt játszmás mérkőzésen nyert a Mladost.

Mladost Zagreb–Fino Kaposvár 3–2

Fino Kaposvár: Magyar B., Novoszelov, Medina, Smidl, Dávid Cs., Hubicska. Csere: Feliciano (liberó), Csordás B. (liberó), Bögöly, Ion, Grigoriev. Vezetőedző: Zoran Kedacsics. Edző: Demeter András György.

Szeptember 26-án és 27-én (pénteken és szombaton) az új mester, Zoran Kedacsics szülőhazájában, Szlovéniában lép majd pályára a Fino Kaposvár a Kranj Kupa nemzetközi felkészülési tornán.