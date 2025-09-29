Megint idegenben nyert a Kaposvári AC

A Fejér megyei Csóron vendégeskedett az NB III. Dél-Nyugati csoportjában érdekelt Kaposvári AC alakulata, amely egységes csapatmunkával 16:2 arányban múlta felül a Székesfehérvár Honvéd Szondi György SE harmadik számú együttesét. A kaposváriak a harmadik fordulóban is idegenben lépnek fel; szombaton délután a Bonyhád Vasas AC II. csapata lesz a somogyiak ellenfele.

Székesfehérvár Honvéd Szondi György SE III.–Kaposvári AC 2:16

A kaposvári győztesek: Dani Róbert 4, Márton Kornél 4, Fekete Zsuzsanna 3, Sándor Dániel 3, valamint a Dani Róbert, Márton Kornél és a Fekete Zsuzsanna, Sándor Dániel páros.