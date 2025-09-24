Élményfoci Kaposváron – százharminc kisdiák focizott együtt a Rákóczi labdarúgóival

Kaposvár ismét bekapcsolódott abba az országos programsorozatba, amelynek célja, hogy a labdarúgás szeretetét a legszélesebb körben, élményfutball formájában népszerűsítse. A Grassroots Hét apropóján tizenegy helyi általános iskola mintegy 130 harmadik és negyedik osztályos tanulója gyűlt össze, hogy játékos formában fedezze fel a foci szépségeit. Az eseményt Kárpáti Tímea, Kaposvár alpolgármestere és Gáncsos András, az MLSZ Grassroots osztályának vezetője nyitotta meg, aki nemcsak jelenlétével, hanem ajándékokkal is hozzájárult a hangulathoz: a gyerekek labdákat, matricákat és egyéb meglepetéseket kaptak.

Az MLSZ Grassroots Hét célja, hogy minden korosztály megtapasztalhassa a labdarúgás örömét

Fotó: Muzslay Péter

A szervezők igyekeztek olyan programot összeállítani, amely nemcsak a gólokról szól.

– Ez egy igazi fesztivál jellegű rendezvény – fogalmazott Bőzsöny János, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai tanácsadója. – A gyerekek körpályás rendszerben haladtak állomásról állomásra: volt célbarúgás, büntetőrúgás, különböző ügyességi és koordinációs feladatok, sőt olyan futballjátékok is, ahol a csapatmunka került előtérbe. Minden helyszínen 5-6 percet töltöttek. Így senki nem unatkozott, és mindenki találhatott magának sikerélményt.

A kaposvári esemény jól illeszkedik az UEFA által életre hívott Grassroots Hét szellemiségéhez. A szabadidős futball és az élményjáték célja, hogy minden korosztály megtapasztalhassa a labdarúgás örömét, legyen szó gyerekekről, amatőrökről, női csapatokról, veteránokról vagy akár fogyatékkal élőkről. Magyarországon az MLSZ kiemelt stratégiai ágazatként kezeli ezt a területet, folyamatosan bővítve a résztvevők körét és fejlesztve az utánpótlás-infrastruktúrát.

A programra tizenegy kaposvári általános iskola kapott meghívást és minden intézményt 8–12 tanuló képviselt. A délután különlegességét az adta, hogy a Kaposvári Rákóczi FC teljes kerete is jelen volt. Az NB III. Dél-Nyugati csoport éllovasai nem elégedtek meg a nézelődéssel: aktívan bekapcsolódtak a feladatokba, beszálltak a játékokba, és együtt rúgták a labdát a kisdiákokkal. Jelenlétükkel nemcsak emelték a rendezvény fényét, hanem példát is mutattak arra, mit jelent a közösség ereje a futballban.