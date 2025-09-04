Mohácsi Zsófi meggyógyult, és ismét tarolt Miskolcon

A miskolci országos bajnoki II. forduló azonban egyértelmű választ adott: Mohácsi Zsófi nemcsak visszatért, hanem lehengerlő formában, kiváló teljesítménnyel szerezte meg az aranyérmet a felnőtt Open kategóriában, a 450 cc géposztályban.

Mohácsi Zsófi és családja

Mohácsi Zsófi: Sérülés, pihenés, visszatérés

– Az osztrák baleset után bevallom, voltak kételyeim. Nem tudtam, mennyire engedi kézsérülésem, hogy újra maximális erőbedobással versenyezzek – mesélte Zsófi a futam után. Az orvosi engedély lehetővé tette számára a visszatérést, bár még mindig fájt a csuklója.

A hosszú pihenő és a gyógyulás azonban meghozta gyümölcsét: Miskolcon úgy tért vissza, mintha mi sem történt volna. Az első tréningeken még látszott rajta némi óvatosság, de amint a salakpályára gurult, azonnal visszakapcsolt a jól ismert versenyzői üzemmódjába. És innentől nem volt megállás - a hétvége öt futamából négyet nyert, kategóriájában szinte hibátlan teljesítménnyel.

Fotó: @zsfoto_zsarnai_krisztian

A salakpálya kihívása

Miskolc különleges helyszín a Quad-track OB naptárában. A salakpálya egyszerre technikás, nehéz és rendkívül látványos.

A quad-track futamok lényege, hogy a rajtnál szinte azonnal felkapcsolják a pilóták a maximális fokozatot, és innentől nincs visszaút: a legnagyobb sebességben, és fordulatszámon fékezés nélkül, csúsztatva, driftelve kell bevenni a kanyarokat. Hibázásra nincs lehetőség – egy rossz mozdulat és vége a futamnak. Egyszerre maximum négyen lehetnek a pályán, és különböző színű jelzésekkel jelzik, ki honnan indul.

A nézők nemcsak szurkoltak Zsófinak Miskolcon, hanem ajándékokkal is meglepték a fiatal bajnokot. –– Sokszor kapok kisebb ajándékokat, rajzokat, plüssöket – ezek mindig mosolyt csalnak az arcomra. De most Miskolcon valami egészen különleges történt: egy dalt kaptam ajándékba. Lehet, hogy mesterséges intelligencia segítségével írták, de számomra akkor is rendkívül értékes. Aranyos, szívhez szóló és erőt adó gesztus volt.

Családi hagyomány – Sári is győzött

A Mohácsi családnál a győzelem lassan már hagyomány. Zsófi húga, a fiatalabbik Mohácsi-lány, Sári (6 éves) ugyanis a Mini kategóriában állt rajthoz – és a nagytestvérhez hasonlóan szintén aranyérmet szerzett. A délutáni futam végén mindketten a dobogó legfelső fokán ünnepelhettek.