Világbajnoki bronzérmet szerzett a műrepülő kaposvári hölgy a Balatonnál

A műrepülő világbajnokságot, melyen bronzérmet nyert a magyar válogatott, a múlt héten tartották a Hévíz–Balaton Repülőtéren. Tulajdonképpen két megmérettetés zajlott egy helyszínen: a 16. FAI Haladó és a 4. FAI Középhaladó Motoros Műrepülő Világbajnokság. A balatoni rendezvényen összesen 80 versenyző mérte össze tudását, köztük olyan országok pilótái is, amelyek most először vettek részt a viadalon, például Kína, Szaúd-Arábia és Új-Zéland. A versenyzők négy számban indultak, volt köztük olyan is, ahol a figurákat csak előző nap kapták kézhez, és egy kijelölt légtérben kellett végrehajtaniuk a programot úgy, hogy nem volt lehetőségük előzetes gyakorlásra.

A műrepülő világbajnokság egyetlen magyar női versenyzője, a kaposvári Szilvási Dóra csapatban bronzérmet nyert

Fotó: Facebook/Hölgypilóták

Kaposvári hölgy sikere a műrepülő világbajnokságon

A magyar válogatott – Baku László, a kaposvári Szilvási Dóra és Sonkoly János, edzőjük Ábrányi Tamás vezetésével – csapatban a harmadik helyen végzett, így bronzérmet szerzett. Az aranyat Románia, az ezüstöt Csehország csapata vihette haza.

Külön figyelmet érdemel a kaposvári Szilvási Dóra, aki már gimnazistaként megszerezte a repülős jogosítványt, még azelőtt, hogy autót vezethetett volna. Az alapkiképzést is ekkor végezte el, vizsgáztatója Veres Zoltán, Európa-bajnok műrepülő volt. Azóta több típusra is megszerezte az engedélyt, most pedig a magyar válogatott egyetlen női tagjaként versenyzett.

– A műrepülést nagyon hamar megszerettem, noha ott komoly jelentősége van a fizikai tűrőképességnek, hiszen jelentős túlterhelés érheti az embert ilyenkor – mondta korábban a Sonline.hu-nak Szilvási Dóra, aki társaihoz hasonlóan egy-egy figura végrehajtása közben 9–10 g terhelést is kénytelen elviselni.

Az egyéni abszolút versenyben világbajnok lett

a román Sebastian-Martin Dan,

a második helyen honfitársa, Andreea Banesaru végzett,

a harmadik pedig Lucian Dragus lett, ugyancsak Romániából.

A magyar csapat legjobb egyéni eredményét Baku László érte el, aki a 10. helyen zárt.

Sonkoly János a 19.,

míg Szilvási Dóra a 24. helyet szerezte meg.

Forrás: WIAC 2025

Családi légi parádé a Balatonnál – meglepetéssel

Szeptember 20-án, szombaton a szervezők légi parádéval koronázták meg a világbajnokság zárónapját. Igazi családi eseményt hoztak össze. A gyerekeket játszótér, ugrálóvár és körhinta várta, a környékbeli termelők és vendéglátóhelyek pedig food truckokban kínálták az ételeket és italokat, így semmiben sem volt hiány. A légi parádé programjában szerepelt a Hungarian Airlines Airbus A330-200F cargo gépének felszállása is, amely innen indult Kínába. A gép azonban olyan időpontban emelkedett a levegőbe, hogy a közönség egy része sajnos nem láthatta. Látványos bemutatót tartott egy AN–2-es repülőgép, majd a világbajnokság versenyzői négyperces freestyle műrepülésekkel szórakoztatták a nézőket. A levegőbe emelkedtek az óriás méretű repülőmodellek is, a Hawks of Romania kötelék pedig gyönyörű programot repült.