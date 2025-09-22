szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balaton

1 órája

Világbajnoki bronzérmet szerzett a műrepülő kaposvári hölgy a Balatonnál

Címkék#Balaton#Szilvási Dóra#légi parádé#műrepülő#világbajnokság#bronz

Somogyi siker született a világversenyen: a kaposvári Szilvási Dóra csapatban bronzérmet nyert a Hévíz–Balaton Repülőtéren rendezett különleges eseményen. Egy héten át zajlott a műrepülő világbajnokság a Balatonnál, mi pedig a zárónapi, családi hangulatú légi parádén jártunk, ahol műrepülők, repülőmodellek és Veres Zoltán kápráztatta el a közönséget. A színpadon Farkas Bertalan űrhajóst köszönthették a nézők.

Krausz Andrea
Világbajnoki bronzérmet szerzett a műrepülő kaposvári hölgy a Balatonnál

A magyar válogatott tagjai: Sonkoly János, Szilvási Dóra és Ifj. Baku László

Forrás: Farkas Attila gogogo.hu

A műrepülő világbajnokságot, melyen bronzérmet nyert a magyar válogatott, a múlt héten tartották a Hévíz–Balaton Repülőtéren. Tulajdonképpen két megmérettetés zajlott egy helyszínen: a 16. FAI Haladó és a 4. FAI Középhaladó Motoros Műrepülő Világbajnokság. A balatoni rendezvényen összesen 80 versenyző mérte össze tudását, köztük olyan országok pilótái is, amelyek most először vettek részt a viadalon, például Kína, Szaúd-Arábia és Új-Zéland. A versenyzők négy számban indultak, volt köztük olyan is, ahol a figurákat csak előző nap kapták kézhez, és egy kijelölt légtérben kellett végrehajtaniuk a programot úgy, hogy nem volt lehetőségük előzetes gyakorlásra.

Műrepülő világbajnokság a Balatonnál- bronzérmes csapatban a kaposvári Szilvási Dóra
A műrepülő világbajnokság egyetlen magyar női versenyzője, a kaposvári Szilvási Dóra csapatban bronzérmet nyert
Fotó: Facebook/Hölgypilóták

Kaposvári hölgy sikere a műrepülő világbajnokságon

A magyar válogatott – Baku László, a kaposvári Szilvási Dóra és Sonkoly János, edzőjük Ábrányi Tamás vezetésével – csapatban a harmadik helyen végzett, így bronzérmet szerzett. Az aranyat Románia, az ezüstöt Csehország csapata vihette haza. 

Külön figyelmet érdemel a kaposvári Szilvási Dóra, aki már gimnazistaként megszerezte a repülős jogosítványt, még azelőtt, hogy autót vezethetett volna. Az alapkiképzést is ekkor végezte el, vizsgáztatója Veres Zoltán, Európa-bajnok műrepülő volt. Azóta több típusra is megszerezte az engedélyt, most pedig a magyar válogatott egyetlen női tagjaként versenyzett. 

– A műrepülést nagyon hamar megszerettem, noha ott komoly jelentősége van a fizikai tűrőképességnek, hiszen jelentős túlterhelés érheti az embert ilyenkor – mondta korábban a Sonline.hu-nak Szilvási Dóra, aki társaihoz hasonlóan egy-egy figura végrehajtása közben 9–10 g terhelést is kénytelen elviselni.

Az egyéni abszolút versenyben világbajnok lett

  • a román Sebastian-Martin Dan, 
  • a második helyen honfitársa, Andreea Banesaru végzett, 
  • a harmadik pedig Lucian Dragus lett, ugyancsak Romániából. 
  • A magyar csapat legjobb egyéni eredményét Baku László érte el, aki a 10. helyen zárt. 
  • Sonkoly János a 19., 
  • míg Szilvási Dóra a 24. helyet szerezte meg.
Forrás: WIAC 2025

Családi légi parádé a Balatonnál – meglepetéssel

Szeptember 20-án, szombaton a szervezők légi parádéval koronázták meg a világbajnokság zárónapját. Igazi családi eseményt hoztak össze. A gyerekeket játszótér, ugrálóvár és körhinta várta, a környékbeli termelők és vendéglátóhelyek pedig food truckokban kínálták az ételeket és italokat, így semmiben sem volt hiány. A légi parádé programjában szerepelt a Hungarian Airlines Airbus A330-200F cargo gépének felszállása is, amely innen indult Kínába. A gép azonban olyan időpontban emelkedett a levegőbe, hogy a közönség egy része sajnos nem láthatta. Látványos bemutatót tartott egy AN–2-es repülőgép, majd a világbajnokság versenyzői négyperces freestyle műrepülésekkel szórakoztatták a nézőket. A levegőbe emelkedtek az óriás méretű repülőmodellek is, a Hawks of Romania kötelék pedig gyönyörű programot repült. 

A Hawks of Romania kötelék repülése a Balatonnál rendezett műrepülő világbajnokság légi parádéján, szeptember 20-án
Fotó: Krausz Andrea

A sort a 63 éves Veres Zoltán zárta, aki műrepülő Európa-bajnokként és többszörös Guinness-rekorderként elképesztő produkcióval kápráztatta el a közönséget. Sokak csalódására elmaradt Imreh Lajos tervezett MI-2-es helikopteres bemutatója, a színpadon azonban meglepetésvendégként jelent meg az első magyar űrhajós, Farkas Bertalan. A 76 éves legendát a műsorvezető az egykori élményekről és az űrhajózás mai helyzetéről is kérdezte. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu