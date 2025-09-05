Nagy csatában kapott ki a bajnoki nyitányon Csurgói KK

Sokáig jól tartotta magát a csurgói alakulat Fotó: Csurgói KK

Férfi kézilabda NB I. - 1. forduló:

ETO University HT–Csurgói KK 32–27 (16–16)

Győr, 800 néző. V: Hargitai, Markó

Győr: Pársztor I. – Krakovszki Zs. 2, Stepancic 4, BOMBAC 5, Kusan 4, Bozsovics 3, Hári 6 (5). Csere: Brasen (kapus), Vilovszki 1, Dely 1, Szrnka 1, Pieczonka, Szöllősi B. 5, Tárnoki. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

Csurgói KK: Zaponsek – Maracskó 2 (1), Brajovics 4, Kiss B. 3, Vranjes 2, Herceg, Bazsó 2. Csere: Váczi D. (kapus) 1, Vasvári, Gábor M. 6, Alilovic 4, Rotim 1, Horváth P. 1 (1), Pipp 1. Vzeteőedző: Alem Toszkics.

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–2. 13. p.: 6–3. 20. p.: 11–9. 27. p.: 14–13. 31. p.: 16–17. 36. p.: 20–19. 41. p.: 23–21. 48. p.: 27–24. 56. p.: 30–26.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 4/2.