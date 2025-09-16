szeptember 16., kedd

Kosárlabda

1 órája

Nagy múltú kupán bizonyíthatnak a kaposvári kosárlabdázók

Címkék#Kometa Kaposvári KK#kaposvári#ZTE KK#Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupa#Zalakerámia Sport-és Rendezvénycsarnokban#kosárlabda#Egis Körmend

Immár 56. alkalommal rendezi meg a Nemzetközi Kosárlabda Göcsej Kupát szeptember 19–20-án a Zala Vármegyei Kosárlabda Szövetség. A Kometa-KVGY Kaposvári Kosárlabda Klub is meghívást kapott a tornára.

Kun Zoltán

Az ország egyik legrégebbi felkészülési tornáján pénteken az Egis Körmend ellen játszanak a kaposváriak a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban. A házigazda Zalakerámia ZTE KK mellett pályára lép még az osztrák Traiskirchen Lions alakulata is. A szervezők közlése szerint a rendezvényre a belépő egységesen 2000 Ft/nap. Fontos, hogy a tornára a szezonbérletek és más kedvezmények nem érvényesek. A pénztárak fél órával az első mérkőzés kezdete előtt nyitnak.
A program:
Szeptember 19., péntek
16.45 óra: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend.
19 óra: Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen Lions.
Szeptember 20., szombat
16 óra: mérkőzés a 3. helyért.
18.15 óra: döntő (1. helyért).

 

