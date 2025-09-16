Nagy múltú kupán bizonyíthatnak a kaposvári kosárlabdázók

Az ország egyik legrégebbi felkészülési tornáján pénteken az Egis Körmend ellen játszanak a kaposváriak a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban. A házigazda Zalakerámia ZTE KK mellett pályára lép még az osztrák Traiskirchen Lions alakulata is. A szervezők közlése szerint a rendezvényre a belépő egységesen 2000 Ft/nap. Fontos, hogy a tornára a szezonbérletek és más kedvezmények nem érvényesek. A pénztárak fél órával az első mérkőzés kezdete előtt nyitnak.

A program:

Szeptember 19., péntek

16.45 óra: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Egis Körmend.

19 óra: Zalakerámia ZTE KK–Traiskirchen Lions.

Szeptember 20., szombat

16 óra: mérkőzés a 3. helyért.

18.15 óra: döntő (1. helyért).