Nehéz csata vár a Bakó-csapatra a fővárosban

Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló akadémisták a tabella kilencedik helyen állva várhatják a folytatást.

Egységes, fegyelmezett csapatjátékkal lehet esélye a fővárosban a NEKA együttesének

Fotó: NEKA

Vendéglátójuk ugyancsak ilyen mérleggel éppen egy pozícióval előttük foglal helyet. Az első fordulóban otthon kezdő Vasas SC jól rajtolt, hiszen 27–25-re megverte a Dunaújvárost. Ezt követően Debrecenben vendégeskedett Konkoly Csaba vezetőedző együttese. Az esélyesebb ellenféllel szemben 31–21-re maradtak alul Berei Krisztináék. A legutóbb az Alba Fehérvár KC-tól súlyos, 31–18-as vereséget hazai szenvedő akadémistáktól mind védekezésben, mint támadásban mindenképp jobb teljesítmény kell a folytatásban, hogy érdemi ellenfélként szerepelhessenek a Vasas otthonában.