szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

57 perce

Nehéz csata vár a Bakó-csapatra a fővárosban

Címkék#NEKA#akadémista#fővárosban#győzelem#Nemzeti Kézilabda Akadémia#Vasas SC#vereség

Újabb idegenbeli bajnoki meccsére készül a Nemzeti Kézilabda Akadémia felnőtt női csapata. A K&H Liga harmadik fordulós találkozóján szombaton 18 órakor a Vasas SC ellen szerepelnek Bakó Botond vezetőedző tanítványai.

Sonline.hu

Az egy győzelemmel és egy vereséggel álló akadémisták a tabella kilencedik helyen állva várhatják a folytatást.

Egységes, fegyelmezett csapatjátékkal lehet esélye a fővárosban a NEKA együttesének 
Fotó: NEKA

Vendéglátójuk ugyancsak ilyen mérleggel éppen egy pozícióval előttük foglal helyet. Az első fordulóban otthon kezdő Vasas SC jól rajtolt, hiszen 27–25-re megverte a Dunaújvárost. Ezt követően Debrecenben vendégeskedett Konkoly Csaba vezetőedző együttese. Az esélyesebb ellenféllel szemben 31–21-re maradtak alul Berei Krisztináék. A legutóbb az Alba Fehérvár KC-tól súlyos, 31–18-as vereséget hazai szenvedő akadémistáktól mind védekezésben, mint támadásban mindenképp jobb teljesítmény kell a folytatásban, hogy érdemi ellenfélként szerepelhessenek a Vasas otthonában. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu