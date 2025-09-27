szeptember 27., szombat

Labdarúgás

1 órája

Nehéz feladat előtt: a Fradi vendégeként is bizonyítana a Balatonlelle

Címkék#NB III Dél-Nyugati csoport#fővárosban#FTC II.#NB III#FTC#Greenplan Balatonlelle SE

A Balatonlelle folytatná jó sorozatát, az FTC II. pedig hazai pályán törné meg a rossz szériát.

Nagy Domokos

A fővárosban lép pályára a Greenplan Balatonlelle SE, amely az NB III. Dél-Nyugati csoport 9. fordulójában az FTC II. vendége lesz.
A zöld-fehérek elleni mérkőzés nem ígérkezik könnyűnek, még úgy sem, hogy a ferencvárosi fiatalok legutóbbi két találkozójukat elveszítették, és ennek következtében visszacsúsztak a tabella harmadik helyére.

Hegedűs Gyula együttese ezzel szemben kifejezetten jó szériát fut: a balatoni kék-fehérek az elmúlt három fordulóban hét pontot gyűjtöttek. A Balatonlelle célja egyértelmű: megnehezíteni az FTC dolgát, és idegenben is folytatni a pontszerző sorozatot. A hazaiak számára viszont létkérdés a javítás, hiszen három egymást követő pontvesztés komoly lépéshátrányt jelenthet a bajnoki versenyfutásban. Izgalmas csata várható tehát a Kocsis Sándor Sportközpontban.

A mérkőzés vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik.

 

