Női kézilabda

2 órája

A NEKA nyerte az újoncok viadalát

Címkék#NEKA#Kozármisleny KA#kézilabda

Rögtön összecsapott egymással a két újonc a női első osztályú kézilabda-bajnokság nyitófordulójában. A mérkőzést jól kezdő NEKA végül elvitte a pontokat Kozármislenyből.

Klein Péter Nándor

A két csapat a meccs elején bár fej-fej mellett halad, de ezt követően Kiss Csenge találatával először került előnybe a NEKA, amely fokozatosan lépett el ellenfelétől. Kovács Tamás, a Kozármisleny viszont jól nyúlt bele a meccsbe, így a folytatásban előbb egyenlítettek a hazaiak, majd a szünetre kétgólos előnyre is szert tudtak tenni.

Kozármislenyben lépett pályára a NEKA
Győzelemmel kezdték a bajnokságot a somogyiak
Fotó: NEKA

A fordulás után Utasi Linda lépett elő főszereplővé, a NEKA átlövője egymást követő két góljával előbb egyenlített, majd Kiss Csenge szélről eleresztett lövése után a vezetést is átvette a balatonboglári együttes. A Kozármisleny 16–16-ig tartotta a lépést, majd Németh Zsuzsanna védései mellett, támadásban Alaxai Zoé és Berei Krisztina percei következtek. A beálló és a szélső is kétszer vette be a hazai kaput, ami után érkezett is az időkérés, de ez nem tudta felrázni a baranyaiakat, akik elveszítették a NEKA elleni fontos mérkőzést.

K&H Női Kézilabda Liga, 1. forduló

Kozármisleny KA–NEKA 23–27 (14–12)

Kozármisleny, 463 néző; Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor.
Kozármisleny: Szabó L. – Kecskés 4, Kelemen 1, Lengyel, Jávorka-Hornyák, Bernhardt 4 (1), Friedszám3. Cserék: Wichmann (kapus), Hónig, Brettner 2, Bursac 2, Bréda 1, Fodor V. 5, Szatmári, Rácz, Scheffer 1. Vezetőedző: Kovács Tamás.
NEKA: Csapó – Kiss Cs. 3, Panyi, Bozsodi 2, Alaxai 6, Utasi 5, Berei 4 (1). Cserék: Németh Zs. (kapus), Koronczai 3 (2), Török 3, Szabó A., Mihály, Farkas, Molnár F. 1, Jelena, Szőke. Vezetőedző: Bakó Botond.
Hétméteres: 1/1, ill. 3/4.
Kiállítás: 6, ill. 4 perc.

