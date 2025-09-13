szeptember 14., vasárnap

Kézilabda

4 órája

Nem volt esély az Alba ellen

Alba Fehérvár KC#Balatonboglár#Farkas#Szőke#Pavlovic#Szabó K#Nemzeti Kézilabda Akadémia

Csatát vesztett a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese a női kézilabda K&H Ligában.

Sonline.hu

A hölgyeknél az Alba Fehérvár látogatott a balatonföldvári NEKA csarnokba és nagyon magabiztos diadalt aratott.

Nem tudták megállítani a fehérváriakat Fotó: NEKA

K&H Női Kézilabda Liga – második forduló:
Nemzeti Kézilabda Akadémia–Alba Fehérvár KC 18–31 (8–14)
Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok – 131 néző; Vezette: Paska Dániel és Vastag Sámuel.
Nemzeti Kézilabda Akadémia: Csapó – Kiss Cs. 3, Panyi, Bozsodi 1, Alaxai 2, Utasi 3, Berei 4 (2). Cserék: Németh Zs. (kapus), Koronczai 3 (1), Szőke, Török 3, Farkas, Jelena, Molnár F., Szabó A. 1, Ferenczy 1. Vezetőedző: Bakó Botond.
Alba Fehérvár: Aalla – Szabó-Májer 4, Pavlovic 1, Szabó K. 6 (1), Hajdu 4, Lazic 8 (1), Takó 5. Cserék: Hadfi (kapus), Moreno 2, Sulyok, Zentai 1. Vezetőedző: Suzana Lazovic.
Hétméteresek: 5/4, illetve 4/2.
Kiállítások: 6, illetve. 10 perc.
 

 

