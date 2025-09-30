szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Országos példát mutat a város

1 órája

Összefogtak a kaposvári sportklubok és a Testnevelési Egyetem

Címkék#Ökrös Csaba#Kaposvár#sportágakban#Testnevelési Egyetem

Kaposváron hétfőn újabb mérföldkőhöz érkezett a sportélet: együttműködési megállapodást kötött a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a város kiemelt klubjaival.

Sonline.hu

A városháza dísztermében megtartott eseményen a labdarúgók, kosárlabdázók, a női és férfi röplabdázók, a vízilabdázók, valamint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola képviselői is jelen voltak.

A hallgatók ezentúl Kaposváron is tölthetik a gyakorlati idejüket, ahol nemcsak a pálya szélén tanulhatnak, hanem első kézből tapasztalhatják meg, mit jelent a profi munka a különböző sportágakban – mondta Ökrös Csaba, az egyetem általános rektorhelyettese.

Kaposvár nemcsak a sportban akar élen járni, hanem az  egészséges életmódban is – mondta Szita Károly, polgármester. –Célunk, hogy 2030-ra Kaposvár legyen az ország egyik legegészségesebb városa. Ehhez az önkormányzat évente a költségvetésének 4–5 százalékát fordítja sportra, ami országos szinten is kiemelkedő.

 

