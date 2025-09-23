szeptember 23., kedd

Tenisz

26 perce

Öt balatonboglári teniszcsapat küzdött a budapesti országos bajnokságon

Címkék#budapesti#BBTC Balatonboglári Tenisz Klub#Tirászi Zoltán#Zeleiné Kuti Kis Melinda#csapatbajnokság#Fekete Tamás#Somogy

A Balatonboglári Tenisz Klub öt csapattal tért vissza a play and stay országos csapatbajnokságra, ahol kizárólag saját nevelésű teniszezőkkel szerepeltek.

Somogy ismét letette névjegyét a tenisz országos porondján: a BBTC Balatonboglári Tenisz Klub öt csapattal indult az utánpótlás-fejlesztő országos csapatbajnokságon, a budapesti Nemzeti Edzésközpontban. Hosszú évek kihagyása után tértek vissza ebbe a szakágba a BBTC sportolói és mindezt kiemelkedő létszámmal tették. A piros, narancs és zöldlabdás korosztályokat felvonultató egyesülethez egy marcali fiúcsapat is csatlakozott, Magyar Viktor és Magyar-Holló Anett irányításával.

Paszér Éva vezetőedző külön büszkesége, hogy kizárólag saját nevelésű játékosok alkották a BBTC sorait, kölcsönjátékos nélkül. Az edzői stáb összefogása – Fekete Tamás, Zeleiné Kuti Kis Melinda, Tirászi Zoltán és a szülők támogatása – mind hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekek felejthetetlen élményt kapjanak a budapesti viadalon.

 

