Öt góllal küldte haza a Marcali a Nagyatádot, veretlen maradt a Kaposfüred

A vármegye egyben a három hazai siker mellett ugyanennyi vendéggyőzelem született. A Marcali a Nagyatádot, a Kadarkút pedig a Tabot ütötte ki, s a Juta is begyűjtötte a három bajnoki pontot, míg a Füred Mérőben, a Somogysárd Barcson, a Balatoni Vasas pedig Nagybajomban tudott győzni. A marcali Horváth Milán és a jutai Kollega Krisztián is háromszor köszönt be az ellennek. A Csurgó csak egy, a Balatoni Vasas két, a Barcs, a Kadarkút és a Tab három, míg a Juta, a Nagybajom és a Somogysárd négy alkalommal tudott volna cserélni.

A hatodik forduló eredményei

Marcali–Nagyatád 5–1 (3–0)

Marcali. Vezette: Laki F.

Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Horváth Milán (Horváth Márton a 78. percben), Garai F. (Tordai A. a 88. percben), Varga D. (Szabella O. a 60. percben), Kollár M., Klotz Á. (Bresztovszky L. a 30. percben), Kiss D., Czobor D., Huszár M. (Balogh L. a 60. percben), Szabó D. Edző: Virág Krisztián.

Nagyatád: Imrei R. – Kollár D., N. Vrban, Horváth P., Fazekas Á., Koósz Á., Pákai G., Dekanics M., Juhász Á., Horváth F. (Fülöp F. a 67. percben), Csikós Á. (Elmont A. a szünetben). Edző: Vukan Nikolics.

Gólszerzők: Horváth M. 3 (a 11. percben, a 17. percben és az 56. percben), Varga D. (a 35. percben), Balogh L. (a 85. percben), illetve Horváth P. (a 48. percben).

A Marcali ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Kadarkút–Tab 4–0 (2–0)

Kadarkút. Vezette: Balikó Z.

Kadarkút: Strublics J. – Kampf R., Simon R., Jakabfi M., Melicz R. (Domokos J. a 30. percben), Vangyia A., Komáromi M. (Kurdi B. a 65. percben), Gerlecz B., Patak B., Kovács G., Németh D. (Ferenczi M. a 62. percben). Edző: Pintér Gergő.

Tab: Horváth J. – Szabó Á., Kaveczki B., Ladiszkai K., Réder F. (Kecskés B. a 66. percben), Németh D., Tábori B., Magas V., Kis Z., Földing E. (Réder L. a 66. percben), A. Scsemelinszkij. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.

Gólszerzők: Németh D. (a 34. percben), Patak B. (a 44. percben), Komáromi M. (az 52. percben), Jakabfi M. (a 80. percben).

Az ifjúsági mérkőzésen: Kadarkút–Tab 0–21 (0–11).

Juta–Csurgó 3–1 (1–0)

Juta. Vezette: Benke P.