1 órája
Öt góllal küldte haza a Marcali a Nagyatádot, veretlen maradt a Kaposfüred
A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában szombaton Marcaliban nagy zakót szabtak a Nagyatádra, a Kaposfüred viszont továbbra is százszázalékos, miután Mérőben (is) nyert.
A vármegye egyben a három hazai siker mellett ugyanennyi vendéggyőzelem született. A Marcali a Nagyatádot, a Kadarkút pedig a Tabot ütötte ki, s a Juta is begyűjtötte a három bajnoki pontot, míg a Füred Mérőben, a Somogysárd Barcson, a Balatoni Vasas pedig Nagybajomban tudott győzni. A marcali Horváth Milán és a jutai Kollega Krisztián is háromszor köszönt be az ellennek. A Csurgó csak egy, a Balatoni Vasas két, a Barcs, a Kadarkút és a Tab három, míg a Juta, a Nagybajom és a Somogysárd négy alkalommal tudott volna cserélni.
A hatodik forduló eredményei
Marcali–Nagyatád 5–1 (3–0)
Marcali. Vezette: Laki F.
Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Horváth Milán (Horváth Márton a 78. percben), Garai F. (Tordai A. a 88. percben), Varga D. (Szabella O. a 60. percben), Kollár M., Klotz Á. (Bresztovszky L. a 30. percben), Kiss D., Czobor D., Huszár M. (Balogh L. a 60. percben), Szabó D. Edző: Virág Krisztián.
Nagyatád: Imrei R. – Kollár D., N. Vrban, Horváth P., Fazekas Á., Koósz Á., Pákai G., Dekanics M., Juhász Á., Horváth F. (Fülöp F. a 67. percben), Csikós Á. (Elmont A. a szünetben). Edző: Vukan Nikolics.
Gólszerzők: Horváth M. 3 (a 11. percben, a 17. percben és az 56. percben), Varga D. (a 35. percben), Balogh L. (a 85. percben), illetve Horváth P. (a 48. percben).
A Marcali ifjúsági csapata szabadnapos volt.
Kadarkút–Tab 4–0 (2–0)
Kadarkút. Vezette: Balikó Z.
Kadarkút: Strublics J. – Kampf R., Simon R., Jakabfi M., Melicz R. (Domokos J. a 30. percben), Vangyia A., Komáromi M. (Kurdi B. a 65. percben), Gerlecz B., Patak B., Kovács G., Németh D. (Ferenczi M. a 62. percben). Edző: Pintér Gergő.
Tab: Horváth J. – Szabó Á., Kaveczki B., Ladiszkai K., Réder F. (Kecskés B. a 66. percben), Németh D., Tábori B., Magas V., Kis Z., Földing E. (Réder L. a 66. percben), A. Scsemelinszkij. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.
Gólszerzők: Németh D. (a 34. percben), Patak B. (a 44. percben), Komáromi M. (az 52. percben), Jakabfi M. (a 80. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Kadarkút–Tab 0–21 (0–11).
Juta–Csurgó 3–1 (1–0)
Juta. Vezette: Benke P.
Juta: Vajda P. –Solyom G., Horváth Zs. (Büki T. a 67. percben), Mozsgai G. (Nichter G. a 83. percben), Vadas Z., Jovánczai P. (Laczó T. a 80. percben), Rózsa B., Bebics B. (Koperda G. a 72. percben), Kollega K., Varga D., Jovánczai Á. Edző: Jovánczai István.
Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M., Csonka P. (Szöböllődi B. a 71. percben), Schumann Á., Kuti I., Radák M., Madarász F., Losonczi D., Fenyvesi Sz., Dömötörfy B. Edző: Bódis Gábor.
Gólszerzők: Kollega K. 3 (a 20. percben, az 54. percben és a 70. percben), illetve Fenyvesi Sz. (a 75. percben).
A Csurgó ifjúsági csapata szabadnapos volt.
Nagybajom–Balatoni Vasas 0–1 (0–1)
Nagybajom. Vezette: Gyurka B.
Nagybajom: Horváth B. – Kiss J., Fésűs Á. (Krár K. az 57. percben), Márton A., Kis P., Csalló I., Simon R. (György Zs. a 84. percben), Palkovics T., Iván D., Iványi Ö. (Pap-Tibol M. a 37. percben), Kovács K. Edző: Hanusz János.
Balatoni Vasas: Bagi B. – E. Oyedeji, Radojevic M., Hutvágner Sz., Y. Yondo, Mester G., Beke A., Bene Zs., Schütz D., Gosztonyi G., Takács D. (Haász O. a 82. percben). Edző: Vida András.
Gólszerző: Y. Yondo (a 45+1. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Nagybajom–Balatoni Vasas 8–1 (3–1).
Barcs–Somogysárd 0–2 (0–0)
Barcs. Vezette: Takács M.
Barcs: Tatai L. – Orsós I., Horváth M., Lantos Z., Tompa I., Honfi B., Beluzic M., Schenker T., Kulcsár G., Szücs O., Csurka D. (Gőbölös M. a 78. percben). Játékosedző: Androsics András.
Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R. (Halász R. a 70. percben), Albrecht B., Fila G., Szalai N., Kulcsár K., Terestyényi A., Dömötör D. (Sárközi K. a szünetben), Márton Cs., Grabarics M. (Nagy A. a 86. percben), Nagy Z. (Kakatics B. a 86. percben). Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Gólszerzők: Sárközi K. (a 75. percben), Grabarics M. (a 78. percben – 11-esből).
Az ifjúsági mérkőzésen: Barcs–Somogysárd 1–8 (0–1).
Kaposmérő–Kaposfüred 0–3 (0–0)
Kaposmérő. Vezette: dr. Hegedüs I.
Kaposmérő: Iványi Botond – Rákosa J. (Iványi Bence a 68. percben), Stikrád M., Balogh R. (Rácz L. a 78. percben), Zalivadnij P., Rubecz P. (Kuckó M. a 78. percben), Csatos B., Nagyhegyesi N., Kántor P. (Begovácz A. a 78. percben), Mátés B. (Laki-Molnár O. a 68. percben), Fábián B. (Fodor T. az 55. percben). Edző: Prucsi Miklós.
Kaposfüred: Paceka N. – Preininger P. (Babulják M. a szünetben), Vető Á., Márkvárt P., Magyar M. (Nagy Sz. a 86. percben), Keczeli K. (Demeter Á. a 83. percben), Szántó B. (Rituper R. a 71. percben), Ulrich D. (Sajnovics M. a 86. percben), Hock A., Süle N. (Kovács G. a 78. percben), Grósz B. Edző: Kardos Ernő Tamás.
Gólszerzők: Hock A. (a 47. percben), Márkvárt P. 2 (a 48. percben és a 86. percben – utóbbit 11-esből).
Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposmérő–Kaposfüred 1–2 (1–1).
A Toponár csapata szabadnapos volt.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2. Horváth Milán (Marcali) 6 gól; 3–5. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 6. Decsi Richárd (Toponár) 4 gól; 7–10. (holtversenyben) Márkvárt Patrik (Kaposfüred), Iván Dániel (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár) és Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) 3 gól; 11–27. (holtversenyben) Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Dekanics Márk (Nagyatád), Laczkó Dávid József (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Horváth Márton Benedek (Marcali), Varga Donát (Marcali), Balogh László (Marcali), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Vadas Zalán (Juta), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Komáromi Márk (Kadarkút) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 43-an egyszer vették be a kaput.