Otthon tartaná a pontokat az Alba ellen a NEKA

Nagyon fontos diadalt aratott a nyitó fordulóban az egy éves kitérőt követően az élvonalba visszajutó Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata. A Kozármislenyben aratott 27–23-as siker egyik legjobbja a 6 gólig jutó Alaxai Zoé volt.

A jó rajt után bízhatnak a jó folytatásban a NEKA csapatánál Fotó: NEKA

A szintén feljutó Kozármisleny elleni győzelem amolyan 4 pontos meccsnek is tekinthető, hiszen várhatóan közvetlen rivális ellen szerezte meg a balatonboglári akadémista csapat. Azt a védekezést kellene átmenteni a szombati, Alba Fehérvár elleni ütközetre is, melyet a kozármislenyi találkozó második félidejében produkált Bakó Botond csapata. Akkor csupán kilenc gólig jutott az ellenfél harminc perc alatt, ami remek teljesítményről árulkodik.

Az elmúlt szezonban a kilencedik helyen záró székesfehérváriak hazai pályán kezdték a bajnoki küzdelmeket. Az első találkozón a jóval esélyesebb DVSC SCHAEFFLER látogatott a KÖFÉM Sportcsarnokba. A Lazovic Suzana vezetőedző által irányított fehérváriak legeredményesebb kézilabdázója Szabó Kitti volt, aki négy hetest értékesítve hat gólig jutott. Mellette elsősorban az öt gólos Pavlovic Katarinára kell majd figyelni.

