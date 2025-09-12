szeptember 12., péntek

Kézilabda

1 órája

Otthon tartaná a pontokat az Alba ellen a NEKA

Címkék#NEKA#balatonboglári#K & H Liga#Bakó Botond#élvonal#Alba Fehérvár#Nemzeti Kézilabda Akadémia

A Kozármislenyben aratott remek győzelemmel indította a K&H Liga küzdelmeit az első fordulóban a Nemzeti Kézilabda Akadémia női csapata. Bakó Botond vezetőedző együttese szombaton 17 órakor az Alba Fehérvárt fogadja a balatonboglári NEKA csarnokban.

Sonline.hu

Nagyon fontos diadalt aratott a nyitó fordulóban az egy éves kitérőt követően az élvonalba visszajutó Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata. A Kozármislenyben aratott 27–23-as siker egyik legjobbja a 6 gólig jutó Alaxai Zoé volt. 

A jó rajt után bízhatnak a jó folytatásban a NEKA csapatánál Fotó: NEKA

A szintén feljutó Kozármisleny elleni győzelem amolyan 4 pontos meccsnek is tekinthető, hiszen várhatóan közvetlen rivális ellen szerezte meg a balatonboglári akadémista csapat. Azt a védekezést kellene átmenteni a szombati, Alba Fehérvár elleni ütközetre is, melyet a kozármislenyi találkozó második félidejében produkált Bakó Botond csapata. Akkor csupán kilenc gólig jutott az ellenfél harminc perc alatt, ami remek teljesítményről árulkodik. 
Az elmúlt szezonban a kilencedik helyen záró székesfehérváriak hazai pályán kezdték a bajnoki küzdelmeket. Az első találkozón a jóval esélyesebb DVSC SCHAEFFLER látogatott a KÖFÉM Sportcsarnokba. A Lazovic Suzana vezetőedző által irányított fehérváriak legeredményesebb kézilabdázója Szabó Kitti volt, aki négy hetest értékesítve hat gólig jutott. Mellette elsősorban az öt gólos Pavlovic Katarinára kell majd figyelni. 
 

 

