1 órája
Otthon tartaná a pontokat az Alba ellen a NEKA
A Kozármislenyben aratott remek győzelemmel indította a K&H Liga küzdelmeit az első fordulóban a Nemzeti Kézilabda Akadémia női csapata. Bakó Botond vezetőedző együttese szombaton 17 órakor az Alba Fehérvárt fogadja a balatonboglári NEKA csarnokban.
Nagyon fontos diadalt aratott a nyitó fordulóban az egy éves kitérőt követően az élvonalba visszajutó Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata. A Kozármislenyben aratott 27–23-as siker egyik legjobbja a 6 gólig jutó Alaxai Zoé volt.
A szintén feljutó Kozármisleny elleni győzelem amolyan 4 pontos meccsnek is tekinthető, hiszen várhatóan közvetlen rivális ellen szerezte meg a balatonboglári akadémista csapat. Azt a védekezést kellene átmenteni a szombati, Alba Fehérvár elleni ütközetre is, melyet a kozármislenyi találkozó második félidejében produkált Bakó Botond csapata. Akkor csupán kilenc gólig jutott az ellenfél harminc perc alatt, ami remek teljesítményről árulkodik.
Az elmúlt szezonban a kilencedik helyen záró székesfehérváriak hazai pályán kezdték a bajnoki küzdelmeket. Az első találkozón a jóval esélyesebb DVSC SCHAEFFLER látogatott a KÖFÉM Sportcsarnokba. A Lazovic Suzana vezetőedző által irányított fehérváriak legeredményesebb kézilabdázója Szabó Kitti volt, aki négy hetest értékesítve hat gólig jutott. Mellette elsősorban az öt gólos Pavlovic Katarinára kell majd figyelni.