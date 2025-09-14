Potyogtak a gólok a harmadik vonalban

A somogyi harmadosztályban a három hazai siker mellett ugyanennyi vendéggyőzelem született. A balatonberényi Mezőfi József Márk és a mikei Kozma István triplázott, míg a a szintén berényi Wolf Balázs, a mikei Szűcs Gergő, a balatonboglári Bérczi Dávid és a kaposmérő Bartos József pedig duplázott.

A Balatonboglár Berzencén kapott ki a Somogy vármegyei III. osztályban

Fotó: Németh Levente

A negyedik forduló vasárnapi eredményei

Balatonberény–Iharosberény 7–1 (6–0)

Gólszerzők: Bogdán A. (az 5. percben), Mezőfi J. 3 (a 7. percben, a 23. percben és a 35. percben), Wolf B. 2 (a 19. percben és a 44. percben), Fenusz T. (a 90. percben – 11-esből), illetve Nagy Sz. (az 59. percben).

Kiállítva: Markos P. (Iharosberény) a 7. percben.

Mike–Csokonyavisonta 6–3 (3–0)

Gólszerzők: Szűcs G. 2 (a 8. percben és a 36. percben), Kozma I. 3 (a 43. percben, az 50. percben és a 83. percben), Kohán I. (a 62. percben), illetve Hegedűs M. (a 49. percben), Kalányos S. (az 57. percben), Tóth B. (a 90. percben).

Berzence–Balatonboglár 4–3 (1–1)

Gólszerzők: Tóth Cs. (a 41. percben), Tóth R. (az 52. percben), Lakosa M. (a 71. percben), Tóth M. (a 82. percben), illetve Bérczi D. 2 (a 25. percben és a 90. percben – utóbbit 11-esből), Haál B. (a 65. percben).

Kiállítva: Kiss L. (Balatonboglár) a 75. percben.

Szabás–Babócsa 2–4 (1–1)

Gólszerzők: Török Z. (a 8. percben), Horváth V. (az 52. percben), illetve Bodó N. (a 45. percben – 11-esből), Horváth L. (a 65. percben), Talpas M. (a 75. percben), Vaczkó B. (a 90. percben).

Kéthely–Karád 0–3 (0–1)

Gólszerzők: Denke B. (a 35. percben), Szűcs J. (a 65. percben), Huber D. (a 79. percben).

Kaposfő–Kaposmérő II. 0–5 (0–2)

Gólszerzők: Begovácz A. (a 19. percben), Török B. (a 39. percben), Károli Gyy. (az 50. percben), Bartos J. 2 (a 61. percben és a 90. percben).