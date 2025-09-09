Angyalbőrre cserélte a mezt és a stoplist: már hadnagy a katonának állt válogatott focista

– Hogy ízlik a katonaélet Rajczi Péter hadnagyúrnak?

– Igazából nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mivel nem hivatásos, hanem tartalékos katona vagyok – mondta a most 44 éves Rajczi Péter. – Amúgy tavaly nyáron Nagykanizsán vonultam be, ott vettem részt a Magyar Honvédség alapkiképzésén. Miután a lövészetet csak a sántosi lőtéren tudtuk élesben gyakorolni, így a területvédelmi tartalékosok itt találkoztak.

A sántosi lőgyakorlaton is megtalálta a célt Rajczi Péter. Fotó: Lang Róbert

– De hogy jött a képbe a katonaság?

– Apai nagyapám a Magyar Királyi Honvédség tüzérfőhadnagya volt, tehát van családi kötődés. Ha az időm engedi, akkor el szoktam menni vadászni; vagyis a fegyverek nem ismeretlenek számomra.

– 2004 és 2007 között tizenegy alkalommal szerepelhetett a magyar válogatottban, 2006-ban pedig gólkirály volt és a magyar bajnokság legjobb játékosának választották meg. Melyik mérkőzésre emlékszik vissza a legszívesebben és jut eszébe a legtöbbször?

– Majd egy évtizeden át voltam az Újpest játékosa, s a Fradi elleni rangadók maradtak meg bennem a leginkább. Több gólt is szereztem a fővárosi zöld-fehérek ellen. 2010. szeptemberében a Megyeri úton 6–0-ra vertük a Fradit – a Ferencvárosnak akkor Prukner László volt az edzője –, s jó magam kétszer is betaláltam. Persze, akkoriban egészen más volt... Most a lilák vannak hátrébb a bajnoki tabellán.

– A labdarúgásnak azért nem fordított végleg hátat.

– Az öregfiúk-válogatottal rendszeresen eljárok különböző meghívásos tornákra. Legutóbb júliusban Balatonfüreden léptünk pályára a 2013-ban tragikusan elhunyt válogatott kapusra, Fülöp Mártonra emlékezve.

