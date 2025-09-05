3 órája
Rippl-Rónai és futballtitkok: egy kávé mellett sokat elárultak a Rákóczi edzői
A Rippl-Rónai fesztiválra készült tematikus kávé szürcsölgetése Közben a Kaposvári Rákóczi FC edzőpárosával nemcsak fociról, hanem a mindennapokról és szokásaikról is beszélgettünk. Most így vettük sportosra a fesztivált.
A Jeney Gyulával, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzőjével és Pap Máté másodedzővel készült beszélgetésünk során kiderül, hogy párosuk nemcsak a pálya mellett működik jól.
A kávé jó, de mi újság a Rákóczi háza táján?
– Mit lehet tudni a jövőbeli célokról a Rákóczinál?
Jeney Gyula: Egyértelműen a lehető legjobb eredmény elérése és mielőbbi feljutás a másodosztályba.
– Mi az a játékfelfogás vagy klubfilozófia, amit hosszú távon szeretnétek megalapozni?
Jeney Gyula: Jelenleg nem teljesen azt játsszuk, ami az én eredeti filozófiám, de úgy érzem, hogy működik. A csapatban ott van a küzdeni akarás, nem adjuk fel, minden meccsre úgy megyünk ki, hogy meg akarjuk nyerni. Ez a fajta mentalitás közel áll hozzám, és örülök, hogy a játékosok is átvették tőlem. Az idei igazolások miatt át kellett szerveznünk a játékunkat, de úgy látom, eredményesen álltunk át, és hiszek benne, hogy így is sikeresek lehetünk.
Pap Máté: A legfontosabb cél, hogy olyan csapatot alakítsunk ki, amely minél eredményesebben futballozik – hiszen végső soron mindig az eredmény a mérvadó.
– Milyen szerepet szántok az utánpótlásnak a következő években?
Jeney Gyula: Mi hiszünk a fiatalokban, főleg a helyiekben. Máté és több stábtag is dolgozik az utánpótlásban, így szoros a kapocs az akadémia és a klub között. A fiatalszabály miatt az idén kizárólag akadémisták szerepelhetnek nálunk, és múltkor megszámoltam: a kezdőcsapatban nyolc kaposvári játékos volt, ami óriási dolog.
Pap Máté: Minden lehetőség adott az akadémistáknak, hogy Kaposváron váljanak felnőtt labdarúgóvá. A kérdés az, hogy ki hogyan él ezzel a lehetőséggel.
– Ki ér oda mindig előbb az edzésre?
Jeney Gyula: Amikor idekerültem Kaposvárra, én voltam az, aki előbb leért az edzésekre, mostanában viszont Máté érkezik korábban.
– Szabadidőtökben mivel töltitek az időt?
Jeney Gyula: Sportos típus vagyok: biciklizem, teniszezem, úszom, futni is szeretek és gyakran a csapattal együtt végzem el a feladatokat edzésen. Emellett szaunázni szoktam.
Pap Máté: Nekem kevés szabadidőm marad, mert az utánpótlásedzéseken is részt veszek. Ha van egy kis időm, akkor pihenek, de emellett szívesen követem az amerikai focit.