Rippl-Rónai és futballtitkok: egy kávé mellett sokat elárultak a Rákóczi edzői

A Jeney Gyulával, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzőjével és Pap Máté másodedzővel készült beszélgetésünk során kiderül, hogy párosuk nemcsak a pálya mellett működik jól.

A Rákóczi FC két kulcsfigurája leugrott egy kávéra. Fotó: Lang Róbert

A kávé jó, de mi újság a Rákóczi háza táján?

– Mit lehet tudni a jövőbeli célokról a Rákóczinál?

Jeney Gyula: Egyértelműen a lehető legjobb eredmény elérése és mielőbbi feljutás a másodosztályba.

– Mi az a játékfelfogás vagy klubfilozófia, amit hosszú távon szeretnétek megalapozni?

Jeney Gyula: Jelenleg nem teljesen azt játsszuk, ami az én eredeti filozófiám, de úgy érzem, hogy működik. A csapatban ott van a küzdeni akarás, nem adjuk fel, minden meccsre úgy megyünk ki, hogy meg akarjuk nyerni. Ez a fajta mentalitás közel áll hozzám, és örülök, hogy a játékosok is átvették tőlem. Az idei igazolások miatt át kellett szerveznünk a játékunkat, de úgy látom, eredményesen álltunk át, és hiszek benne, hogy így is sikeresek lehetünk.

Pap Máté: A legfontosabb cél, hogy olyan csapatot alakítsunk ki, amely minél eredményesebben futballozik – hiszen végső soron mindig az eredmény a mérvadó.

– Milyen szerepet szántok az utánpótlásnak a következő években?

Jeney Gyula: Mi hiszünk a fiatalokban, főleg a helyiekben. Máté és több stábtag is dolgozik az utánpótlásban, így szoros a kapocs az akadémia és a klub között. A fiatalszabály miatt az idén kizárólag akadémisták szerepelhetnek nálunk, és múltkor megszámoltam: a kezdőcsapatban nyolc kaposvári játékos volt, ami óriási dolog.

Pap Máté: Minden lehetőség adott az akadémistáknak, hogy Kaposváron váljanak felnőtt labdarúgóvá. A kérdés az, hogy ki hogyan él ezzel a lehetőséggel.

– Ki ér oda mindig előbb az edzésre?

Jeney Gyula: Amikor idekerültem Kaposvárra, én voltam az, aki előbb leért az edzésekre, mostanában viszont Máté érkezik korábban.

– Szabadidőtökben mivel töltitek az időt?

Jeney Gyula: Sportos típus vagyok: biciklizem, teniszezem, úszom, futni is szeretek és gyakran a csapattal együtt végzem el a feladatokat edzésen. Emellett szaunázni szoktam.

Pap Máté: Nekem kevés szabadidőm marad, mert az utánpótlásedzéseken is részt veszek. Ha van egy kis időm, akkor pihenek, de emellett szívesen követem az amerikai focit.