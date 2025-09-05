szeptember 5., péntek

Kávészünet a kispadon

Rippl-Rónai és futballtitkok: egy kávé mellett sokat elárultak a Rákóczi edzői

Címkék#fesztivál#kávé#Jeney Gyula#Pap Máté#Kaposvári Rákóczi FC

A Rippl-Rónai fesztiválra készült tematikus kávé szürcsölgetése Közben a Kaposvári Rákóczi FC edzőpárosával nemcsak fociról, hanem a mindennapokról és szokásaikról is beszélgettünk. Most így vettük sportosra a fesztivált.

Lugosi Laura
A Jeney Gyulával, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzőjével és Pap Máté másodedzővel készült beszélgetésünk során kiderül, hogy párosuk nemcsak a pálya mellett működik jól.

A Rákóczi FC két kulcsfigurája leugrott egy kávéra.
A Rákóczi FC két kulcsfigurája leugrott egy kávéra. Fotó: Lang Róbert

A kávé jó, de mi újság a Rákóczi háza táján? 

– Mit lehet tudni a jövőbeli célokról a Rákóczinál?
Jeney Gyula: Egyértelműen a lehető legjobb eredmény elérése és mielőbbi feljutás a másodosztályba. 

– Mi az a játékfelfogás vagy klubfilozófia, amit hosszú távon szeretnétek megalapozni?
Jeney Gyula: Jelenleg nem teljesen azt játsszuk, ami az én eredeti filozófiám, de úgy érzem, hogy működik. A csapatban ott van a küzdeni akarás, nem adjuk fel, minden meccsre úgy megyünk ki, hogy meg akarjuk nyerni. Ez a fajta mentalitás közel áll hozzám, és örülök, hogy a játékosok is átvették tőlem. Az idei igazolások miatt át kellett szerveznünk a játékunkat, de úgy látom, eredményesen álltunk át, és hiszek benne, hogy így is sikeresek lehetünk.
Pap Máté: A legfontosabb cél, hogy olyan csapatot alakítsunk ki, amely minél eredményesebben futballozik – hiszen végső soron mindig az eredmény a mérvadó.

– Milyen szerepet szántok az utánpótlásnak a következő években?
Jeney Gyula: Mi hiszünk a fiatalokban, főleg a helyiekben. Máté és több stábtag is dolgozik az utánpótlásban, így szoros a kapocs az akadémia és a klub között. A fiatalszabály miatt az idén kizárólag akadémisták szerepelhetnek nálunk, és múltkor megszámoltam: a kezdőcsapatban nyolc kaposvári játékos volt, ami óriási dolog.
Pap Máté: Minden lehetőség adott az akadémistáknak, hogy Kaposváron váljanak felnőtt labdarúgóvá. A kérdés az, hogy ki hogyan él ezzel a lehetőséggel.

– Ki ér oda mindig előbb az edzésre?
Jeney Gyula: Amikor idekerültem Kaposvárra, én voltam az, aki előbb leért az edzésekre, mostanában viszont Máté érkezik korábban.

– Szabadidőtökben mivel töltitek az időt?
Jeney Gyula: Sportos típus vagyok: biciklizem, teniszezem, úszom, futni is szeretek és gyakran a csapattal együtt végzem el a feladatokat edzésen. Emellett szaunázni szoktam. 
Pap Máté: Nekem kevés szabadidőm marad, mert az utánpótlásedzéseken is részt veszek. Ha van egy kis időm, akkor pihenek, de emellett szívesen követem az amerikai focit.

Az edzők is édesszájúak.
Az edzők is édesszájúak. Fotó: Lang Róbert

 

 

