szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

Kilencgólos meccsen aratott szenzációs sikert a Rákóczi FC

Címkék#Majosi SE#labdarúgás#Kaposvári Rákóczi FC

Gólfesztivált rendeztek kaposváriak Majoson az NB III. Dél-Nyugati csoportjának hetedik fordulójában. A Rákóczi FC ezúttal is hátrányból állt fel, s szerezte meg a három pontot.

Klein Péter Nándor

A hazai pályán még hibátlan Majosi SE otthonában vendégszerepelt vasárnap délután a Kaposvári Rákóczi FC, amely szerette volna megszakítani a tolnaiak jó sorozatát. Annak ellenére is, hogy a sérüléshullám továbbra sem csillapodott a somogyiaknál, akiknél Tarcson Ákos is feliratkozott a maródiak listájára. A szakmai stáb így rögtön a mélyvízbe dobta a héten az NB II.-es Szentlőrinctől kölcsönbe érkező Stifter Patrikot.

Majoson lépett pályára a Rákóczi FC
Ezúttal is hátrányból állt fel a Kaposvári Rákóczi FC
Fotó: Lang Róbert

A találkozót a hazaiak kezdték jobban, már az első percekben kidolgoztak egy veszélyes helyzetet, majd az ötödik percben a vezetést is megszerezték: Hatvani Dániel távoli átlövése kötött ki a bal alsó sarokban (1–0). A Rákóczinak így ismét hátrányban kellett futballoznia, ami nem ismeretlen a csapat számára, hiszen ebben az idényben már több alkalommal is előfordult. A kaposváriak ezúttal is igazolták, hogy nem könnyű őket megtörni, átvették a meccs irányítását, majd a félidő derekán Hampuk Ádám egyenlített, miután a buktatásáért járó tizenegyesből a kapu jobb oldalába lőtte a labdát (1–1). A folytatásban bár több helyzetet is kidolgozott a Kaposvár, de csak egy lesgólig jutott.

Gólfesztivál Majoson

A második félidő elején ismét egy könnyű gólt kapott a Rákóczi, hiszen egy védelmi kavarodás után Pál Márk kotorta a hálóba a labdát (2–1), így újra kapaszkodhattak a kaposváriak, akik egy szépségdíjas góllal egalizáltak, ugyanis Hampuk Ádám nagyszerűen emelte át a labdát a kifutó kapuson (2–2), majd két perc múlva Mayer Milán lőtte ki a jobb alsót (2–3), így újabb remek fordítást mutattak be Jeney Gyula tanítványai, akik igyekeztek lezárni a mérkőzést. Előbb Alessio Mazzonetto vette be a hazaiak kapuját átlövésből (2–4), majd egy kiugratást követően újra Hampuk Ádám gurított a hálóba (2–5). Az utolsó negyedórában edzőmeccs jelleget öltött a találkozó, a kapuk folyamatosan veszélyben forogtak, Marosi Róbert megpattanó lövésével zárkóztak a hazaiak (3–5), a hosszabbításban pedig Keresztes Zalán is betalált (4–5), így végül egy közönségszórakoztató meccsen szerezte meg a három pontot a Kaposvári Rákóczi FC.

Mestermérleg

  • Jeney Gyula: – Örülök a győzelemnek, mivel tartottam ettől a mérkőzéstől, hiszen folyamatosan olyan problémákkal küzdünk, amik miatt egyik napról a másikra változik a kezdőcsapat és a játékosoknak tőlük idegen posztokon kell szerepelniük. Ebből adódnak gondok, de hatalmas öröm nézni a csapatot, hiszen mentálisan erős, egységes. A srácok küzdöttek egymásért és voltak remek egyéni teljesítmények, emiatt nem vagyok szomorú a négy kapott gól miatt, annak örülök, hogy nyertünk. Szurkolunk, hogy minél előbb épüljenek fel a sérültjeink, hogy minőségben előre tudjunk lépni.   
  • Varga Balázs: – A szezon előtt azt a célt is megfogalmaztuk, hogy hazai pályán szeretnénk kiszolgálni a közönségünket, úgy gondolom, hogy ez ezen a meccsen száz százalékban megvalósult, még úgy is, hogy nem mi hagytuk el győztesen a pályát. Két jó csapat találkozott egymással, jogosan szereztük meg a vezetést, ami után túlságosan visszahúzódtunk, így jött az egyenlítés. A szünetben megbeszélteket a srácok betartották, újra előnyt szereztünk, de ezután ajándékoztunk három gólt az ellenfélnek, pár játékos nagy egyéni hibákat vétett. Hátrányban több támadót küldtünk pályára, bevált a változtatást, visszajöttünk a meccsbe, így a csapatomnak és az ellenfélnek is jár a gratuláció. Azt még szeretném kiemelni, hogy a négy hazai meccsünkön 17 gólt szereztünk, ami kiemelkedő.    

NB III. Dél-Nyugati csoport, 7. forduló

Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC 4–5 (1–1)

Majos, 300 néző. V.: Dobai J. (Szabó R., Bizderi N.).
Majosi SE: Vukman – Kása (Kovács L., a 71. percben), Husvéth (Marosi, a 71. percben), Dávid Z., Stampfel (Sági, a 61. percben) – Hatvani, Gellér – Ángyán (Fekete, a 80. percben), Pál M. (Keresztes, a 71. percben), Kajári – Tóth M. Vezetőedző: Varga Balázs.
Kaposvári Rákóczi FC: Pomozi – Szederkényi, Heil, Zsédely – Polák, Szabó M., A. Mazzonetto, N. Mazzonetto (Bíró, a 75. percben), Stifter (Gombócz, az 55. percben) – Hampuk, Mayer. Vezetőedző: Jeney Gyula.
Gólszerzők: Hatvani (az 5. percben), Pál M. (az 50. percben), Marosi (a 87. percben), Kerestes (a 91. percben), illetve Hampuk (a 29., az 58. és a 68. percben, az elsőt 11-esből), Mayer M. (a 60. percben), A. Mazzonetto (a 66. percben).
Sárga lap: Bíró (a 92. percben).

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK P
1 Ferencvárosi TC II. 7601206+1418
2 Kaposvári Rákóczi FC 76011710+718
3 FC Nagykanizsa 7511144+1016
4 MTK Budapest II. 75022210+1215
5 Dunaújváros FC 7430156+915
6 Majosi SE 74122213+913
7 Szekszárdi UFC 74121414013
8 PMFC 7322124+811
9 Paksi FC II. 7304613-79
10 Iváncsa KSE 72141114-37
11 Greenplan Balatonlelle SE 7205319-166
12 Érdi VSE 712458-35
13 Pénzügyőr SE 7115614-84
14 BFC Siófok 7115515-104
15 Dombóvári FC 70341025-153
16 PTE-PEAC 7025815-72

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu