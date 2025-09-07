Kilencgólos meccsen aratott szenzációs sikert a Rákóczi FC

A hazai pályán még hibátlan Majosi SE otthonában vendégszerepelt vasárnap délután a Kaposvári Rákóczi FC, amely szerette volna megszakítani a tolnaiak jó sorozatát. Annak ellenére is, hogy a sérüléshullám továbbra sem csillapodott a somogyiaknál, akiknél Tarcson Ákos is feliratkozott a maródiak listájára. A szakmai stáb így rögtön a mélyvízbe dobta a héten az NB II.-es Szentlőrinctől kölcsönbe érkező Stifter Patrikot.

Ezúttal is hátrányból állt fel a Kaposvári Rákóczi FC

Fotó: Lang Róbert

A találkozót a hazaiak kezdték jobban, már az első percekben kidolgoztak egy veszélyes helyzetet, majd az ötödik percben a vezetést is megszerezték: Hatvani Dániel távoli átlövése kötött ki a bal alsó sarokban (1–0). A Rákóczinak így ismét hátrányban kellett futballoznia, ami nem ismeretlen a csapat számára, hiszen ebben az idényben már több alkalommal is előfordult. A kaposváriak ezúttal is igazolták, hogy nem könnyű őket megtörni, átvették a meccs irányítását, majd a félidő derekán Hampuk Ádám egyenlített, miután a buktatásáért járó tizenegyesből a kapu jobb oldalába lőtte a labdát (1–1). A folytatásban bár több helyzetet is kidolgozott a Kaposvár, de csak egy lesgólig jutott.

Gólfesztivál Majoson

A második félidő elején ismét egy könnyű gólt kapott a Rákóczi, hiszen egy védelmi kavarodás után Pál Márk kotorta a hálóba a labdát (2–1), így újra kapaszkodhattak a kaposváriak, akik egy szépségdíjas góllal egalizáltak, ugyanis Hampuk Ádám nagyszerűen emelte át a labdát a kifutó kapuson (2–2), majd két perc múlva Mayer Milán lőtte ki a jobb alsót (2–3), így újabb remek fordítást mutattak be Jeney Gyula tanítványai, akik igyekeztek lezárni a mérkőzést. Előbb Alessio Mazzonetto vette be a hazaiak kapuját átlövésből (2–4), majd egy kiugratást követően újra Hampuk Ádám gurított a hálóba (2–5). Az utolsó negyedórában edzőmeccs jelleget öltött a találkozó, a kapuk folyamatosan veszélyben forogtak, Marosi Róbert megpattanó lövésével zárkóztak a hazaiak (3–5), a hosszabbításban pedig Keresztes Zalán is betalált (4–5), így végül egy közönségszórakoztató meccsen szerezte meg a három pontot a Kaposvári Rákóczi FC.