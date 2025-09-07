54 perce
Kilencgólos meccsen aratott szenzációs sikert a Rákóczi FC
Gólfesztivált rendeztek kaposváriak Majoson az NB III. Dél-Nyugati csoportjának hetedik fordulójában. A Rákóczi FC ezúttal is hátrányból állt fel, s szerezte meg a három pontot.
A hazai pályán még hibátlan Majosi SE otthonában vendégszerepelt vasárnap délután a Kaposvári Rákóczi FC, amely szerette volna megszakítani a tolnaiak jó sorozatát. Annak ellenére is, hogy a sérüléshullám továbbra sem csillapodott a somogyiaknál, akiknél Tarcson Ákos is feliratkozott a maródiak listájára. A szakmai stáb így rögtön a mélyvízbe dobta a héten az NB II.-es Szentlőrinctől kölcsönbe érkező Stifter Patrikot.
A találkozót a hazaiak kezdték jobban, már az első percekben kidolgoztak egy veszélyes helyzetet, majd az ötödik percben a vezetést is megszerezték: Hatvani Dániel távoli átlövése kötött ki a bal alsó sarokban (1–0). A Rákóczinak így ismét hátrányban kellett futballoznia, ami nem ismeretlen a csapat számára, hiszen ebben az idényben már több alkalommal is előfordult. A kaposváriak ezúttal is igazolták, hogy nem könnyű őket megtörni, átvették a meccs irányítását, majd a félidő derekán Hampuk Ádám egyenlített, miután a buktatásáért járó tizenegyesből a kapu jobb oldalába lőtte a labdát (1–1). A folytatásban bár több helyzetet is kidolgozott a Kaposvár, de csak egy lesgólig jutott.
Gólfesztivál Majoson
A második félidő elején ismét egy könnyű gólt kapott a Rákóczi, hiszen egy védelmi kavarodás után Pál Márk kotorta a hálóba a labdát (2–1), így újra kapaszkodhattak a kaposváriak, akik egy szépségdíjas góllal egalizáltak, ugyanis Hampuk Ádám nagyszerűen emelte át a labdát a kifutó kapuson (2–2), majd két perc múlva Mayer Milán lőtte ki a jobb alsót (2–3), így újabb remek fordítást mutattak be Jeney Gyula tanítványai, akik igyekeztek lezárni a mérkőzést. Előbb Alessio Mazzonetto vette be a hazaiak kapuját átlövésből (2–4), majd egy kiugratást követően újra Hampuk Ádám gurított a hálóba (2–5). Az utolsó negyedórában edzőmeccs jelleget öltött a találkozó, a kapuk folyamatosan veszélyben forogtak, Marosi Róbert megpattanó lövésével zárkóztak a hazaiak (3–5), a hosszabbításban pedig Keresztes Zalán is betalált (4–5), így végül egy közönségszórakoztató meccsen szerezte meg a három pontot a Kaposvári Rákóczi FC.
Mestermérleg
- Jeney Gyula: – Örülök a győzelemnek, mivel tartottam ettől a mérkőzéstől, hiszen folyamatosan olyan problémákkal küzdünk, amik miatt egyik napról a másikra változik a kezdőcsapat és a játékosoknak tőlük idegen posztokon kell szerepelniük. Ebből adódnak gondok, de hatalmas öröm nézni a csapatot, hiszen mentálisan erős, egységes. A srácok küzdöttek egymásért és voltak remek egyéni teljesítmények, emiatt nem vagyok szomorú a négy kapott gól miatt, annak örülök, hogy nyertünk. Szurkolunk, hogy minél előbb épüljenek fel a sérültjeink, hogy minőségben előre tudjunk lépni.
- Varga Balázs: – A szezon előtt azt a célt is megfogalmaztuk, hogy hazai pályán szeretnénk kiszolgálni a közönségünket, úgy gondolom, hogy ez ezen a meccsen száz százalékban megvalósult, még úgy is, hogy nem mi hagytuk el győztesen a pályát. Két jó csapat találkozott egymással, jogosan szereztük meg a vezetést, ami után túlságosan visszahúzódtunk, így jött az egyenlítés. A szünetben megbeszélteket a srácok betartották, újra előnyt szereztünk, de ezután ajándékoztunk három gólt az ellenfélnek, pár játékos nagy egyéni hibákat vétett. Hátrányban több támadót küldtünk pályára, bevált a változtatást, visszajöttünk a meccsbe, így a csapatomnak és az ellenfélnek is jár a gratuláció. Azt még szeretném kiemelni, hogy a négy hazai meccsünkön 17 gólt szereztünk, ami kiemelkedő.
NB III. Dél-Nyugati csoport, 7. forduló
Majosi SE–Kaposvári Rákóczi FC 4–5 (1–1)
Majos, 300 néző. V.: Dobai J. (Szabó R., Bizderi N.).
Majosi SE: Vukman – Kása (Kovács L., a 71. percben), Husvéth (Marosi, a 71. percben), Dávid Z., Stampfel (Sági, a 61. percben) – Hatvani, Gellér – Ángyán (Fekete, a 80. percben), Pál M. (Keresztes, a 71. percben), Kajári – Tóth M. Vezetőedző: Varga Balázs.
Kaposvári Rákóczi FC: Pomozi – Szederkényi, Heil, Zsédely – Polák, Szabó M., A. Mazzonetto, N. Mazzonetto (Bíró, a 75. percben), Stifter (Gombócz, az 55. percben) – Hampuk, Mayer. Vezetőedző: Jeney Gyula.
Gólszerzők: Hatvani (az 5. percben), Pál M. (az 50. percben), Marosi (a 87. percben), Kerestes (a 91. percben), illetve Hampuk (a 29., az 58. és a 68. percben, az elsőt 11-esből), Mayer M. (a 60. percben), A. Mazzonetto (a 66. percben).
Sárga lap: Bíró (a 92. percben).