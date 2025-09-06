Megtartaná dobogós pozícióját a Rákóczi FC

A dobogó alsó fokáról vág neki a Majosi SE elleni mérkőzésnek a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek az előző körben egy izgalmas, végletekig kiélezett csatát nyertek meg az MTK II. ellen, s az akkor szerzett három pontnak köszönhetően üldözőbe vették az éllovast Ferencváros második csapatát.

– Egy ilyen győzelem mindig hatalmas lökést ad az egész csapatnak – mondta Nicoló Mazzonetto, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Az utolsó pillanatig hittünk benne, hogy megnyerhetjük a meccset, és ez most be is bizonyosodott. Ezekből a pillanatokból lehet igazán mentálisan építkezni.

Nicoló Mazzonetto (fehérben) bízik a Rákóczi FC újabb sikerében

Fotó: Lang Róbert

Három pontért utazik a Rákóczi FC

A Kaposvári Rákóczi FC eddig négy alkalommal találkozott bajnoki keretek között a Majossal. A mérleg: két somogyi siker és két döntetlen. A veretlenségi sorozatot vasárnap növelhetik tovább a kaposváriak, akik ezúttal nem elégednének meg az egy ponttal.

– A Majos mindig kemény ellenfél, főleg hazai pályán – véli a soron következő ellenfélről Nicoló Mazzonetto. – Jól szervezett csapat, jó formában vannak, úgyhogy egy igazi rangadóra számítok. Nekünk viszont megvan a saját játékunk, és bízom benne, hogy jó eredményt tudunk elérni.

A Rákóczi FC ezúttal sem utazhat a legjobb keretével, ráadásul újabb fontos láncszem esett ki, hiszen az MTK II. elleni találkozón kulcscsonttörést szenvedett Zoltán Rafael, akire legalább tízhetes kihagyás vár.

– Nem egyszerű, hiszen fontos játékosokat kell pótolni, de mindenki, aki lehetőséget kap, maximálisan odateszi magát – tette hozzá Nicoló Mazzonetto. – Ez is mutatja, hogy mennyire egységes a keret, és mennyire számíthatunk egymásra.

A Kaposvári Rákóczi FC támadója, Zoltán Rafael kulcscsonttörést szenvedett az előző fordulóban

Fotó: Lang Róbert

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella

H. Csapat M GY D V LG KG GK P 1 Ferencvárosi TC II. 6 6 0 0 18 3 15 18 2 FC Nagykanizsa 6 5 0 1 14 4 10 15 3 Kaposvári Rákóczi FC 6 5 0 1 12 6 6 15 4 Dunaújváros FC 6 4 2 0 15 6 9 14 5 Majosi SE 6 4 1 1 18 8 10 13 6 MTK Budapest II. 6 4 0 2 20 9 11 12 7 PMFC 6 3 2 1 12 3 9 11 8 Szekszárdi UFC 6 3 1 2 11 13 -2 10 9 Paksi FC II. 6 2 0 4 4 12 -8 6 10 Érdi VSE 6 1 2 3 4 6 -2 5 11 Iváncsa KSE 6 1 1 4 8 12 -4 4 12 BFC Siófok 6 1 1 4 4 12 -8 4 13 Greenplan Balatonlelle SE 6 1 0 5 2 19 -17 3 14 Dombóvári FC 6 0 3 3 9 23 -14 3 15 PTE-PEAC 6 0 2 4 6 12 -6 2 16 Pénzügyőr SE 6 0 1 5 3 12 -9 1

A Kaposvári Rákóczi FC legutóbb hazai pályán játszott döntetlent a Majossal: