Labdarúgás

Megtartaná dobogós pozícióját a Rákóczi FC

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának hetedik fordulójában a Majosi SE otthonában lépnek pályára a kaposváriak. A Rákóczi FC a dobogóról várja a vasárnap 16.00 órakor kezdődő összecsapást.

Klein Péter Nándor

A dobogó alsó fokáról vág neki a Majosi SE elleni mérkőzésnek a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek az előző körben egy izgalmas, végletekig kiélezett csatát nyertek meg az MTK II. ellen, s az akkor szerzett három pontnak köszönhetően üldözőbe vették az éllovast Ferencváros második csapatát.
– Egy ilyen győzelem mindig hatalmas lökést ad az egész csapatnak – mondta Nicoló Mazzonetto, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Az utolsó pillanatig hittünk benne, hogy megnyerhetjük a meccset, és ez most be is bizonyosodott. Ezekből a pillanatokból lehet igazán mentálisan építkezni.

Az előző körben legyőzte az MTK II. a Kaposvári Rákóczi FC
Nicoló Mazzonetto (fehérben) bízik a Rákóczi FC újabb sikerében
Fotó: Lang Róbert

Három pontért utazik a Rákóczi FC

A Kaposvári Rákóczi FC eddig négy alkalommal találkozott bajnoki keretek között a Majossal. A mérleg: két somogyi siker és két döntetlen. A veretlenségi sorozatot vasárnap növelhetik tovább a kaposváriak, akik ezúttal nem elégednének meg az egy ponttal.
– A Majos mindig kemény ellenfél, főleg hazai pályán – véli a soron következő ellenfélről Nicoló Mazzonetto. – Jól szervezett csapat, jó formában vannak, úgyhogy egy igazi rangadóra számítok. Nekünk viszont megvan a saját játékunk, és bízom benne, hogy jó eredményt tudunk elérni.
A Rákóczi FC ezúttal sem utazhat a legjobb keretével, ráadásul újabb fontos láncszem esett ki, hiszen az MTK II. elleni találkozón kulcscsonttörést szenvedett Zoltán Rafael, akire legalább tízhetes kihagyás vár.
– Nem egyszerű, hiszen fontos játékosokat kell pótolni, de mindenki, aki lehetőséget kap, maximálisan odateszi magát – tette hozzá Nicoló Mazzonetto. – Ez is mutatja, hogy mennyire egységes a keret, és mennyire számíthatunk egymásra.

A Rákóczi FC újabb alapembere dőlt ki
A Kaposvári Rákóczi FC támadója, Zoltán Rafael kulcscsonttörést szenvedett az előző fordulóban
Fotó: Lang Róbert 

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella

H. Csapat M GY D V LG KG GK P
1 Ferencvárosi TC II. 66001831518
2 FC Nagykanizsa 65011441015
3 Kaposvári Rákóczi FC 6501126615
4 Dunaújváros FC 6420156914
5 Majosi SE 64111881013
6 MTK Budapest II. 64022091112
7 PMFC 6321123911
8 Szekszárdi UFC 63121113-210
9 Paksi FC II. 6204412-86
10 Érdi VSE 612346-25
11 Iváncsa KSE 6114812-44
12 BFC Siófok 6114412-84
13 Greenplan Balatonlelle SE 6105219-173
14 Dombóvári FC 6033923-143
15 PTE-PEAC 6024612-62
16 Pénzügyőr SE 6015312-91

A Kaposvári Rákóczi FC legutóbb hazai pályán játszott döntetlent a Majossal:

 

