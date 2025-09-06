28 perce
Megtartaná dobogós pozícióját a Rákóczi FC
A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának hetedik fordulójában a Majosi SE otthonában lépnek pályára a kaposváriak. A Rákóczi FC a dobogóról várja a vasárnap 16.00 órakor kezdődő összecsapást.
A dobogó alsó fokáról vág neki a Majosi SE elleni mérkőzésnek a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek az előző körben egy izgalmas, végletekig kiélezett csatát nyertek meg az MTK II. ellen, s az akkor szerzett három pontnak köszönhetően üldözőbe vették az éllovast Ferencváros második csapatát.
– Egy ilyen győzelem mindig hatalmas lökést ad az egész csapatnak – mondta Nicoló Mazzonetto, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Az utolsó pillanatig hittünk benne, hogy megnyerhetjük a meccset, és ez most be is bizonyosodott. Ezekből a pillanatokból lehet igazán mentálisan építkezni.
Három pontért utazik a Rákóczi FC
A Kaposvári Rákóczi FC eddig négy alkalommal találkozott bajnoki keretek között a Majossal. A mérleg: két somogyi siker és két döntetlen. A veretlenségi sorozatot vasárnap növelhetik tovább a kaposváriak, akik ezúttal nem elégednének meg az egy ponttal.
– A Majos mindig kemény ellenfél, főleg hazai pályán – véli a soron következő ellenfélről Nicoló Mazzonetto. – Jól szervezett csapat, jó formában vannak, úgyhogy egy igazi rangadóra számítok. Nekünk viszont megvan a saját játékunk, és bízom benne, hogy jó eredményt tudunk elérni.
A Rákóczi FC ezúttal sem utazhat a legjobb keretével, ráadásul újabb fontos láncszem esett ki, hiszen az MTK II. elleni találkozón kulcscsonttörést szenvedett Zoltán Rafael, akire legalább tízhetes kihagyás vár.
– Nem egyszerű, hiszen fontos játékosokat kell pótolni, de mindenki, aki lehetőséget kap, maximálisan odateszi magát – tette hozzá Nicoló Mazzonetto. – Ez is mutatja, hogy mennyire egységes a keret, és mennyire számíthatunk egymásra.
NB III. Dél-Nyugati csoport tabella
A Kaposvári Rákóczi FC legutóbb hazai pályán játszott döntetlent a Majossal: