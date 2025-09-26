szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Labdarúgás

1 órája

Dunántúli El Clásico: éllovasként megy a Rákóczi Pécsre – csak az a kérdés, hogy jön majd vissza...

Szomszédvári rangadót rendeznek a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-nyugati csoportjának kilencedik fordulójában. Az éllovas Kaposvári Rákóczi FC a PMFC otthonában lép pályára szombaton 17.00 órakor.

Klein Péter Nándor

Minden nehézség ellenére nagyszerű formában van a Kaposvári Rákóczi FC, melyet bár sérüléshullám sújt, de a játékosok egymásért is küzdve rendre kitűnőre vizsgáznak, ami eredményességben is megmutatkozik. A Jeney Gyula irányította zöld-fehérek a legutóbbi öt meccsükön győztesen hagyták el a játékteret, így a Rákóczi a legjobb formában lévő együttes a Dél-Nyugati csoportban.

Mayer Milán, a Rákóczi FC támadója
Mayer Milán, a Rákóczi FC támadója jó hangulatú mérkőzésre számít
Fotó: Lang Róbert

– Azt gondolom, egy egységes, jó szellemben játszó csapat alakult ki Kaposváron– mondta Mayer Milán, a Rákóczi FC támadója – Nagyszerű a hangulat az öltözőben és a pályán is. Bár kisebb létszámban tudunk hétről-hétre edzeni, de szerencsére a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiára számíthatunk, így az U19-es és az U17-es csapatból gyakran érkeznek fiatalok az edzésekre. Lassan talán kiegészülünk, már csak egy-két játékos visszatérése tűnik távolinak.
A kaposváriak menetelése a tabellán is látszik, hiszen a Rákóczi a Szekszárd legyőzése után átvette a vezetést a bajnokságban, így éllovasként várja a PMFC elleni rangadót.
Természetesen nagyon örülünk annak, hogy elsők vagyunk, de továbbra is alázatosan kell dolgoznunk – tette hozzá Mayer Milán. – Egy pillanatra sem szabad elkényelmesednünk. Meccsről-meccsre haladunk, szeretnénk minden hétvégén eredményesek lenni. Izgalmas mérkőzést várok, melyen a két szurkolótábor biztosan jó hangulatot varázsol. Hogy mi dönthet? A több lőtt gól – tette hozzá nevetve támadó. Természetesen felkészültünk a mérkőzésre, tudjuk, hogy végig koncentráltnak és határozottnak kell lennünk.

A 38. Rákóczi FC-PMFC összecsapás következik

Az NB I.-ben 18 alkalommal találkoztak egymással az ősi riválisok. A legmagasabb osztályban 7 kaposvári siker mellett 5 döntetlen, illetve 6 pécsi győzelem született, s fejenként 23-23 gólt lőttek a felek. A második ligában is a kaposváriak felé billen a mérleg nyelve, még úgy is, hogy a Covid időszakában nem tudtak kiállni a PMFC ellen, s három-nullával a baranyaiak javára írták jóvá a három pontot. Az NB II.-ben 17 meccset vívtak egymással a csapatok, a Rákóczi 7 meccset nyert meg, 6 alkalommal született döntetlen, míg a PMFC négyszer diadalmaskodott. A gólarány 24:17 a somogyiak javára. A harmadosztályban van egyedül PMFC-fölény. Az előző idényben a Mecsekalján egy-egyes döntetlen született, míg a Kaposváron kettő-egyre nyertek a pécsiek.

H. Csapat M Gy D V LG KG GK P
1 Kaposvári Rákóczi Kaposvári Rákóczi FC 8701 2011+921
2 FC Nagykanizsa FC Nagykanizsa 8611 165+1119
3 Ferencváros II. Ferencvárosi TC II. 8602 218+1318
4 Majosi SE Planet Home Majosi SE 8512 2414+1016
5 MTK II. MTK Budapest II. 8503 2312+1115
6 Dunaújváros Dunaújváros FC 8440 167+916
7 PMFC PMFC 8422 174+1314
8 Szekszárd Szekszárdi UFC 8413 1517-213
9 Iváncsa Iváncsa KSE 8314 1214-210
10 Paks II. Paksi FC II. 8305 917-89
11 Érdi VSE Érdi VSE 8224 78-18
12 Balatonlelle Greenplan Balatonlelle SE 8215 420-167
13 PTE-PEAC PTE-PEAC 8125 1218-65
14 Pénzügyőr Pénzügyőr SE 8116 615-94
15 BFC Siófok BFC Siófok 8116 520-154
16 Dombóvár Dombóvári FC 8035 1027-173
