szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Hősiesen küzdött, de nem bírta el az emberhátrányt a Rákóczi

Címkék#PMFC#NB III#Kaposvári Rákóczi FC

Kiállítás is fűszerezte a rangadót. A Kaposvári Rákóczi FC tíz emberrel is nagyot küzdött, de nem tudott pontot szerezni a PMFC otthonában.

Klein Péter Nándor

Szomszédvári rangadó várt a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely listavezetőként érkezett a Mecsekaljára. A somogyi zöld-fehérek a győztes csapaton ne változtass elvet alkalmazták, ugyanis Jeney Gyula ugyanannak a kezdőnek szavazott bizalmat, amely az előző körben magabiztosan győzte le a Szekszárdot. A cserék között történt csupán annyi változás, hogy a hosszú sérülését követően Hadaró Valentin legalább kispadra leülhetett. 

PMFC vs. Rákóczi FC
Az első félidőben a Rákóczi FC uralta a mérkőzést
Fotó: Löffler Péter

A mérkőzést a Kaposvári Rákóczi FC kezdte jobban, lényegesen szervezettebben játszott, mint a sok apró technikai hibát produkáló PMFC. A somogyiak uralták a meccset, ami az első negyed óra végén már helyzetekben is megmutatkozott, majd egy teljesen jogosnak tűnő büntetőt nem ítélt meg Muhari Gergő játékvezető a kaposváriaknak, sőt Nicoló Mazzonettonak még egy sárga lapot is kiosztott műesésért. A szünet előtti utolsó percekben beszorította kapuja elé a Pécset a Rákóczi, de hiába kerültek többen is helyzetbe vagy a védők blokkoltak, vagy Helesfay Donátnak sikerült védenie.

Gyorsan megfogyatkoztt a Rákóczi

A második félidőre felforgatta csapatát Vas László, a hazaiak mestere, aki kettőt is cserélt, hiszen az első negyvenöt perc alatt érezhetően nem volt elégedett tanítványaival. Bár ezt a játékrészt is a vendégek kezdték veszélyesebben, de öt perc alatt teljesen megváltozott a mérkőzés, hiszen egy eladott labda után Heles Yaroslav iramadott meg, akit kapujából kifutó Pomozi Zoltán buktatott, amiért azonnal piros lapot kapott. A kiállítás után igen felpörgött a találkozó, a pécsiek igyekeztek belekapaszkodni az emberelőnybe, beszorították a kontrákra berendezkedő Rákóczit. A zöld-fehérek bár sokáig tartották magukat, de az utolsó tíz percbe lépve a csereként érkező Varga Donát az öt és feles jobb sarkáról nagy erővel kilőtte a jobb alsót (1–0). A Rákóczi az utolsó percekben minden erejét összeszedve, tíz emberrel is próbált egalizálni, de ezúttal nem tudtak feltámadni a zöld-fehérek, akiket így is dicséret illet, hiszen egy másodpercig sem adták fel, ezt pedig a kaposvári szurkolók is értékelték. 

A második félidőben emberhátrányba került a Rákóczi FC
Fotó: Löffler Péter

NB III. Dél-Nyugati csoport, 9. forduló

PMFC–Kaposvári Rákóczi FC 1–0 (0–0)

Pécs, 400 néző. V.: Muhari G. (Topálszki Sz., Halmai K.).
PMFC: Helesfay – Beke P., Miklós P. (Polyák, a szünetben), Konstatinos, Németh M. – Pintér D. (Bukvics, a 69. percben), Jásper – Helesh (Berekali, a 78. percben), Horváth P., Hegedűs M. (Varga D., a 69. percben) – Orbán K. (Csörgő, a szünetben). Vezetőedző: Vas László.
Kaposvári Rákóczi FC: Pomozi – Szederkényi, Heil, Zsédely – Tarcson (Stifter, a 82. percben), Szabó M. (Gombócz, a 74. percben), A. Mazzonetto, N. Mazzonetto (Hadaró, a 74. percben), Polák – Hampuk (Bíró D., a 74. percben), Mayer M. (Horváth F., az 53. percben) Vezetőedző: Jeney Gyula.
Gólszerző: Varga D. (a 81. percben).
Kiállítva: Pomozi (az 50. percben).
Sárga lap: Csörgő (a 70. percben), Berekali (a 88. percben), illetve (Tarcson, a 30. percben), N. Mazzonetto (a 35. percben).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu