Hősiesen küzdött, de nem bírta el az emberhátrányt a Rákóczi

Szomszédvári rangadó várt a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely listavezetőként érkezett a Mecsekaljára. A somogyi zöld-fehérek a győztes csapaton ne változtass elvet alkalmazták, ugyanis Jeney Gyula ugyanannak a kezdőnek szavazott bizalmat, amely az előző körben magabiztosan győzte le a Szekszárdot. A cserék között történt csupán annyi változás, hogy a hosszú sérülését követően Hadaró Valentin legalább kispadra leülhetett.

Az első félidőben a Rákóczi FC uralta a mérkőzést

Fotó: Löffler Péter

A mérkőzést a Kaposvári Rákóczi FC kezdte jobban, lényegesen szervezettebben játszott, mint a sok apró technikai hibát produkáló PMFC. A somogyiak uralták a meccset, ami az első negyed óra végén már helyzetekben is megmutatkozott, majd egy teljesen jogosnak tűnő büntetőt nem ítélt meg Muhari Gergő játékvezető a kaposváriaknak, sőt Nicoló Mazzonettonak még egy sárga lapot is kiosztott műesésért. A szünet előtti utolsó percekben beszorította kapuja elé a Pécset a Rákóczi, de hiába kerültek többen is helyzetbe vagy a védők blokkoltak, vagy Helesfay Donátnak sikerült védenie.

Gyorsan megfogyatkoztt a Rákóczi

A második félidőre felforgatta csapatát Vas László, a hazaiak mestere, aki kettőt is cserélt, hiszen az első negyvenöt perc alatt érezhetően nem volt elégedett tanítványaival. Bár ezt a játékrészt is a vendégek kezdték veszélyesebben, de öt perc alatt teljesen megváltozott a mérkőzés, hiszen egy eladott labda után Heles Yaroslav iramadott meg, akit kapujából kifutó Pomozi Zoltán buktatott, amiért azonnal piros lapot kapott. A kiállítás után igen felpörgött a találkozó, a pécsiek igyekeztek belekapaszkodni az emberelőnybe, beszorították a kontrákra berendezkedő Rákóczit. A zöld-fehérek bár sokáig tartották magukat, de az utolsó tíz percbe lépve a csereként érkező Varga Donát az öt és feles jobb sarkáról nagy erővel kilőtte a jobb alsót (1–0). A Rákóczi az utolsó percekben minden erejét összeszedve, tíz emberrel is próbált egalizálni, de ezúttal nem tudtak feltámadni a zöld-fehérek, akiket így is dicséret illet, hiszen egy másodpercig sem adták fel, ezt pedig a kaposvári szurkolók is értékelték.