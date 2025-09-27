1 órája
Hősiesen küzdött, de nem bírta el az emberhátrányt a Rákóczi
Kiállítás is fűszerezte a rangadót. A Kaposvári Rákóczi FC tíz emberrel is nagyot küzdött, de nem tudott pontot szerezni a PMFC otthonában.
Szomszédvári rangadó várt a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely listavezetőként érkezett a Mecsekaljára. A somogyi zöld-fehérek a győztes csapaton ne változtass elvet alkalmazták, ugyanis Jeney Gyula ugyanannak a kezdőnek szavazott bizalmat, amely az előző körben magabiztosan győzte le a Szekszárdot. A cserék között történt csupán annyi változás, hogy a hosszú sérülését követően Hadaró Valentin legalább kispadra leülhetett.
A mérkőzést a Kaposvári Rákóczi FC kezdte jobban, lényegesen szervezettebben játszott, mint a sok apró technikai hibát produkáló PMFC. A somogyiak uralták a meccset, ami az első negyed óra végén már helyzetekben is megmutatkozott, majd egy teljesen jogosnak tűnő büntetőt nem ítélt meg Muhari Gergő játékvezető a kaposváriaknak, sőt Nicoló Mazzonettonak még egy sárga lapot is kiosztott műesésért. A szünet előtti utolsó percekben beszorította kapuja elé a Pécset a Rákóczi, de hiába kerültek többen is helyzetbe vagy a védők blokkoltak, vagy Helesfay Donátnak sikerült védenie.
Gyorsan megfogyatkoztt a Rákóczi
A második félidőre felforgatta csapatát Vas László, a hazaiak mestere, aki kettőt is cserélt, hiszen az első negyvenöt perc alatt érezhetően nem volt elégedett tanítványaival. Bár ezt a játékrészt is a vendégek kezdték veszélyesebben, de öt perc alatt teljesen megváltozott a mérkőzés, hiszen egy eladott labda után Heles Yaroslav iramadott meg, akit kapujából kifutó Pomozi Zoltán buktatott, amiért azonnal piros lapot kapott. A kiállítás után igen felpörgött a találkozó, a pécsiek igyekeztek belekapaszkodni az emberelőnybe, beszorították a kontrákra berendezkedő Rákóczit. A zöld-fehérek bár sokáig tartották magukat, de az utolsó tíz percbe lépve a csereként érkező Varga Donát az öt és feles jobb sarkáról nagy erővel kilőtte a jobb alsót (1–0). A Rákóczi az utolsó percekben minden erejét összeszedve, tíz emberrel is próbált egalizálni, de ezúttal nem tudtak feltámadni a zöld-fehérek, akiket így is dicséret illet, hiszen egy másodpercig sem adták fel, ezt pedig a kaposvári szurkolók is értékelték.
NB III. Dél-Nyugati csoport, 9. forduló
PMFC–Kaposvári Rákóczi FC 1–0 (0–0)
Pécs, 400 néző. V.: Muhari G. (Topálszki Sz., Halmai K.).
PMFC: Helesfay – Beke P., Miklós P. (Polyák, a szünetben), Konstatinos, Németh M. – Pintér D. (Bukvics, a 69. percben), Jásper – Helesh (Berekali, a 78. percben), Horváth P., Hegedűs M. (Varga D., a 69. percben) – Orbán K. (Csörgő, a szünetben). Vezetőedző: Vas László.
Kaposvári Rákóczi FC: Pomozi – Szederkényi, Heil, Zsédely – Tarcson (Stifter, a 82. percben), Szabó M. (Gombócz, a 74. percben), A. Mazzonetto, N. Mazzonetto (Hadaró, a 74. percben), Polák – Hampuk (Bíró D., a 74. percben), Mayer M. (Horváth F., az 53. percben) Vezetőedző: Jeney Gyula.
Gólszerző: Varga D. (a 81. percben).
Kiállítva: Pomozi (az 50. percben).
Sárga lap: Csörgő (a 70. percben), Berekali (a 88. percben), illetve (Tarcson, a 30. percben), N. Mazzonetto (a 35. percben).