szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

34 perce

Élre állhat a Kaposvári Rákóczi

Címkék#Szekszárdi UFC#Polák Kevin#Kaposvári Rákóczi FC

Élre ugorhatnak a somogyi zöld-fehérek, ha begyűjtik a három pontot a következő játéknapon. A Kaposvári Rákóczi FC a Szekszárdi UFC csapatát fogadja vasárnap 16.00 órakor az NB III. Dél-Nyugati csoportjának nyolcadik fordulójában.

Klein Péter Nándor

Nagy lehetőség előtt állnak a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói, ugyanis, ha legyőzik vasárnap a Szekszárdi UFC gárdáját, a jelenlegi listavezető Ferencvárosi TC II. pedig nem nyer a regnáló bajnok FC Nagykanizsa otthonában, akkor a somogyi zöld-fehérek a tabella elejére kerülnek. Erre minden esély adott, ugyanis Jeney Gyula tanítványai a legutóbbi négy meccsüket megnyerték, ráadásul a legutóbbi kettőt hátrányból felállva, ami igazolja, hogy mekkora tartása és ereje van a csapatnak.

Polák Kevin, a Rákóczi FC középpályása
Polák Kevin, a Rákóczi FC középpályása ebben az idényben már a védelemben is bizonyított
Fotó: Lang Róbert

– Tudjuk, hogy az élre állhatunk, azonban mindig a következő meccsre koncentrálunk – mondta Polák Kevin, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Eddig jól teljesít a Szekszárd, így veszélyes meccs lesz. Nem szabad elszállnunk attól, hogy ilyen jól szerepelünk, ugyan olyan elánnal kell beleállnunk a meccsbe, mint eddig.

Mindenhol helyt áll a Rákóczi FC játékosa 

A Budapest Honvédtól visszatérő labdarúgó ebben az szezonban rengeteg játéklehetőséget kap a szakmai stábtól, amit jó játékkal igyekszik meghálálni, még úgy is, hogy többször a védelemben kellett bizonyítania a 21 esztendős középpályásnak.
– Még életemben nem játszottam a széleken, így eleinte furcsa volt, viszont úgy gondolok rá, mint egy ugródeszkára – mondta a játékos. – Ott kell megállnom a helyem, ahol számítanak rám.

NB III. tabella

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK P
1 Ferencvárosi TC II. 7601206+1418
2 Kaposvári Rákóczi FC 76011710+718
3 FC Nagykanizsa 7511144+1016
4 MTK Budapest II. 75022210+1215
5 Dunaújváros FC 7430156+915
6 Majosi SE 74122213+913
7 Szekszárdi UFC 74121414013
8 PMFC 7322124+811
9 Paksi FC II. 7304613-79
10 Iváncsa KSE 72141114-37
11 Greenplan Balatonlelle SE 7205319-166
12 Érdi VSE 712458-35
13 Pénzügyőr SE 7115614-84
14 BFC Siófok 7115515-104
15 Dombóvári FC 70341025-153
16 PTE-PEAC 7025815-72

A Kaposvári Rákóczi FC az előző fordulóban egy gólgazdag meccsen verte a Majost. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu