Élre állhat a Kaposvári Rákóczi
Élre ugorhatnak a somogyi zöld-fehérek, ha begyűjtik a három pontot a következő játéknapon. A Kaposvári Rákóczi FC a Szekszárdi UFC csapatát fogadja vasárnap 16.00 órakor az NB III. Dél-Nyugati csoportjának nyolcadik fordulójában.
Nagy lehetőség előtt állnak a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói, ugyanis, ha legyőzik vasárnap a Szekszárdi UFC gárdáját, a jelenlegi listavezető Ferencvárosi TC II. pedig nem nyer a regnáló bajnok FC Nagykanizsa otthonában, akkor a somogyi zöld-fehérek a tabella elejére kerülnek. Erre minden esély adott, ugyanis Jeney Gyula tanítványai a legutóbbi négy meccsüket megnyerték, ráadásul a legutóbbi kettőt hátrányból felállva, ami igazolja, hogy mekkora tartása és ereje van a csapatnak.
– Tudjuk, hogy az élre állhatunk, azonban mindig a következő meccsre koncentrálunk – mondta Polák Kevin, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Eddig jól teljesít a Szekszárd, így veszélyes meccs lesz. Nem szabad elszállnunk attól, hogy ilyen jól szerepelünk, ugyan olyan elánnal kell beleállnunk a meccsbe, mint eddig.
Mindenhol helyt áll a Rákóczi FC játékosa
A Budapest Honvédtól visszatérő labdarúgó ebben az szezonban rengeteg játéklehetőséget kap a szakmai stábtól, amit jó játékkal igyekszik meghálálni, még úgy is, hogy többször a védelemben kellett bizonyítania a 21 esztendős középpályásnak.
– Még életemben nem játszottam a széleken, így eleinte furcsa volt, viszont úgy gondolok rá, mint egy ugródeszkára – mondta a játékos. – Ott kell megállnom a helyem, ahol számítanak rám.
NB III. tabella
A Kaposvári Rákóczi FC az előző fordulóban egy gólgazdag meccsen verte a Majost.