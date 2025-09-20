Élre állhat a Kaposvári Rákóczi

Nagy lehetőség előtt állnak a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgói, ugyanis, ha legyőzik vasárnap a Szekszárdi UFC gárdáját, a jelenlegi listavezető Ferencvárosi TC II. pedig nem nyer a regnáló bajnok FC Nagykanizsa otthonában, akkor a somogyi zöld-fehérek a tabella elejére kerülnek. Erre minden esély adott, ugyanis Jeney Gyula tanítványai a legutóbbi négy meccsüket megnyerték, ráadásul a legutóbbi kettőt hátrányból felállva, ami igazolja, hogy mekkora tartása és ereje van a csapatnak.

Polák Kevin, a Rákóczi FC középpályása ebben az idényben már a védelemben is bizonyított

Fotó: Lang Róbert

– Tudjuk, hogy az élre állhatunk, azonban mindig a következő meccsre koncentrálunk – mondta Polák Kevin, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Eddig jól teljesít a Szekszárd, így veszélyes meccs lesz. Nem szabad elszállnunk attól, hogy ilyen jól szerepelünk, ugyan olyan elánnal kell beleállnunk a meccsbe, mint eddig.

Mindenhol helyt áll a Rákóczi FC játékosa

A Budapest Honvédtól visszatérő labdarúgó ebben az szezonban rengeteg játéklehetőséget kap a szakmai stábtól, amit jó játékkal igyekszik meghálálni, még úgy is, hogy többször a védelemben kellett bizonyítania a 21 esztendős középpályásnak.

– Még életemben nem játszottam a széleken, így eleinte furcsa volt, viszont úgy gondolok rá, mint egy ugródeszkára – mondta a játékos. – Ott kell megállnom a helyem, ahol számítanak rám.

NB III. tabella

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK P 1 Ferencvárosi TC II. 7 6 0 1 20 6 +14 18 2 Kaposvári Rákóczi FC 7 6 0 1 17 10 +7 18 3 FC Nagykanizsa 7 5 1 1 14 4 +10 16 4 MTK Budapest II. 7 5 0 2 22 10 +12 15 5 Dunaújváros FC 7 4 3 0 15 6 +9 15 6 Majosi SE 7 4 1 2 22 13 +9 13 7 Szekszárdi UFC 7 4 1 2 14 14 0 13 8 PMFC 7 3 2 2 12 4 +8 11 9 Paksi FC II. 7 3 0 4 6 13 -7 9 10 Iváncsa KSE 7 2 1 4 11 14 -3 7 11 Greenplan Balatonlelle SE 7 2 0 5 3 19 -16 6 12 Érdi VSE 7 1 2 4 5 8 -3 5 13 Pénzügyőr SE 7 1 1 5 6 14 -8 4 14 BFC Siófok 7 1 1 5 5 15 -10 4 15 Dombóvári FC 7 0 3 4 10 25 -15 3 16 PTE-PEAC 7 0 2 5 8 15 -7 2

A Kaposvári Rákóczi FC az előző fordulóban egy gólgazdag meccsen verte a Majost.