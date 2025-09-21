Győzött és élre állt a Rákóczi FC

Egy hét kihagyás után folytatódtak a küzdelmek az NB III. Dél-Nyugati csoportjában, melynek nyolcadik játéknapján a Szekszárdi UFC csapatát fogadta a Kaposvári Rákóczi FC, amely a három pont mellett azért is küzdött, hogy az élre ugorhasson. Annak ellenére is, hogy a sérüléshullám továbbra nem csillapodott, amit jól mutatott az is, hogy a cserepadon csak két felnőtt kaposvári mezőnyjátékos várt bevetésre.

Gyászszünettel kezdődött a Rákóczi FC-Szekszárd összecsapás: a napokban elhunyt Nagy Tibor válogatott labdarúgóra és Kaiser György pályamunkásra emlékeztek a Rákóczi Stadionban

Fotó: Lang Róbert

Minden nehézség ellenére a Rákóczi FC kezdte a jobban a mérkőzést, több kisebb helyzetet is kialakított, viszont az első igazán nagy lehetőség a vendégek előtt adódott. Egy kontra végén Arena Ármin került ziccerbe, de nem találta el jól a labdát, így oda lett a lehetőség. A kaposváriak viszont nem tették meg azt a szívességet, hogy elhibázzák az első igazán nagy helyzetüket: egy szöglet utáni kipattanót Nicoló Mazzonetto gyűjtött be, majd középre gurított, ahol Hampuk Ádám átlépte a labdát, így Mayer Milán került ziccerbe, aki öt méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1–0). A következő percekben kapkodó lett a mérkőzés, ezt pedig kihasználta a Szekszárd, amely kihasználta, hogy egy bal oldali beadás után eltolódott a hazai védelem, így Sütő Endre maradt üresen a hosszún, s közelről egyenlített (1–1). A szünetig a kaposváriak bár közel álltak ahhoz, hogy visszaszerezzék a vezetést, de Mayer Milán szabadrúgásánál hatalmasat védett Bognár Zsolt.

A Rákóczi FC házi gólkirálya, Hampuk Ádám jó játékkal járult hozzá a győzelemhez

Fotó: Lang Róbert

A második félidő elején nekiment ellenfelének a Rákóczi FC, amely számos lehetőséget dolgozott ki, de Bognár Zsolt meccsben tartotta csapatát, egészen a 69. percig. Ekkor Bíró Dominik jobb oldali beadására remekül érkezett Zsédely Bence, aki két méterről fejelt a jobb felsőbe (2–1). A vendégeket megfogta a gól, a Kaposvár pedig igyekezett ezt meglovagolni. A hajrába lépve egy kipattanó után Nicoló Mazzonetto (3–1) lőtt a bal alsóba, majd két perc múlva tovább növelhette volna góljai számát a Rákóczi támadója, de a felső kapufát találta telibe egy remek átlövés után. A kaposváriak összességében megérdemelten nyertek, s mivel az eddigi éllovas Ferencvárosi TC II. kikapott Nagykanizsán, így a Rákóczi a tabella élére állt.