2 órája
Győzött és élre állt a Rákóczi FC
Magabiztos, jó játékkal nyertek a Szekszárd ellen a kaposváriak a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának nyolcadik fordulójában. A Kaposvári Rákóczi FC sikerével a tabella élére állt.
Egy hét kihagyás után folytatódtak a küzdelmek az NB III. Dél-Nyugati csoportjában, melynek nyolcadik játéknapján a Szekszárdi UFC csapatát fogadta a Kaposvári Rákóczi FC, amely a három pont mellett azért is küzdött, hogy az élre ugorhasson. Annak ellenére is, hogy a sérüléshullám továbbra nem csillapodott, amit jól mutatott az is, hogy a cserepadon csak két felnőtt kaposvári mezőnyjátékos várt bevetésre.
Minden nehézség ellenére a Rákóczi FC kezdte a jobban a mérkőzést, több kisebb helyzetet is kialakított, viszont az első igazán nagy lehetőség a vendégek előtt adódott. Egy kontra végén Arena Ármin került ziccerbe, de nem találta el jól a labdát, így oda lett a lehetőség. A kaposváriak viszont nem tették meg azt a szívességet, hogy elhibázzák az első igazán nagy helyzetüket: egy szöglet utáni kipattanót Nicoló Mazzonetto gyűjtött be, majd középre gurított, ahol Hampuk Ádám átlépte a labdát, így Mayer Milán került ziccerbe, aki öt méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1–0). A következő percekben kapkodó lett a mérkőzés, ezt pedig kihasználta a Szekszárd, amely kihasználta, hogy egy bal oldali beadás után eltolódott a hazai védelem, így Sütő Endre maradt üresen a hosszún, s közelről egyenlített (1–1). A szünetig a kaposváriak bár közel álltak ahhoz, hogy visszaszerezzék a vezetést, de Mayer Milán szabadrúgásánál hatalmasat védett Bognár Zsolt.
A második félidő elején nekiment ellenfelének a Rákóczi FC, amely számos lehetőséget dolgozott ki, de Bognár Zsolt meccsben tartotta csapatát, egészen a 69. percig. Ekkor Bíró Dominik jobb oldali beadására remekül érkezett Zsédely Bence, aki két méterről fejelt a jobb felsőbe (2–1). A vendégeket megfogta a gól, a Kaposvár pedig igyekezett ezt meglovagolni. A hajrába lépve egy kipattanó után Nicoló Mazzonetto (3–1) lőtt a bal alsóba, majd két perc múlva tovább növelhette volna góljai számát a Rákóczi támadója, de a felső kapufát találta telibe egy remek átlövés után. A kaposváriak összességében megérdemelten nyertek, s mivel az eddigi éllovas Ferencvárosi TC II. kikapott Nagykanizsán, így a Rákóczi a tabella élére állt.
Mestermérleg
- Jeney Gyula: – Az ellenfélen nincs semmiféle nyomás, egy remek baráti társaság, jó karakterekkel, ráadásul megvannak a karakterek a kétcsatáros játékhoz, amire igencsak ráéreztek. A támadóikat nehéz tartani, mi is sokat birkóztunk velük, de még így is odaértek a kapunk elé. Abban kell fejlődnünk, hogy előnyben meg kell tanulnunk lassítani a játékot. Úgy gondolom, hogy az egy kisebb béklyót köt majd a lábakra, hogy a tabella elején állunk, azonban a játékosoknak komoly céljaik vannak és aki szintet akar lépni, annak ezt el kell viselnie.
- Juhász Máté: – A mérkőzés első fél órájában a hazai csapat akarata érvényesül, aztán sikerült átvennünk az irányítást, így számunkra nem jött jókor a szünet. A második félidő elején bent maradtunk az öltözőben, a Kaposvár nagy nyomást gyakorolt ránk, de volt egy nagy ziccerünk, amit, ha sikerült kihasználnunk, akkor más lett volna a meccs képe.
NB III: Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC 3–1Fotók: Lang Róbert
NB III. Dél-Nyugati csoport, 8. forduló
Kaposvári Rákóczi FC–Szekszárdi UFC 3–1 (1–1)
Kaposvár, Rákóczi Stadion, 650 néző. V.: Horváth P. (Sáfárik Sz., Hegedüs-Baráth N.).
Kaposvári Rákóczi FC: Pomozi – Szederkényi, Heil, Zsédely – Polák, Szabó M. (Gombócz, a 88. percben), A. Mazzonetto, N. Mazzonetto, Tarcson (Stifter, a 88. percben) – Mayer M. (Bíró D., a 61. percben), Hampuk (Csonka, a 91. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
Szekszárdi UFC: Bognár Zs. – Egri, Füredi, László M., Lajkó (Tóth D., a 82. percben) – Sütő (Szabó M., a 82. percben), Major P., Lékó (Péter D., a 72. percben), Bartha – Paksi (Nagy R., a 82. percben), Arena. Vezetőedző: Juhász Máté.
Gólszerzők: Mayer M. (a 16. percben), Zsédely (a 69. percben), N. Mazzonetto (a 77. percben), illetve Sütő (a 29. percben).
Sárga lap: N. Mazzonetto (a 45. percben), Heil (a 75. percben), Jeney Gyula (a 86. percben - a kispadról), illetve (Lékó, a 31. percben), Paksi (a 37. percben), Füredi (a 60. percben).
NB III. Dél-Nyugati csoport tabella